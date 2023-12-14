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14 грудня 2023, 15:33

У НБУ прогнозують, що ціни за підсумками 2023 року зростуть на 5%

Національний банк прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2023 року зростуть приблизно на 5%. Наступного року інфляція може пришвидшитися. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Національний банк прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2023 року зростуть приблизно на 5%.
Фото:depositphotos.com

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Що буде з інфляцією

За словами Пишного, інфляція в листопаді знизилася до 5,1%, навіть дещо швидше, ніж очікувалося.

«Сповільненню інфляції сприяло як розширення пропозиції продуктів харчування з нового врожаю, так і поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні», — повідомив голова НБУ.

За оцінками НБУ, показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів. Водночас зберігаються ризики пришвидшення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах та швидше вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів, сказав він.

Читайте: Інфляція в Україні знизилася до мінімуму за три роки — Держстат

«Високий рівень невизначеності щодо тривалості та інтенсивності повномасштабної війни зберігається. Як і раніше, НБУ припускає, що відчутне зниження безпекових ризиків відбудеться не раніше 2025 року. У разі тривалішого періоду активних бойових дій очікуються додаткові втрати економіки та суттєвіший інфляційний тиск», — додав він.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 грудня 2023, 15:57
#
Да не может быть…
Спасибо НБУ, за такую нужную и своевременную информацию!
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