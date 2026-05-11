ZEN.com докапіталізує PINbank на 200 млн грн

Зареєстрована в Литві фінтех-компанія ZEN.com, яка викупила у Фонду гарантування вкладів неплатоспроможний PINbank , вирішила докапіталізувати його на 200 млн грн, повідомляється в системі розкриття інформації SMIDA, пише Ліга.

Що відомо

Компанія збирається збільшити розмір статутного капіталу банку шляхом розміщення 13,6 млн нових акцій номінальною вартістю 14,7 грн.

ZEN.com заснована польським бізнесменом Давідом Рожеком — співвласником ігрової платформи G2A (платформа, де продавці можуть продавати ключі від ігор і програмного забезпечення за нижчою ціною).

Від російського олігарха до польського «Revolut»

Історія Першого інвестиційного банку за останні кілька років була вкрай нестабільною. До повномасштабного вторгнення контрольний пакет акцій належав російському бізнесмену Євгену Гінеру.

У 2023−2024 роках через накладені санкції держава конфіскувала актив. На початку 2025 року уряд планував передати фінустанову «Укрпошті» для створення національного поштового банку, однак ініціативу заблокував Нацбанк. Через системне погіршення фінансового стану та падіння регулятивного капіталу нижче мінімального порогу у 200 млн грн, 19 лютого 2026 року НБУ визнав PINbank неплатоспроможним.

За даними відкритих джерел, на проблемний банк претендували аж 11 покупців. Переможцем стала заснована у Польщі компанія ZEN.COM — фінтех-проєкт із литовською ліцензією (UAB), який на європейському ринку часто називають конкурентом Revolut. Очікується, що новий інвестор вкладе понад 20 мільйонів євро в розвиток своєї діяльності в Україні.