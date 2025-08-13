Укрексімбанк і ПУМБ порізали дохідність валютних депозитів

На депозитному ринку триває затишшя: за останні два тижня дохідність вкладів переглянули лише три фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн. Інфляція сповільнюється , а приватні клієнти продовжують нести гроші до банків. Тому про збільшення відсотків за вкладами зараз точно не йдеться.

«Мінфін» вивчив свіжу статистику НБУ і розповість, в яких банках українці тримають свої гроші, де відкривають депозити найбагатші вкладники і фіксується найбільша кількість «технічних» рахунків.

Станом на 1 липня 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 478,7 млрд гривень. Із початку року сума зросла на 6,2% (86,6 млрд гривень). Такі підрахунки наводить Національний банк.

У 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 71,0 млн вкладів громадян і ФОПів. Першість традиційно тримають державні банки, через які проводяться основні бюджетні виплати.

Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб (мають право на відшкодування із ФГВФО)

№ Найменування банку Кількість вкладників Сума вкладів (млрд грн) 1. АТ КБ «Приватбанк» 24 159 519 561, 7 2. АТ «ОЩАДБАНК» 13 136 213 224, 3 3. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 9 648 804 118, 7 4. АТ «Райффайзен Банк» 3 248 439 84, 4 5. АТ «УКРСИББАНК» 2 361 679 68 6. АТ «ПУМБ» 3 423 498 66, 1 7. АТ «СЕНС БАНК» 2 989 974 49, 6 8. АТ «Укрексімбанк» 478 890 40, 1 9. АТ «ОТП БАНК» 1 009 927 35, 8 10. АБ «УКРГАЗБАНК» 1 485 651 35, 7

За даними НБУ

Як свідчить статистика регулятора, порівнюючи з початком року, десятка банків із найбільшими обсягами коштів, залучених від приватних клієнтів, не змінилася. Місцями помінялися лише ОТП Банк та Укргазбанк. Майже вся десятка за цей час змогла збільшити кількість вкладників-фізичних осіб, виключення — банки Райффайзен і Укрексім. Але й у них кількість приватних клієнтів скоротилася несуттєво.

Цікаво, що рейтинг найбільших банків, за розмірами валютних вкладів фізичних осіб, дещо відрізняється. Першу позицію так само утримує державний Приват. А от далі розташування є трохи іншим.

Топ-10 банків за загальним обсягом вкладів фізичних осіб у ВКВ

№ Найменування банку Сума вкладів (еквівалент млрд грн) 1. АТ КБ «Приватбанк» 150 2. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 55 3. АТ «ОЩАДБАНК» 47 4. АТ «Райффайзен Банк» 41, 4 5. АТ «УКРСИББАНК» 40, 2 6. АТ «СЕНС БАНК» 25, 1 7. АТ «Укрексімбанк» 24, 7 8. АТ «ПУМБ» 24,1 9. АТ «ОТП БАНК» 18 10. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 14, 4

За даними НБУ

Наразі на вклади у доларах та євро припадає 35% всіх накопичень громадян у банках. Ця частка залишається незмінною з початку року, тобто приватні вкладники продовжують довіряти гривні, попри її подальшу плавну девальвацію. Крім того, дохідність вкладів у ВКВ залишається дуже низькою, що також стримує зростання частки валютних депозитів у банківській системі.

«Мінфін» вже проводив розрахунки, який депозит на 3 місяці — в гривні, доларі чи євро, — принесе його власнику найбільший прибуток. Вклади у нацвалюті на такому горизонті вкладень дійсно залишаються найпривабливішими.

Як свідчить статистика Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, найбагатші вкладники продовжують багатіти. Частка власників депозитів розміром від 600 тис. грн залишається практично незмінною — 0,58% зараз, проти 0,5% у серпні минулого року. Натомість частка їх грошей у банках із загального обсягу розміщених приватними особами за вказаний період збільшилася із 48,3% до 50,5%. Тобто за 9 місяців ця мізерна частка вкладників наростила загальну суму на своїх депозитах майже на 119 млрд грн.

