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14 грудня 2023, 14:02

НБУ знизив облікову ставку до 15%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних із 15 грудня. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних із 15 грудня.

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«Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 16% до 15% із 15 грудня 2023 року. Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень», — зазначив Пишний.

Депозитні сертифікати

З 15 грудня 2023 року на 1 в. п. знижуються також інші ставки: ставка за депозитними сертифікатами овернайт — до 15%, ставка за тримісячними депозитними сертифікатами — до 19%, а ставка за кредитами рефінансування — до 21%.

Нагадаємо

26 жовтня Правління Національного банку ухвалилорішення знизити облікову ставку до 16% річних.

14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.

27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.

У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 грудня 2023, 14:37
#
То давайте 14 січня вже до 14%.
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Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
14 грудня 2023, 14:46
#
Наступне засідання 25 січня, думаю до 14% і знизять тоді
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Igorenya
Igorenya
14 грудня 2023, 15:59
#
Ні, більше не будуть знижувати! Поки ще…
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
14 грудня 2023, 16:24
#
Тоді за логікою наступного разу 25 січня повино бути 25%. А взагі з пишного такий голова нбу як з мене бульдозер на якому петя став президентом. Я мабудь був би кращим главою нбу і освіта фінансово-економічна є.
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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
14 грудня 2023, 16:59
#
Яким банком ви керували?
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Kankakee
Kankakee
14 грудня 2023, 17:18
#
Це добре 👍 дешевші кредити — швидший розвиток економіки, але все ще симуляція поки — намагання позагравати з МВФ в період прийняття рішення щодо вступу в ЄС, тіпа : дивіться як ми планово відновлюємо економіку 1% зараз 1% ще мабуть колись 🎃. Бо може так статися що Євросоюз та його допомога, буде останньою опорою України (*А Пишний на фотці дуже злякано виглядає да 🙀)
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