Великі банки почали різати дохідність валютних депозитів

Великі банки продовжують підвищувати дохідність депозитних вкладів у нацвалюті. За останні два тижні ставки підвищили шість фінустанов — у діапазоні від 0,1 в.п. до 1,25 в.п. Які умови розміщення коштів зараз пропонують приватним вкладникам банки із депозитним портфелем від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Дохідність гривневих вкладів зростає вже протягом місяця. Поштовхом для перегляду депозитних пропозицій банками стало рішення НБУ про підвищення ключової ставки, яке регулятор ухвалив у березні. Але після цього регулятор вирішив взяти паузу: попри прискорення інфляції, за результатами квітневого засідання, Нацбанк залишив без змін облікову ставку й дохідність своїх інструментів.

Така позиція має своє обґрунтування: у другій половині року прогнозується уповільнення інфляції. До того ж закручування монетарних гайок не дало очікуваного ефекту. За задумом регулятора, підвищення ключової ставки мало б сприяти активному зростанню дохідності депозитів, що, зі свого боку, через збільшення привабливості вкладів дозволяло зв'язати гривневу масу на депозитах і таким чином пригальмувати інфляцію.

Однак, за підрахунками Олександра Паращія, керівника аналітичного департаменту Concorde Capital, за останні п’ять місяців ставки за депозитними сертифікатами зросли на 2,5−3,5 в.п. При цьому ставки за строковими депозитами населення зросли лише орієнтовно на 0,4 в.п. (а з огляду на нові податки, навіть знизилися).

Це пояснює, чому населення почало забирати гроші з банків. За оперативними даними НБУ, у березні фізособи забрали із банків загалом 3,69 млрд грн. Причому відбувся цей відтік за рахунок вкладів у нацвалюті — мінус 9,2 млрд грн (-1,1% м/м). Водночас на вклади у ВКВ фізособи у березні принесли 5,5 млрд у гривневому еквіваленті (+1,3% м/м).

Чому не зростають ставки

«Головна причина є досить банальною: якщо банк підвищує ставку лише номінально, або ж взагалі залишає все, як є, то він не робить ставку на залучення коштів населення», — каже Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

«Висока ліквідність банківської системи — основний чинник слабкої трансмісії монетарних рішень НБУ», —доповнює колегу Руслан Левчин, начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку.

Не менш вагому роль, вважає Ярина Василенко, керівник управління пасивних операцій департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку, відіграє відсутність стійкого попиту на кредитування. «Саме це суттєво обмежує потребу у додатковому залученні ресурсів», — додає вона.

«Кредитна активність залишається стриманою. Банківський сектор демонструє надлишкову ліквідність, що пов’язано з вичерпними лімітами інвестування в цінні папери. У таких умовах залучати додаткові депозити, які супроводжуватимуться витратами, недоцільно», — підтримує такий погляд начальник відділу роботи з фізичними особами головного управління бізнесу Правекс Банку Олег Заяць.

Вартість залучення коштів — не останнє у питанні депозитних ставок. Окремі банки через це роблять ставку на кошти юридичних осіб або на суттєво дешевші кошти на поточних/карткових рахунках фізичних осіб, каже Дмитро Замотаєв.

«У ІІ кварталі вартість зобов’язань зросте. Майже всі банки очікують підвищення вартості депозитів як корпорацій, так і домогосподарств», — повідомив НБУ у свіжому «Опитуванні про банківське фондування».

Бажання банків обмежити збільшення своїх відсоткових витрат, за словами Руслана Левчина, є додатковим чинником млявого зростання ставок. «У тому числі при міграції залишків коштів клієнтів із умовно безоплатних поточних рахунків лояльних вкладників на строкові депозити з високою відсотковою ставкою», — уточнює він.

Банки формують свої відсоткові ставки, з огляду на вартість ризику та операційні витрати, нагадує Ярина Василенко. А це означає, що для великих фінустанов депозитна овчина може не настільки вартувати вичинки.

