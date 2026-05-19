Заощадження українців у банках досягли історичного максимуму

Обсяг гривневих депозитів і коштів на рахунках українців у банках у квітні 2026 року зріс на 31,27 млрд грн, що стало четвертим найбільшим місячним приростом в історії банківського сектору України. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Facebook.

За його словами, населення встановило нові історичні рекорди за обсягом накопичень як у гривні, так і в іноземній валюті. Станом на квітень на гривневих рахунках українців зберігалося 986,67 млрд грн, а валютні заощадження сягнули $11,17 млрд.

Де українці тримають гроші

Аналітик навів структуру розміщення коштів фізичних осіб у розрізі провідних банків країни. Дані зафіксовані станом на кінець першого кварталу 2026 року.

ТОП-5 банків за обсягом коштів на вимогу:

Приватбанк — 439,46 млрд грн

Ощадбанк — 132,99 млрд грн

Універсал Банк (вкл. monobank) — 77,15 млрд грн

Райффайзен Банк — 67,43 млрд грн

Укрсиббанк — 44,65 млрд грн

ТОП-5 банків за обсягом строкових депозитів: