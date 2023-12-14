Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних із 15 грудня. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.
НБУ знизив облікову ставку до 15%
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«Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 16% до 15% із 15 грудня 2023 року. Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень», — зазначив Пишний.
Депозитні сертифікати
З 15 грудня 2023 року на 1 в. п. знижуються також інші ставки: ставка за депозитними сертифікатами овернайт — до 15%, ставка за тримісячними депозитними сертифікатами — до 19%, а ставка за кредитами рефінансування — до 21%.
Нагадаємо
26 жовтня Правління Національного банку ухвалилорішення знизити облікову ставку до 16% річних.
14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.
27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.
У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.
Що означає зміна ставки
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.
Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).
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