«Після останнього підвищення ставки та мультиплікатора великі банки не підвищили депозитні ставки до рівня ставок їхніх менших колег. Причина може бути суто економічною: очікуваний приріст та подальше 3,5-кратне розміщення в тримісячні сертифікати під 19% не перевищать додаткових відсоткових витрат на весь наявний портфель депозитів фізичних осіб», — пояснює логіку банкірів Сергій Гнєзділов, начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку.

Причини небажання банків підвищувати депозитні ставки узагальнив для «Мінфіну» Ігор Якобчук, директор департаменту казначейства Піреус Банку:

достатньо низькі (щодо депозитних ставок) відсоткові ставки за кредитами та необхідність збереження банками відсоткової маржі;

обмежена можливість розміщення депозитів фізосіб у депозитні сертифікати НБУ строком 3 місяці (які надають можливість розміщення банками коштів під підвищену ставку). Банки повинні мати можливість постійно і досить агресивно нарощувати портфель депозитів фізосіб (що не завжди є можливим), щоб мати достатній ліміт для розміщення депозитів фізосіб у депозитні сертифікати НБУ строком 3 місяці;

очікування щодо поступового зниження інфляції і, відповідно, зниження облікової ставки у другій половині 2025 року, що, зі свого боку, призведе до зниження відсоткових ставок за депозитними сертифікатами НБУ і відсоткової маржі банків.

Чи збільшуватимуть ставки за вкладами до запитання

«Має змінитись парадигма регулювання операцій банків, щоб вони могли запропонувати населенню більше продуктів до запитання. Серед населення країни, яка бере участь у війні, є попит на ці продукти. За їх допомогою можна залучати більше коштів на депозити, і не тільки державних банків», — розмірковує Віталій Шапран, ексчлен Ради НБУ.

Ставки великих банків-учасників депозитного огляду зараз варіюються від 0,01% до 6% річних. Такі відсотки не захистять від інфляції, але частково компенсують знецінення вкладень і збережуть швидкий доступ до грошей.

Деякі банки намагаються слідувати за такими специфічними настроями клієнтів, що показово для воєнного часу. За словами фінансового директора Агропросперіс Банк Олександра Штефана, банк пропонує клієнтам картку, яка поєднує переваги повного доступу до коштів зі щоденним нарахуванням відсотків на залишок — від 5% до 8% річних, залежно від суми.

Однак здебільшого банкіри не дуже налаштовані на розвиток саме безстрокових вкладів. Дехто реагує на такі думки нейтрально, дехто — рішучіше.

«Фокус на вкладах до запитання не є правильним, це ж потенційна загроза ліквідності, великих ставок за такими коштами ніхто не платить», — каже Сергій Гнезділов із Радабанку.

«Відповідно до регулятивних умов, поточні рахунки мають вищі норми резервування. Крім цього, залишки на поточних рахунках не беруть участі в розрахунку ліміту за депсертифікатами на 3 місяці. В таких обставинах, банкам дуже важко пропонувати кращі умови за цим продуктом», — пояснює Руслан Левчин із Укрсиббанку.

Начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банку Ірина Стрепетова додає, що поточна структура залишків на рахунках дійсно свідчить про високу частку коштів на вимогу. Водночас, впевнена вона, інтерес до строкових інструментів зберігається, тож банк працює над продуктами, що поєднують гнучкість і дохідність.

«Банки можуть запропонувати клієнтам не лише ставку, а й якісний сервіс, прозорі умови, швидке оформлення через мобільний застосунок. Важливо також, щоб клієнт мав доступ до комплексного обслуговування — вигідні тарифи за рахунками, зручна мережа відділень та банкоматів, доступні програми кредитування, лояльність у щоденному банкінгу та партнерські пропозиції, які підсилюють загальну цінність співпраці з банком. Усе це формує довіру та лояльність, які часто не менш важливі за відсоткову ставку», — вважає Ірина Стрепетова.

