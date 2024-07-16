Черговий історичний максимум: НБУ підвищив курс долара на 24 копійки

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Офіційний курс на 17 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2575 грн за 1 долар (+0,2468 грн). Попередній максимум був 15 липня — 41,0434.

Курс євро становитиме 44,9789 гривень за 1 євро (+0,2526 грн). Це також максимум. Раніше найвищий курс був 16 липня — 44,7263.

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