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16 липня 2024, 16:24

Черговий історичний максимум: НБУ підвищив курс долара на 24 копійки

Національний банк України встановив на 17 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2575 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 24 копійки.

Національний банк України встановив на 17 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2575 грн/$.
Фото: depositphotos

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Офіційний курс на 17 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2575 грн за 1 долар (+0,2468 грн). Попередній максимум був 15 липня — 41,0434.

Курс євро становитиме 44,9789 гривень за 1 євро (+0,2526 грн). Це також максимум. Раніше найвищий курс був 16 липня — 44,7263.

Читайте: Бізнес очікує долар по 41,62 гривень — опитування НБУ

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+45
Ranet
Ranet
16 липня 2024, 16:34
#
Нормальный шаг аукциона.
+
+134
Rubi0
Rubi0
16 липня 2024, 16:45
#
Не дотянули 1 коп до «евро по 45, война, хаос при Зеленском»
+
+30
chc788
chc788
16 липня 2024, 17:33
#
А з Путіним раби … що вибираєш?
+
+30
stas12345
stas12345
16 липня 2024, 18:33
#
Тиса или посадка. Какие рабы?
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
16 липня 2024, 18:47
#
Ну или читать законы и не быть дурачком:)
Людям направляют внимание не туда куда нужно:)
По закону без стана війни государство может лишь предлогать службу по контракту что оно и делает с 2014 года при ликвидации военкоматов.
Далее открываем закон про вийськ обовьязок и вийськ службу и читаем ст 1 п 3 и не только Військовий обов’язок включає:
прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

А те dayны через речки плавают от кого-то бегают :D В суд пусть подают и там решаем а прымусове подписание контракта є не чинним.
А так же читаем статью у тцк https://www.kmu.gov.ua/npas/90113142
направляє громадян, відібраних для прийняття на військову службу за контрактом, до навчальних військових частин Збройних Сил для укладення контракту та підготовки за військово-обліковою спеціальністю, а тих, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил
+
+14
Mini Mi
Mini Mi
16 липня 2024, 19:14
#
Эт ты будешь из окопа в суд подавать. Таких умников там сотни
+
+59
Rubi0
Rubi0
16 липня 2024, 18:48
#
У Путина рабы ездят по Турциям Египтам Дубаям сейчас без каких либо преград. А ты свободный человек при правлении «Потужного Владимира» куда можешь выехать, до первого блокпоста в соседнем квартале?
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
16 липня 2024, 19:13
#
Ага, рабы с открытыми границами и отсутствием бусиков.
+
+15
max0220
max0220
16 липня 2024, 17:05
#
На якому курсі зупиняться?
+
+15
veritas69
veritas69
16 липня 2024, 17:28
#
Відразу після перемоги
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
16 липня 2024, 17:43
#
НБУ держится молодцами.
Ничего страшного и критического.
+
0
Prya
Prya
16 липня 2024, 18:43
#
Все буде добре
+
0
Mini Mi
Mini Mi
16 липня 2024, 19:17
#
И адепты гривны и овгз резко попрятались. А как уж как пирамида ОВГЗ будет сыпаться о то будет весело. Гривневую часть доходов можно будет вообще сворачивать, потому что за сотку уйдет как минимум
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