Процентні доходи залишаються ключовим джерелом заробітку банків: хто й на чому заробляє

Процентні доходи залишаються ключовим джерелом заробітку українських банків: на них припадає 72,3% усіх доходів банківського сектору. Водночас структура цих доходів показує, що банки заробляють не лише на кредитуванні, а значною мірою — на операціях із цінними паперами. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Доходи банків від процентів

За його словами, 52% усіх процентних доходів банки отримують від операцій з цінними паперами. Йдеться насамперед про ОВДП та депозитні сертифікати, тоді як частка інших інструментів є мінімальною.

Ще 26% процентних доходів банки отримують від кредитування юридичних осіб, а 22% — від кредитів населенню.

Хто активніше кредитує

Найменш активно у кредитуванні задіяні банки з іноземним капіталом. Це пояснюється жорсткішими вимогами до ризиків та кредитних процедур.

Натомість найактивніше, якщо дивитися на частку кредитних доходів у структурі заробітку, кредитують банки з українським приватним капіталом. Серед ключових драйверів — ПУМБ у сегменті бізнес-кредитування та monobank/Універсал Банк у кредитуванні населення.

Державні банки, своєю чергою, мають значну абсолютну частку доходів від операцій із цінними паперами. Для них цей напрям залишається одним із базових джерел процентного доходу.

Як заробляють найбільші банки

Серед ключових представників сектору помітні різні моделі заробітку.

Для Приватбанку основними джерелами процентного доходу є цінні папери та кредитування населення.

Ощадбанк значною мірою орієнтований на доходи від цінних паперів, а також на кредитування державних компаній.

monobank/Універсал Банк найбільше заробляє на кредитуванні фізичних осіб.

ПУМБ демонструє одну з найбільш збалансованих структур процентних доходів — між цінними паперами, бізнесом і населенням.

Райффайзен Банк та ОТП Банк мають фокус на цінних паперах і кредитуванні бізнесу.

Таким чином, попри поступове відновлення кредитування, головним джерелом процентного доходу банківського сектору залишаються операції з цінними паперами. Це свідчить про те, що банківська система все ще значною мірою заробляє на низькоризикових інструментах, а не на активному кредитуванні економіки.