Ярина Василенко вважає, що і за строковими депозитами банкам є куди зростати. «Банки можуть запропонувати клієнтам гнучкіші депозитні продукти — із можливістю часткового зняття коштів, автопролонгацією, поповненням рахунку, бонусами за онлайн-розміщення, а також із програмами лояльності для постійних вкладників», — додає вона.

Олег Заяць анонсує, що Правекс Банк готує «особливу» депозитну пропозицію на довгий термін із щомісячною капіталізацією в гривні та валюті. «Це буде справді унікальний продукт, який вирізнятиметься на ринку» — обіцяє він.

Як банки змінювали ставки

За останні два тижні 6 великих банків збільшили дохідність вкладів у нацвалюті, ставки у ВКВ зменшили 4 фінустанови.

МТБ Банк додав 1 в.п. до всіх ставок гривневих депозитів, окрім річних (+0,75 в.п.). Найбільше після змін банк платить за 9-місячними вкладами — 16,9% річних, найменше — за найкоротшими (16,5% річних).

Ідея Банк збільшив всі ставки за депозитами у гривні на 0,5 в.п. Найбільша дохідність зараз тут за річними вкладами (16,5% річних), за піврічними банк платить найменше — 16% річних.

Абанк на 0,55 в.п. збільшив ставки за вкладами у нацвалюті на пів року та рік (до 16,3% та 16,4% річних відповідно). На 0,6 в.п. банк збільшив дохідність 3-місячних вкладів, ставка за якими залишається найнижчою у лінійці строкових гривневих вкладів банку (15,6% річних).

Таскомбанк залишив без змін ставки за вкладами на 3 та 6 місяців, але додав по 1 в.п. до дохідності вкладів на 9 та 12 місяців. За ними банк пропонує найвищі відсотки: 15,75% та 16% відповідно.

Альянс Банк додав по 0,1 в.п. до дохідності вкладів на 3 та 6 місяців, та відмінусував 0,05 в.п. від ставки за вкладами на 9 місяців. Ці корегування не вплинули на загальну картину: банк пропонує найвищу дохідність за вкладами на 9 місяців (15,05% річних), найменшу — на 3 та 6 місяців (по 14,3% річних).

Банк також знизив на 0,1 в.п. ставки на депозити у доларі на 3 та 6 місяців, натомість дохідність доларових вкладів на 9 місяців зросла на 0,15 в.п.

Найбільше підвищення у нацвалюті цього разу провів Ощадбанк. Банк додав 1,25 в.п. до дохідності вкладів на рік. Відтепер ставки на рік та пів року зрівнялись і складають 13% річних.

Банк Південний знизив дохідність вкладів у доларі. На 0,05 в.п. «схудли» вклади на 3 місяці, на 0,35 в.п. — піврічні. Ставки після цих змін майже зрівнялись: за найкоротшими банк платить 1,45% річних, за піврічними — 1,4% річних.

На стільки ж банк зменшив й ставки у євро. Дохідність вкладів на 3 місяці після змін знизилась до 0,25% річних, на пів року — до 0,5% річних.

Радабанк зменшив ставку на 0,25 в.п. за піврічними вкладами у доларі. Після цього дохідність піврічних вкладів зрівнялась з дохідністю вкладів на 3 місяці — 2,25% річних. На довші строки банк пропонує дохідність 2,5% річних.

За таким саме принципом банк знизив й ставки у євро. На 0,2 в.п. зменшилась дохідність вкладів на 3 місяці, на 0,25 в.п. — піврічних вкладів. Водночас ставка за піврічними вкладами залишається найвищою у лінійці — 1,5% річних.

monobank відкорегував дохідність піврічних вкладів в євро. Банк знизив ставку на 0,1 в.п. — до 1% річних. Решта ставок — залишились без змін.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.04.2025−22.04.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.04.2025−22.04.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.04.2025−22.04.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.