Українські банки зменшили частку проблемних кредитів до 12,9%

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 квітня 2026 року скоротилася до 12,9%, або на 1 в. п. з початку року (на 13,7 в. п. з березня 2022 року). Про це йдеться у повідоомленні Нацбанку .

Що вплинуло на зменшення частки?

Факторами зменшення частки NPL у січні — березні 2026 року стали як збільшення обсягу нових кредитів ліпшої якості, так і врегулювання непрацюючих боргів.

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за І квартал зріс на 75,8 млрд грн, або на 5,6%, до 1,436 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 3,8 млрд грн, або на 2,0%, до 185,5 млрд грн.

Частка NPL фізичних осіб за І квартал 2026 року зменшилася на 0,5 в. п. до 10,3%, бізнесу — на 1,3 в. п. до 15,7%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

у державних банках — до 18,4%;

у приватних українських банках — до 7,8%;

у банках з іноземним капіталом — до 6,2%.

Нагадаємо

Рівень дефолтів за кредитами в перший рік повномасштабного вторгнення сягнув близько 20,0%, а частка NPL у портфелі — 39,1%. Із середини 2023 року частка NPL поступово скорочується.

У грудні 2025 року державні банки списали великий обсяг старих непрацюючих активів на понад 170 млрд грн, тож частка NPL зменшилася до 15-річного мінімуму.

Кредитування в Україні два роки поспіль зростає сталими високими темпами. Так, чисті гривневі кредити бізнесу за березень збільшилися на 32% р/р, населенню — на 36% р/р.

Як писав «Мінфін», якість кредитного портфеля українських банків продовжує покращуватися. У лютому 2026 року частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася ще на 0,5 в.п. Станом на 1 березня 2026 року цей показник становить 13,3%.