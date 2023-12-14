У НБУ прогнозують, що ціни за підсумками 2023 року зростуть на 5%

Що буде з інфляцією

За словами Пишного, інфляція в листопаді знизилася до 5,1%, навіть дещо швидше, ніж очікувалося.

«Сповільненню інфляції сприяло як розширення пропозиції продуктів харчування з нового врожаю, так і поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні», — повідомив голова НБУ.

За оцінками НБУ, показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів. Водночас зберігаються ризики пришвидшення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах та швидше вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів, сказав він.

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«Високий рівень невизначеності щодо тривалості та інтенсивності повномасштабної війни зберігається. Як і раніше, НБУ припускає, що відчутне зниження безпекових ризиків відбудеться не раніше 2025 року. У разі тривалішого періоду активних бойових дій очікуються додаткові втрати економіки та суттєвіший інфляційний тиск», — додав він.