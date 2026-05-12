Кредитори Комінвестбанку дев’ятої черги отримають 100% виплат

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб погодила збільшення розміру задоволення вимог кредиторів дев’ятої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів Комінвестбанку на суму 5 312 567,53 грн, що складає 15% від загальної суми дев’ятої черги. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Після прийняття цього рішення розмір задоволення кредиторських вимог дев’ятої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів Комінвестбанку збільшиться до 35 417 117,32 грн, що у процентному співвідношенні складає 100% від загальної суми дев’ятої черги.

Порядок отримання коштів

Виплати здійснюються виключно в безготівковій формі. Кошти перераховуються на банківські рахунки кредиторів пропорційно до суми їхніх вимог.

ФГВФО нагадує, що задоволення вимог кожної наступної черги стає можливим лише після повного розрахунку з попередньою чергою за рахунок коштів, отриманих від реалізації активів банку.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31 січня 2025 року підписав угоду про передачу частини активів та зобов'язань неплатоспроможного АТ «Комінвестбанк» до АТ «Асвіо Банк».

У грудні 2024 року Національний банк України визнав Акціонерне товариство «Комерційний Інвестиційний Банк» неплатоспроможним.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 6 грудня 2024 року запровадив тимчасову адміністрацію в АТ «Комінвестбанк», а 2 січня 2025 року розпочав відшкодування коштів вкладникам банку.