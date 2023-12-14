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14 грудня 2023, 10:44

Депозити в гривні сягнули 1,5 трильйона гривень — Гетманцев

Депозити в національній валюті сягнули півтора трильйони гривень. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Депозити в національній валюті сягнули півтора трильйони гривень.
Фото:mind.ua

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За оперативними даними НБУ, депозити підприємств і населення в національній валюті у листопаді сягнули 1,5 трлн грн, з них населення — 0,68 трлн грн.

Читайте: Невеликі банки «притримують» депозитні ставки

Проти кінця 2021 року банківські вклади в гривні зросли майже на 50%, в т. ч. населення — на 60%. Вклади у валюті з цей час збільшились на 9%.

Відновлення кредитування

Кредитування в національній валюті продовжує потроху відновлюватись як за рахунок корпоративного сектору, так і домогосподарств.

Видані позики в гривні зростають 6-й місяць поспіль насамперед за рахунок державних програм здешевлення кредитування (5−7−9, «єОселя»).

«Утім у порівнянні з довоєнним рівнем кредитування об'єктивно стагнує через збільшення частки NPL і відрахувань в резерви, підвищення банківських ризиків, посилення вимог до нових кредитів, погіршення фінансового стану позичальників», — додав Гетманцев.

У листопаді кредити в гривні тільки повернулись на рівень кінця 2021 року. Портфель валютних кредитів за цей час скоротився більш ніж на третину.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+14
Три літри
Три літри
14 грудня 2023, 11:10
#
А пам’ятаєте що Капітан Очевидність казав що депозити і далі будуть рости?
+
+98
Riojas
Riojas
14 грудня 2023, 11:16
#
График-то на самом деле ужасный. Депозиты выросли, а кредитование — нет. Значит, банки все эти деньги залили в депсертификаты и государство им платит просто за то, чтобы они лежали там, а не ушли на валютный рынок.
+
+30
NoNameX
NoNameX
14 грудня 2023, 11:29
#
Наша держава як заплатила, так відразу і забере у вигляді 50% податку. Але так, дуже шкода що грощі лежать і не працюють на економіку, особливо у військовий час.
+
0
Три літри
Три літри
14 грудня 2023, 16:25
#
Наша держава як заплатила, так відразу і забере у вигляді 50% податку.

Цей податок не стосується депозитів.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
14 грудня 2023, 12:06
#
Скільки болю в цьому коментарі: «чтобы они лежали там, а не ушли на валютный рынок»
+
0
MudraRada
MudraRada
14 грудня 2023, 14:28
#
Вже закон є, що ці гроші підуть на Армію, за весь 2023 рік.
+
0
Три літри
Три літри
14 грудня 2023, 16:25
#
А в останньій статті закону написано що той хто його розголосить відправляється рити окопи у Авдіївці.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 грудня 2023, 14:18
#
Якраз заморозити б їх, як колись в Греції, та й на війну, а то там якраз не вистачає.
+
+15
Три літри
Три літри
14 грудня 2023, 16:26
#
Ти завжди можеш подати приклад віддавши на війну власні кошти за вийнятном тих що потрібні на покупку мівіни.
+
0
Ihor71
Ihor71
14 грудня 2023, 14:54
#
Отрицательная доходность, если эти деньги принимают участие в программе 5−7-9. Поэтому и мизерный процент выдачи кредитов
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