Фонд гарантування у квітні продав активи банків-банкрутів на 23,6 млн грн

Протягом квітня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) провів серію аукціонів із реалізації майна банків, що перебувають у процесі ліквідації. Загалом у системі Prozorro.Продажі було оголошено 42 аукціони, з яких 8 виявилися результативними. Спільна сума успішних торгів склала 23,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Що купували інвестори

Левову частку надходжень забезпечив ринок нерухомості. Структура реалізованих активів за підсумками місяця виглядає так:

Нерухоме майно — майже 16,9 млн грн (71,4% від загальної суми).

Пули кредитів фізичних осіб — 3,6 млн грн.

Кредити юридичних осіб — 2,9 млн грн.

Дебіторська заборгованість — 0,2 млн грн.

Основні засоби — 0,09 млн грн.

Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:

Комінвестбанк згенерував 20 млн грн. За всі лоти кошти вже повністю перераховані.

МР Банк (колишній Сбербанк) — забезпечив 3,6 млн грн. Оплата за цим лотом наразі очікується.

У ФГВФО нагадали, що всі отримані від продажу кошти спрямовуються на розрахунки з кредиторами ліквідованих банків. Торги є відкритими для всіх охочих, окрім самих позичальників чи поручителів за виставленими кредитами, а також осіб, пов'язаних із державою-агресором рф.