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16 квітня 2025, 14:30

Гривневі депозити перетікають у валютні: скільки зараз заробляють на вкладах у малих банках

Невеликі банки слідом за колегами більшого калібру переключаються на довші вклади. У квітні учасники огляду із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн найбільше платили за вкладами на пів року (14,43% річних) та на 9 місяців (14,56% річних). Найнижчі ставки припадають на найдовші та найкоротші вклади.

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Середня ставка невеликих банків за 3-місячними вкладами у нацвалюті у квітні склала 13,95% річних, на 1 рік — 14,35% річних.

Порівнюючи з січнем, дохідність депозитів для населення зросла, але незначно. Тоді середні ставки малих банків-учасників депозитного огляду «Мінфіна» на 3 місяці становили 13,2% річних, на пів року — 13,59%, на 9 місяців — 13,95%, на рік — 13,9% річних. Тобто дохідність найкоротших вкладів зросла на 0,75 в.п., піврічних — на 0,84 в.п., депозити на 9 місяців подорожчали на 0,61 в.п., а річні — на 0,45 в.п.

Попри зростання дохідності депозитів, нинішній рівень заробітків на них не перекриває поточний рівень інфляції, яка у березні у річному вимірі становила 14,6%. Щоб перекрити зараз це зростання цін і заробити, наприклад, на піврічному вкладі у 10 тис. грн (із огляду на податки), банки мають пропонувати ставку у 18,96% річних. Але таких пропозицій на ринку немає.

Що відбувається зі ставками

За оперативними даними НБУ, у березні ставки за новими депозитами у гривні для фізосіб скоротились на 0,08 в.п. — до 10,47% річних, а за новими депозитами для бізнесу — зросли на 0,29 в.п. — до 9,4% річних.

На вклади у банках бізнес та населення загалом принесли 23,28 млрд грн. Але якщо вкладів бізнесу, порівнюючи з попереднім місяцем, побільшало на 32,6 млрд грн (+2,2%), то депозити населення скоротились на 0,3%: фізособи у березні забрали із банків загалом 3,69 млрд грн.

Причому відбувся цей відтік за рахунок вкладів у нацвалюті — мінус 9,2 млрд грн (-1,1% м/м). Водночас на вклади у ВКВ фізособи у березні принесли 5,5 млрд у гривневому еквіваленті (+1,3% м/м).

Це, на тлі прискорення інфляції та низьких ставок за гривневими депозитами, свідчить про те, що українці «зберігають девальваційні очікування й готові релокуватись на валютні депозити, ігноруючи низькі валютні ставки», вважає фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

Частина вилучених із депозитів коштів пішла на придбання ОВДП, частина — на покриття поточних витрат, які відчутно зросли через прискорення інфляції.

«Що далі:

  • Банки не підвищуватимуть ставки за депозитами, бо немає сенсу. Структурно населення через ризик швидкої зміни ситуації вибирає депозити на вимогу (фактично розрахунковий рахунок).
  • Продовжиться перетік в ОВДП, оскільки це вигідніше. Тим паче, що до процесу популяризації облігацій підключились банки.
  • Чи продовжиться відтік із гривневих депозитів? Ймовірно, так, оскільки видатки населення зростають, а банки мають дуже високий рівень ліквідності, щоб не «паритись» на цей рахунок", — вважає експерт.

Як банки змінювали ставки

За останні два тижні 4 банки збільшили дохідність вкладів у нацвалюті. Традиційно, депозитні пропозиції невеликих банків щедріші, ніж у великих, а підвищення депозитних ставок — суттєвіші.

МІБ підвищив ставки вкладів у гривні на пів року відразу на 4 в.п. — до 15,5%, на 3 місяці — на 3 в.п. — до 14% річних.

Полтава-Банк збільшив ставки за піврічними вкладами у гривні на 3 в.п. і тепер платить за ними 16% річних.

Юнекс Банк додав 1,25 в.п. до ставок гривневих вкладів на 3 місяці та 0,75 в.п. — до вкладів на рік. Після змін ставки за вкладами на ці строки зрівнялись і становлять 16,25% річних.

Піреус банк додав 1 в.п. до ставки вкладів у гривні на 3 місяці і зараз платить за ними найбільше у своїй лінійці депозитів у нацвалюті — 15% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал* 17,00% - 16,75% - 16,50% - 16,50% - 0,01% -
Агропросперіс 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Юнекс банк 16,25% 0,75% 15,25% - 15,25% - 16,25% 1,25% - -
Бизбанк 16,20% - - - 16,10% - 16,00% - 5,00% -
Асвіо банк 15,75% - 16,00% - 16,25% - 16,50% - - -
Кристалбанк* 15,50% - 15,50% - 16,00% - 15,90% - 6,00% -
Кредитвест Банк 15,50% - 15,50% - 16,00% - 16,00% - -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Полтава-Банк 14,00% - 13,50% - 16,00% 3,00% - - 0,01% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 12,00% - 12,00% - 15,50% 4,00% 14,00% 3,00% 0,25% -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% 1,00% 3,00% -
Грант 11,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Кліринговий Дім - - 13,90% - 15,65% - 17,30% - - -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -
Альтбанк - - - - 16,00% - - - 5,00% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 01.04.2025−01.04.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 2,75% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - -
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Бізбанк 2,00% - - - 1,95% - 1,85% - - -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% 0,60% - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Кліринговий Дім - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 01.04.2025−01.04.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 1,25% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бізбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 01.04.2025−01.04.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Автор:
Надія Кемуларія
Редактор Надія Кемуларія
Пише на теми: економіка, інвестиції, бізнес
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