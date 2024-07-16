Національний банк України встановив на 17 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2575 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 24 копійки.
16 липня 2024, 16:24
Черговий історичний максимум: НБУ підвищив курс долара на 24 копійки
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Офіційний курс на 17 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2575 грн за 1 долар (+0,2468 грн). Попередній максимум був 15 липня — 41,0434.
Курс євро становитиме 44,9789 гривень за 1 євро (+0,2526 грн). Це також максимум. Раніше найвищий курс був 16 липня — 44,7263.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 13
Людям направляют внимание не туда куда нужно:)
По закону без стана війни государство может лишь предлогать службу по контракту что оно и делает с 2014 года при ликвидации военкоматов.
Далее открываем закон про вийськ обовьязок и вийськ службу и читаем ст 1 п 3 и не только Військовий обов’язок включає:
прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;
А те dayны через речки плавают от кого-то бегают :D В суд пусть подают и там решаем а прымусове подписание контракта є не чинним.
А так же читаем статью у тцк https://www.kmu.gov.ua/npas/90113142
направляє громадян, відібраних для прийняття на військову службу за контрактом, до навчальних військових частин Збройних Сил для укладення контракту та підготовки за військово-обліковою спеціальністю, а тих, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил
Ничего страшного и критического.