Акордбанк, МТБ і Кредит Дніпро пішли на зниження

Вже тиждень фінансовий ринок живе з новою ключовою ставкою НБУ і дохідністю фінансових інструментів регулятора. Як на ці зміни відреагували банки з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

14 грудня НБУ заявив про рішення щодо зниження облікової ставки до 15% річних. Регулятор також знизив ставки за депозитними сертифікатами овернайт до 15%, тримісячні — до 19%.

Це означає зменшення заробітків фінансистів. Як уже писав «Мінфін», вкладення у такі сертифікати принесло банкам найбільшу частину доходів. У третьому кварталі у сертифікати овернайт вкладались від 44 до 64 банків, із середньодобовим обсягом вкладень 308 млрд грн. За тримісячними сертифікатами таких банків було від 12 до 43.

Менша дохідність депозитних сертифікатів змусить банки різати дохідність депозитів, яка вже поступово зменшується. Хоча, як свідчить статистика, приватні клієнти продовжують нести гроші в банки. У листопаді обсяг коштів фізосіб на депозитах зріс до 0,68 млрд грн, валютних — до 0,35 млрд грн в еквіваленті.

Щоправда, йде на спад й інфляція: індекс споживчих цін знижується 11 місяців поспіль, із 26,6% у річному вимірі у грудні 2022 року до 5,1% у листопаді 2023 року. Ставки за гривневими депозитами продовжують триматися на рівнях, які суттєво перевищують рівень інфляції. В грудні НБУ розраховує приблизно на такі ж показники інфляції, що й у листопаді, але очікує на прискорення темпів інфляції вже з наступного року, й обіцяє відповідно реагувати на такі макроекономічні зміни.

«Наш підхід залишатиметься зваженим. Ми аналізуватимемо нові чинники: динаміку інфляції, стан валютного ринку, якими будуть безпекові ризики, та що буде з міжнародною допомогою. Зважаючи на це, коригуватимемо прогнозну траєкторію облікової ставки», — каже заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Що кажуть банкіри

Попри подальше зниження облікової ставки, фінансисти не прогнозують змін у своїй депозитній політиці.

«Наразі ми не бачимо потреби змінювати ставку на депозити з огляду на завершення року та святковий період, але уважно спостерігаємо за ринком та поведінкою клієнтів. На сьогодні український ринок депозитів жодним чином не відреагував на рішення регулятора знизити облікову ставку до 15% річних,» — каже керівник управління пасивних операцій Департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Ярина Василенко.

«До кінця року суттєвих змін не плануємо. На початку наступного року можливе незначне зниження ставок за депозитними вкладами у національній валюті на короткі терміни, але це залежатиме від кон'юнктури ринку», — повідомив у коментарі для «Мінфіну» заступник директора департаменту корпоративних комунікацій Укргазбанку Ігор Мороз.

За словами заступника голови правління з питань роздрібного бізнесу КомінБанку Бориса Рафаловича, його фінустанова також не планує найближчим часом переглядати ставки, оскільки не очікують на значне коливання ринку. «Корекція в межах 0,5−1%, грудень-січень, як показав 2022 рік, — час високих клієнтських витрат, відповідно, конкуренція з боку банків за гривневі ресурси на депозити на ринку спостерігатиметься», — уточнює він.

Директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш припускає наступного року збільшення пропозицій за «довшими» вкладами. «Очікуємо, що на початку 2024 року депозитна лінійка більшості банків змінюватиметься та складатиметься з продуктів із класичною кривою ставок, де на довгі терміни пропонується більша ставка, та акційних пропозицій на короткі терміни для швидкої реакції на зміни», — каже вона.

На думку голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова, наступного року «оптимальним можна буде вважати скорочення розміру облікової ставки з чинних 15% до 14−12%», що може стати приводом для зниження ставок за гривневими депозитами в середньому на 2−3 в.п.

В ОТП Банку не очікують на зміни облікової ставки наступного року, оскільки регулятор «вбачає багато відкладених ризиків, що можуть вплинути на рівень інфляції та курсову стійкість гривні». У банку повідомили, що нинішні дії регулятора «вочевидь, вплинуть на депозитні ставки: за короткостроковими очікуємо зменшення з 10%-11% до 8%-10%, за 12-ти місячними — з 14%-15,5% до 12%-14% річних».

Які банки змінювали ставки

Цього разу три великі банки знизили депозитні ставки.

Найбільше зниження — на 1,5 в.п. — провів МТБ Банк на вклади у нацвалюті на 3 та 6 місяців. Відтепер дохідність цих вкладів складає 15,3% та 14,5% річних відповідно. Банк також знизив ставки за вкладами на 9 та 12 місяців на 1 в.п., і тепер платить за ними 14,2% та 14% річних. Банк також став єдиною із великих фінустанов, хто за останні два тижні змінював ставки у ВКВ. Зокрема, вклади в доларі на 3, 6 та 9 місяців подешевшали на 0,2 в.п., на 12 міс — на 0,05 в.п. В євро всі ставки за строковими вкладами знижено на 0,1 в.п.

Акордбанк зменшив ставки за вкладами на 3, 6 та 12 місяців — до 18%, 16,5% та 16% річних відповідно.

Так само знижував дохідність таких строкових вкладів і Кредит Дніпро. Зараз за такими депозитами банк пропонує 16%, 15,5% та 14,5% річних відповідно.

Найкращі умови за депозитами на 9 місяців зараз серед великих банків пропонують КомінБанк (16,5% річних) та Банк Львів (16% річних). На 6 місяців — Прокредитбанк (17% річних), КомінБанк, Акордбанк та Альянсбанк (по 16,5% кожен). На 3 місяці — Акордбанк (18% річних), Прокредит (17% річних), КомінБанк (16,25% річних).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.12.2023−18.12.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.12.2023−18.12.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.12.2023−18.12.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.