Топ-10 банків із найбільшою сумою депозитів від 600 тис. грн

№ Найменування банку Кількість вкладників Сума вкладів (млрд грн) 1. АТ КБ «Приватбанк» 142 696 206,4 2. АТ «ОЩАДБАНК» 53 024 104 3. АТ «Райффайзен Банк» 21 904 44,2 4. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 29 890 42,5 5. АТ «УКРСИББАНК» 22 540 40,7 6. АТ «Укрексімбанк» 9 421 31,6 7. АТ «СЕНС БАНК» 12 298 31 8. АТ «ПУМБ» 15 876 30,7 9. АТ «ОТП БАНК» 7 952 24,6 10. АБ «УКРГАЗБАНК» 9 010 17,8

За даними НБУ

Також державні банки лідирують за кількістю «технічних» вкладів, тобто на яких зберігаються декілька гривень. Наприклад, в Ощаді таких майже 54% від кількості всіх депозитів.

Для банку сума вкладу до 10 грн зазвичай означає не стільки «корисний» депозит, скільки технічний чи символічний залишок.

Такі маленькі суми можуть з’явитися у декількох випадках:

Технічний залишок — клієнт зняв або переказав майже всі кошти, але банк залишив мінімум (1−10 грн) для збереження активності рахунку/договору.

— клієнт зняв або переказав майже всі кошти, але банк залишив мінімум (1−10 грн) для збереження активності рахунку/договору. Відсотки або округлення — відсотки за депозитом могли нарахуватися в копійках і округлитися до гривень, утворивши невеликий залишок.

— відсотки за депозитом могли нарахуватися в копійках і округлитися до гривень, утворивши невеликий залишок. Платіжна операція — після зняття суми комісія або обмеження округлення залишають дрібну суму.

— після зняття суми комісія або обмеження округлення залишають дрібну суму. Маркетинговий або юридичний момент — іноді банк залишає на рахунку мінімум, щоб договір формально вважався «діючим» і його можна було продовжити чи переоформити.

Для самого банку це не має фінансового значення — утримання такої суми не дає прибутку. Але, з погляду обліку, вона фігурує, як зобов’язання перед клієнтом, нехай навіть на копійки.

Топ-10 банків за загальною кількістю приватних клієнтів із депозитом до 10 грн

№ Найменування банку Кількість вкладників 1. АТ «ОЩАДБАНК» 7 066 826 2. АТ КБ «Приватбанк» 4 417 651 3. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 4 124 784 4. АТ «Абанк» 2 517 311 5. АТ «СЕНС БАНК» 2 376 618 6. АТ «ПУМБ» 1 913 370 7. АТ «УКРСИББАНК» 1 060 110 8. АТ «Райффайзен Банк» 1 008 830 9. АБ «УКРГАЗБАНК» 732 553 10. ПАТ «БАНК ВОСТОК» 644 564

За даними НБУ

Як змінилися депозитні ставки у великих банках за останні 2 тижні

КомінБанк зрізав на 0,35 в.п. — до 15,4% річних — дохідність депозитів в гривні на 12 місяців. Натомість відсотки за гривневими депозитами на 9 і 6 місяців зросли на 0,15 в.п. — до 15,5% річних, на 3 місяці — на 0,2 в.п. — до 15% річних.

Укрексімбанк зменшив ставки на депозити в нацвалюті на 0,5 в.п. на строки 9 і 3 місяці і тепер платить за ними 11,35% та 10,8% річних відповідно. Банк також тепер платить менше за депозитами в доларі на такі ж строки (мінус 0,1 в.п.) — 0,3% і 0,15% річних відповідно. На о,09 в.п. тепер тут можна заробити на депозитах в євро на 12 та 9 місяців — символічні 0,01% річних.

ПУМБ зменшив дохідність депозитів в євро на всі строки на 0,2 в.п. Приватні клієнти тепер можуть заробити на депозитах в євровалюті в цьому банку на 12, 9, 6 і 3 місяці 0,3% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.07.2025−11.08.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2025

Долар США

Програма БОНУС до депозитів Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків: Глобус, Кредитвест Банк. Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.07.2025−11.08.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.07.2025−11.08.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.