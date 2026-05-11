ZEN.com докапіталізує PINbank на 200 млн грн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 травня 2026, 13:16

ZEN.com докапіталізує PINbank на 200 млн грн

Зареєстрована в Литві фінтех-компанія ZEN.com, яка викупила у Фонду гарантування вкладів неплатоспроможний PINbank, вирішила докапіталізувати його на 200 млн грн, повідомляється в системі розкриття інформації SMIDA,пише Ліга.

Зареєстрована в Литві фінтех-компанія ZEN.com, яка викупила у Фонду гарантування вкладів неплатоспроможний PINbank, вирішила докапіталізувати його на 200 млн грн, повідомляється в системі розкриття інформації SMIDA,пише Ліга.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоКомпанія збирається збільшити розмір статутного капіталу банку шляхом розміщення 13,6 млн нових акцій номінальною вартістю 14,7 грн.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Компанія збирається збільшити розмір статутного капіталу банку шляхом розміщення 13,6 млн нових акцій номінальною вартістю 14,7 грн.

ZEN.com заснована польським бізнесменом Давідом Рожеком — співвласником ігрової платформи G2A (платформа, де продавці можуть продавати ключі від ігор і програмного забезпечення за нижчою ціною).

Читайте також: PINbank змінює модель: акцент на платежах замість кредитування

Від російського олігарха до польського «Revolut»

Історія Першого інвестиційного банку за останні кілька років була вкрай нестабільною. До повномасштабного вторгнення контрольний пакет акцій належав російському бізнесмену Євгену Гінеру.

У 2023−2024 роках через накладені санкції держава конфіскувала актив. На початку 2025 року уряд планував передати фінустанову «Укрпошті» для створення національного поштового банку, однак ініціативу заблокував Нацбанк. Через системне погіршення фінансового стану та падіння регулятивного капіталу нижче мінімального порогу у 200 млн грн, 19 лютого 2026 року НБУ визнав PINbank неплатоспроможним.

За даними відкритих джерел, на проблемний банк претендували аж 11 покупців. Переможцем стала заснована у Польщі компанія ZEN.COM — фінтех-проєкт із литовською ліцензією (UAB), який на європейському ринку часто називають конкурентом Revolut. Очікується, що новий інвестор вкладе понад 20 мільйонів євро в розвиток своєї діяльності в Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kanarej
Kanarej
11 травня 2026, 16:30
#
А потом НБУ его выдворит из Украины так же как и Револют ранее :)
Или еще лучше — зарегулирует так, чтобы на него действовали все те же банковские ограничения, которые у нас введены для 99% кріпаків, кроме избранных.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами