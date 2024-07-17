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17 липня 2024, 14:30

Українці почали знову перевкладатися у валютні депозити: як реагують банки

Грошей українців у депозитних портфелях банків у червні знову побільшало. Про це свідчать оперативні дані НБУ. Зростали як вклади населення, так і бізнесу. На яких умовах зараз можна розмістити гроші приватному клієнту у фінустанові з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

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За минулий місяць депозитний портфель фізосіб збільшився на понад 25 млрд грн (до 1,143 трлн грн), корпоративного сектору — на понад 13 млрд (до 1,366 трлн грн). Левову частку грошей українці розмістили у гривні (+21,5 млрд грн), вклади у валюті зросли на понад 3,5 млрд грн в еквіваленті.

Ці зростання відбуваються при тому, що ставки для нових клієнтів для корпоративного сектору знизились на 0,1 в.п. м/м — до 6,9% річних, а для населення — на 0,3 в.п. — до 8% річних.

Паралельно, на тлі підвищення тарифів на електроенергію для населення, прискорюється споживча інфляція: до 2,2%, із 0,6% у травні. «Це також позначилося і на прискоренні річних темпів — до 4,8%, із 3,3% відповідно. Загалом за І півріччя 2024 року ціни зросли на 4,3%», — пише Богдан Данилишин, завідувач кафедрою у Київському національному економічному університеті.

До того ж гривня слабшає та посилюються девальваційні очікування бізнесу. «Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 41,61 грн/$ (в попередньому кварталі - 40,44 грн/$). Частка респондентів, які прогнозують, що обмінний курс гривні наступні 12 місяців коливатиметься в діапазоні 42,1 — 44,0 грн/$, зросла за квартал із 24,2% до 35,3%», — повідомляє Нацбанк.

Як змінюються настрої вкладників

Прискорення інфляції і девальвація гривні знижують привабливість вкладів у нацвалюті, надто на тлі зменшення депозитних ставок, що триває. В неофіційних бесідах фінансисти розповідають, що зараз побільшало клієнтів, які після закінчення терміну гривневого депозиту частину (або всі гроші) перевкладають вже у валютний.

Хоча дохідність там символічна, але таким чином гроші страхують, принаймні, від інфляції та знецінення гривні. Поки що такі дії не позначилися на загальній статистиці розподілення грошей між валютними і гривневими вкладами.

Наприклад, в Укрсиббанку це співвідношення становить приблизно 50% на 50%, повідомила начальниця центру управління продуктовими та сервісними рішеннями для клієнтських сегментів банку Ольга Пінчук.

«Станом на середину липня співвідношення вкладів фізосіб у ВКВ до гривні в Укргазбанку виглядає приблизно, як 37% до 63% відповідно», — повідомили нам в Укргазбанку і додали, що з травня різких змін у співвідношенні вкладів фізосіб у ВКВ та гривні не спостерігають.

У двох других державних банках картинка дещо інша. У Сенс Банку та Укрексимбанку, за твержденням їх представників, більшає вкладів у нацвалюті. Так, за останній місяць розміщення вкладів у гривні в Сенс Банку збільшилось на 2%, співвідношення вкладів у гривні до валюти складає 74% до 26%. В Укрексимбанку «останніми місяцями спостерігаються відтоки за вкладами в іноземній валюті та прирости за вкладами у гривні». На гривню, за даними банку, припадає 34% вкладів, 66% — на вклади у ВКВ.

Зростання в гривні відбувається й у МТБ Банку. За словами заступника голови правління банку Геннадія Тищенка, за останній місяць частка вкладів фізичних осіб у гривні «дещо зросла», а співвідношення депозитів у гривні та у ВКВ складає 40% до 60%.

«Можна говорити, що гривневі вклади домінують на ринку. Тренд до поступового зменшення вкладів у валюті спостерігається вже понад рік, адже ставки за ними також суттєво знизилися — майже вдвічі.

Можна говорити, що «валютні» вкладники використовують депозит, майже як «скриньку» чи «сейф» для безпечного зберігання статків. Адже прибуток за ними зараз не є значним і навряд чи найближчі декілька місяців він істотно зміниться. Так, середні ставки за доларовими вкладами не перевищують 1,5% річних, а середні ставки за вкладами в євро коливаються від 1,1% до 1,3% річних.

Ще на початку 2023 року співвідношення гривневих до валютних вкладів за рахунок так званих «конвертаційних вкладів» було на рівні 50% проти 50%, з другої половини і до кінця року цей показник був на рівні 60% проти 40%, а з початку 2024 року кількість валютних депозитів не перевищує 10% від загальної кількості вкладів", — розповідає директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку Дмитро Замотаєв.

У низці банків із приватним капіталом нам підтвердили: хоча гривня продовжує домінувати у портфелях, спостерігається зацікавленість клієнтів у валютних депозитах та зниження інтересу до гривневих вкладів.

За словами начальника управління продуктів роздрібного та приватного бізнесу Радабанку Дмитра Лаврушина, співвідношення залишається на користь гривні: 81% до 19% за кількістю депозитів, 78% до 22% за портфелем. Але останні 2 місяці спостерігається невелике зростання депозитного портфеля у валюті.

«В ПУМБ ми не бачимо зміни частки гривні до іноземної валюти в структурі депозитного портфелю. Вже три місяці (квітень-червень) 73% портфелю становлять вклади клієнтів у гривні. Єдиний момент, який хочеться відзначити, — трохи призупинилось нарощування частки гривні», — каже директор департаменту-трайбу некредитних продуктів банку Дмитро Коваль.

Директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович також каже, що в банку суттєвих змін у співвідношенні не спостерігається, при тому що на строкові вклади у нацвалюті приходиться близько 61% портфелю. «Проте наразі мінімально, на 0,4% в.п., але структура змінюється на користь депозитів у ВКВ», — додає він.

Збільшення частки валютних вкладів констатують й в ОТП Банку. «Якщо на початку літа співвідношення ВКВ та гривні становило 30% на 70%, то зараз маємо 40% на 60% відповідно», — повідомив «Мінфіну» керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу банку Максим Гончарук.

Чи продовжать банки знижувати дохідність депозитів

Подальшу траєкторію руху депозитних ставок визначатиме НБУ. 23−24 липня відбудеться чергове засідання Монетарного комітету Нацбанку, на якому визначатиметься доля ключової ставки. Більшість з опитаних нами банкірів не очікують на зниження облікової ставки та ставок за депозитними сертифікатам, або припускають незначне їх зниження.

«Найвірогіднішим, на наш погляд, є збереження облікової ставки та ставок за депозитними сертифікатами на поточному рівні, менш вірогідним є зниження ставок на 0,5 відсоткових пункти. У разі збереження облікової ставки без змін, ми не очікуємо суттєвих змін середніх ставок за депозитами фізичних осіб, з огляду на необхідність утримання вкладників при підсиленні девальваційної динаміки, яка спостерігається зараз», — вважає Ольга Пінчук із Укрсиббанку.

Максим Гончарук із ОТП Банку вважає, що протягом літніх місяців не буде передумов для зміни відсоткових ставок для фізичних осіб. «Навіть у випадку зміни облікової ставки, пропозиції банків залишатимуться привабливими для клієнтів», — додає він.

На думку Дмитро Замотаєва з Глобус банку, середні ставки за короткими вкладами (3−6 місяців) складуть 12% річних, а середня дохідність депозитів від 9 місяців до 1 року перебуватиме на рівні 12−14% річних. Найбільші середні ставки фіксуються на найдовші вклади: депозити від 1 року до 2,5 років дадуть вкладнику 14−15% річних.

Як банки змінювали ставки

Кредит Дніпро Банк зменшив дохідність двох гривневих строкових вкладів на 0,5 в.п.: найкоротшого — на 3 місяці, та найдовшого — на рік. Тепер ставки вкладів на 3 місяці зрівнялись зі ставками на 6-місячні вклади і складають 14% річних. Ставки за річними депозитами зменшились до 12% річних.

Сенс Банк порізав ставки за всіма вкладами в гривні на 0,5 в.п. Найменше тепер банк платить за найкоротшими вкладами на 3 місяці — 11,5% річних. За іншими вкладами банк пропонує 11,75% річних.

Таскомбанк провів суттєвіші коригування. Дохідність гривневих вкладів на 3 місяці банк зменшив на 1,5 в.п. — до 14% річних. Наступними в черзі були вклади на півроку (-1, 25 в.п.), на 9 місяців (-1 в.п.), найменші зниження були на річні вклади: лише 0,75 в.п. За цими депозитами банк пропонує наразі найвищу ставку — 14,75% річних.

МТБ Банк також знизив дохідність найкоротших вкладів (мінус 0,4 в.п.) до 14,2% річних. Водночас ця фінустанова стала цього разу єдиною, хто підвищував ставки.
До ставок на інші терміни банк додав 0,8 в.п. Після змін дохідність річних та тримісячних вкладів майже зрівнялась: ставка на 12-місячні депозити склала 14,3% річних. Найбільше банк платить за піврічними вкладами — 14,8% річних.

МТБ Банк також став єдиним, хто підвищував дохідність вкладів у доларі. Банк додав по 0,2 в.п. до ставок вкладів на 3, 6 та 12 місяців, а також 0,17 в.п. до ставок вкладів на 9 місяців. Найбільше у доларі можна тут заробити на вкладах на 12 місяців — 2,15% річних.

Найкращі умови зараз за тримісячними вкладами пропонує Радабанк (16% річних). 15,25% річних можна отримати за піврічними депозитами в Абанку. На довші вклади — на 9 міс. — найпривабливіші умови пропонують КомінБанк та Ідея Банк (15% річних).

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КомінБанк* 15,50% - 15,00% - 15,00% - 14,75% - - -
А-Банк 15,35% - - - 15,25% - 14,50% - 0,01% -
Ідея Банк 15,00% - 15,00% - 14,75% - - - - -
Універсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - -
monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 12,00% - 11,00% - - -
Таскомбанк 14,75% 0,75% 14,50% 1,00% 14,25% 1,25% 14,00% 1,50% 4,00% -
Банк Львів* 14,50% - 14,50% - 15,00% - 14,50% - 5,00% -
МТБ Банк 14,30% 0,80% 14,50% 0,80% 14,80% 0,80% 14,20% 0,40% - -
Акордбанк 14,00% - - - 15,00% - 15,50% - 5,00% -
Прокредит Банк* 14,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
Альянс Банк 13,50% - 14,00% - 14,50% - 15,00% - 6,00% -
Восток Банк 13,00% - - - 13,00% - 13,00% - - -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Укргазбанк 13,00% - 13,00% - 12,00% - 4,00% - - -
Укрексімбанк* 12,70% - 12,70% - 12,20% - 12,65% - - -
Радабанк * 12,50% - 12,50% - 14,50% - 16,00% - - -
Креді Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Кредит Дніпро Банк 12,00% 0,50% - - 14,00% - 14,00% 0,50% - -
Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - -
Сенс Банк* 11,75% 0,50% - - 11,75% 0,50% 11,50% 0,50% 4,00% -
Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - -
Правекс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 13,50% - - -
Приватбанк 11,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 8,50% - - - 8,50% - 7,50% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,09% - 9,49% 0,30% 3,00% -
Південний - - - - 13,25% - 13,25% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.07.2024−15.07.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
КомінБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Таскомбанк 2,75% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львів* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
МТБ Банк 2,15% 0,20% 2,12% 0,17% 2,10% 0,20% 1,90% 0,20% - -
Універсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Прокредит Банк* 2,00% - - - 2,00% - 2,00% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрексімбанк* 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,25% - - -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.07.2024−15.07.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Банк Львів* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Таскомбанк 1,75% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Універсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
КомінБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,75% - 1,50% - - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрексімбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.07.2024−15.07.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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