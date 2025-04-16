Невеликі банки слідом за колегами більшого калібру переключаються на довші вклади. У квітні учасники огляду із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн найбільше платили за вкладами на пів року (14,43% річних) та на 9 місяців (14,56% річних). Найнижчі ставки припадають на найдовші та найкоротші вклади.
Гривневі депозити перетікають у валютні: скільки зараз заробляють на вкладах у малих банках
Середня ставка невеликих банків за 3-місячними вкладами у нацвалюті у квітні склала 13,95% річних, на 1 рік — 14,35% річних.
Порівнюючи з січнем, дохідність депозитів для населення зросла, але незначно. Тоді середні ставки малих банків-учасників депозитного огляду «Мінфіна» на 3 місяці становили 13,2% річних, на пів року — 13,59%, на 9 місяців — 13,95%, на рік — 13,9% річних. Тобто дохідність найкоротших вкладів зросла на 0,75 в.п., піврічних — на 0,84 в.п., депозити на 9 місяців подорожчали на 0,61 в.п., а річні — на 0,45 в.п.
Попри зростання дохідності депозитів, нинішній рівень заробітків на них не перекриває поточний рівень інфляції, яка у березні у річному вимірі становила 14,6%. Щоб перекрити зараз це зростання цін і заробити, наприклад, на піврічному вкладі у 10 тис. грн (із огляду на податки), банки мають пропонувати ставку у 18,96% річних. Але таких пропозицій на ринку немає.
Що відбувається зі ставками
За оперативними даними НБУ, у березні ставки за новими депозитами у гривні для фізосіб скоротились на 0,08 в.п. — до 10,47% річних, а за новими депозитами для бізнесу — зросли на 0,29 в.п. — до 9,4% річних.
На вклади у банках бізнес та населення загалом принесли 23,28 млрд грн. Але якщо вкладів бізнесу, порівнюючи з попереднім місяцем, побільшало на 32,6 млрд грн (+2,2%), то депозити населення скоротились на 0,3%: фізособи у березні забрали із банків загалом 3,69 млрд грн.
Причому відбувся цей відтік за рахунок вкладів у нацвалюті — мінус 9,2 млрд грн (-1,1% м/м). Водночас на вклади у ВКВ фізособи у березні принесли 5,5 млрд у гривневому еквіваленті (+1,3% м/м).
Це, на тлі прискорення інфляції та низьких ставок за гривневими депозитами, свідчить про те, що українці «зберігають девальваційні очікування й готові релокуватись на валютні депозити, ігноруючи низькі валютні ставки», вважає фінансовий експерт Андрій Шевчишин.
Частина вилучених із депозитів коштів пішла на придбання ОВДП, частина — на покриття поточних витрат, які відчутно зросли через прискорення інфляції.
«Що далі:
- Банки не підвищуватимуть ставки за депозитами, бо немає сенсу. Структурно населення через ризик швидкої зміни ситуації вибирає депозити на вимогу (фактично розрахунковий рахунок).
- Продовжиться перетік в ОВДП, оскільки це вигідніше. Тим паче, що до процесу популяризації облігацій підключились банки.
- Чи продовжиться відтік із гривневих депозитів? Ймовірно, так, оскільки видатки населення зростають, а банки мають дуже високий рівень ліквідності, щоб не «паритись» на цей рахунок", — вважає експерт.
Як банки змінювали ставки
За останні два тижні 4 банки збільшили дохідність вкладів у нацвалюті. Традиційно, депозитні пропозиції невеликих банків щедріші, ніж у великих, а підвищення депозитних ставок — суттєвіші.
МІБ підвищив ставки вкладів у гривні на пів року відразу на 4 в.п. — до 15,5%, на 3 місяці — на 3 в.п. — до 14% річних.
Полтава-Банк збільшив ставки за піврічними вкладами у гривні на 3 в.п. і тепер платить за ними 16% річних.
Юнекс Банк додав 1,25 в.п. до ставок гривневих вкладів на 3 місяці та 0,75 в.п. — до вкладів на рік. Після змін ставки за вкладами на ці строки зрівнялись і становлять 16,25% річних.
Піреус банк додав 1 в.п. до ставки вкладів у гривні на 3 місяці і зараз платить за ними найбільше у своїй лінійці депозитів у нацвалюті — 15% річних.
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Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Український капітал*
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|0,01%
|-
|Агропросперіс
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|0,75%
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|16,25%
|1,25%
|-
|-
|Бизбанк
|16,20%
|-
|-
|-
|16,10%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Асвіо банк
|15,75%
|-
|16,00%
|-
|16,25%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|6,00%
|-
|Кредитвест Банк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|Полікомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,00%
|-
|13,50%
|-
|16,00%
|3,00%
|-
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|15,50%
|4,00%
|14,00%
|3,00%
|0,25%
|-
|Піреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|1,00%
|3,00%
|-
|Грант
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|13,90%
|-
|15,65%
|-
|17,30%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 01.04.2025−01.04.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|Асвіо банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,95%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|0,60%
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 01.04.2025−01.04.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,20%
|-
|1,45%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 01.04.2025−01.04.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
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