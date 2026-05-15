Чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 34% у квітні

Чисті гривневі кредити бізнесу (суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам) у платоспроможних банках у квітні 2026 року збільшилися на 34% р/р, населенню — на 35% р/р. Про це свідчить оновлена статистика НБУ про основні показники діяльності банків України.

Регулятор зазначає, що що для коректної оцінки динаміки кредитування важливо аналізувати саме чисті кредити за наглядовою статистикою, адже валовий показник зменшився через списання у грудні 2025 року державними банками старих непрацюючих кредитів на понад 170 млрд грн (зазначений ефект і далі протягом року впливатиме на кредитну статистику), однак банки не знижували кредитної активності.

Оперативні дані також свідчать про продовження сталого зростання коштів на рахунках клієнтів.

Так, приріст обсягу гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках у квітні залишився на рівні 20% р/р, бізнесу (суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ) — пришвидшився до 14% р/р.

Нацбанк зауважив, що оперативні дані надалі можуть бути уточнені відповідно до показників квартальної та річної звітності банків.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк запроваджує чергові заходи для розширення банківського кредитування в умовах воєнного стану. Відповідні зміни, затверджені постановою № 48, набули чинності 2 травня.