19 травня 2026, 9:35

Заощадження українців у банках досягли історичного максимуму

Обсяг гривневих депозитів і коштів на рахунках українців у банках у квітні 2026 року зріс на 31,27 млрд грн, що стало четвертим найбільшим місячним приростом в історії банківського сектору України. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook.

За його словами, населення встановило нові історичні рекорди за обсягом накопичень як у гривні, так і в іноземній валюті. Станом на квітень на гривневих рахунках українців зберігалося 986,67 млрд грн, а валютні заощадження сягнули $11,17 млрд.

Де українці тримають гроші

Аналітик навів структуру розміщення коштів фізичних осіб у розрізі провідних банків країни. Дані зафіксовані станом на кінець першого кварталу 2026 року.

ТОП-5 банків за обсягом коштів на вимогу:

ТОП-5 банків за обсягом строкових депозитів:

  • Ощадбанк — 103,25 млрд грн
  • Приватбанк — 95,65 млрд грн
  • Універсал Банк (вкл. monobank) — 31,09 млрд грн
  • Сенс Банк — 28,13 млрд грн
  • ПУМБ — 26,39 млрд грн

