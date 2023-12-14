Депозити в гривні сягнули 1,5 трильйона гривень — Гетманцев

За оперативними даними НБУ, депозити підприємств і населення в національній валюті у листопаді сягнули 1,5 трлн грн, з них населення — 0,68 трлн грн.

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Проти кінця 2021 року банківські вклади в гривні зросли майже на 50%, в т. ч. населення — на 60%. Вклади у валюті з цей час збільшились на 9%.

Відновлення кредитування

Кредитування в національній валюті продовжує потроху відновлюватись як за рахунок корпоративного сектору, так і домогосподарств.

Видані позики в гривні зростають 6-й місяць поспіль насамперед за рахунок державних програм здешевлення кредитування (5−7−9, «єОселя»).

«Утім у порівнянні з довоєнним рівнем кредитування об'єктивно стагнує через збільшення частки NPL і відрахувань в резерви, підвищення банківських ризиків, посилення вимог до нових кредитів, погіршення фінансового стану позичальників», — додав Гетманцев.

У листопаді кредити в гривні тільки повернулись на рівень кінця 2021 року. Портфель валютних кредитів за цей час скоротився більш ніж на третину.

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