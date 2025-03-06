НБУ підвищив облікову ставку з 14,5% до 15,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

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Рішення правління

«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики. Ці рішення спрямовуються на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%. НБУ буде готовий ужити додаткових монетарних заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань», — прокоментував рішення Пишний.

Нагадаємо

23 січня 2025 року правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.

12 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.