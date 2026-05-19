Обсяг гривневих депозитів і коштів на рахунках українців у банках у квітні 2026 року зріс на 31,27 млрд грн, що стало четвертим найбільшим місячним приростом в історії банківського сектору України. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook.
19 травня 2026, 9:35
Заощадження українців у банках досягли історичного максимуму
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
За його словами, населення встановило нові історичні рекорди за обсягом накопичень як у гривні, так і в іноземній валюті. Станом на квітень на гривневих рахунках українців зберігалося 986,67 млрд грн, а валютні заощадження сягнули $11,17 млрд.
Де українці тримають гроші
Аналітик навів структуру розміщення коштів фізичних осіб у розрізі провідних банків країни. Дані зафіксовані станом на кінець першого кварталу 2026 року.
ТОП-5 банків за обсягом коштів на вимогу:
- Приватбанк — 439,46 млрд грн
- Ощадбанк — 132,99 млрд грн
- Універсал Банк (вкл. monobank) — 77,15 млрд грн
- Райффайзен Банк — 67,43 млрд грн
- Укрсиббанк — 44,65 млрд грн
ТОП-5 банків за обсягом строкових депозитів:
- Ощадбанк — 103,25 млрд грн
- Приватбанк — 95,65 млрд грн
- Універсал Банк (вкл. monobank) — 31,09 млрд грн
- Сенс Банк — 28,13 млрд грн
- ПУМБ — 26,39 млрд грн
Оформи депозит з підвищеним доходом!
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі