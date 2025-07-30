Минулого тижня НБУ очікувано залишив облікову ставку на поточному рівні 15,5% річних. У свіжому депозитному огляді «Мінфін» розповість, як на це відреагували банки з портфелем вкладів фізосіб від 2 млрд грн, а також, як за останні 9 місяців змінилися уподобання і портрет приватного вкладника.
Половина всіх вкладів — у руках 0,6% вкладників: головні тренди депозитного ринку 2025 року
Попри сповільнення інфляції (вона знизилася до 14,3% у річному вимірі, з 15,9% у травні), регулятор не поспішає пом’якшувати монетарну політику.
«Повернення інфляції до зниження влітку було очікуваним, зокрема, через високу минулорічну базу порівняння адміністративно-регульованих цін. Однак фактичні темпи зниження інфляції виявилися повільнішими, ніж прогнозувалося в Інфляційному звіті за квітень 2025 року», — прокоментував цінову ситуацію Нацбанк. Тоді, нагадаємо, регулятор орієнтувався на рівень річного зростання споживчих цін у 13,7%, за результатами І півріччя.
Крім того, з огляду на таку цінову динаміку і дедалі вищі витрати бізнесу, НБУ погіршив інфляційний прогноз на кінець 2025 року — з 8,7% до 9,7%, а цільового 5%-вого таргету має досягти лише у 2027 році.
Оновлений прогноз Нацбанку також передбачає триваліше збереження облікової ставки на рівні 15,5% (до IV кварталу 2025 року) та її повільніше зниження, порівнюючи з квітневим прогнозом.
Це означає, що й банки принаймні не знижуватимуть ставки за гривневими вкладами. А якщо інфляційна картина погіршуватиметься, то фінансисти можуть підвищити дохідність депозитів. Насамперед йдеться про невеликі банки, що відчувають потребу у ліквідності.
Наразі максимальний заробіток на річному депозиті у гривні у великих банках становить 17% річних. Таку ставку за цим видом вкладу пропонує Ідея Банк. З огляду на податки із депозитних доходів (23%, із яких 18% — ПДФО, і 5% — військовий збір), реальна дохідність становить близько 13% річних, що не перекриває інфляцію.
Попри це, приватні клієнти нарощують свої вклади в банках. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 липня ця сума склала 1 487,7 млрд грн, або плюс 86,4 млрд грн за перші шість місяців цього року. Але тут потрібно враховувати декілька важливих деталей.
По-перше, в структурі вкладів фізосіб за строковістю 70,2% припадає на вклади до запитання (тобто розміщені на поточних рахунках) і ще 17,24% — на надкороткі (до 3 місяців). Частка вкладів до запитання потроху зростає. На 1 вересня 2024 року вона складала 68,8%, а разом із вкладами до 3 місяців — 86,6%, проти 87,4% станом на 1 липня.
Частково той факт, що збільшення вкладів відбувається внаслідок зростання соціальних виплат, доводить і їх розподіл у розрізі груп банків: 61,6% всіх грошей приватних власників припадає на держбанки.
По-друге, українці продовжують тримати свої заощадження у гривні. Частка валютних вкладів знизилася з 35,79% із серпня 2024 року до 35,1% на 1 липня 2025 року.
І ще одне цікаве спостереження: найбагатші вкладники продовжують багатіти. Частка власників депозитів розміром від 600 тис. грн залишається практично незмінною — 0,58% зараз, проти 0,5% у серпні минулого року. Натомість частка їх грошей у банках із загального обсягу розміщених приватними особами за вказаний період збільшилася із 48,3% до 50,5%. Тобто за 9 місяців ця мізерна частка вкладників наростила загальну суму на своїх депозитах майже на 119 млрд грн.
Як змінилися депозитні ставки у великих банках за 2 тижні
Радабанк зрізав на 0,25 в.п. ставки всієї лінійки гривневих вкладів (окрім тримісячних) і тепер платить 15,75% за депозитами на рік, 17,5% — на 9 місяців, 17,25% — на 6 місяців.
Альянс Банк на 0,15 в.п. — до 15,5% річних — збільшив дохідність депозитів в нацвалюті на 9 місяців. Також банк додав 0,2 в.п. до ставок гривневих депозитів на 6 і 3 місяці. На них тепер приватні вкладники можуть заробити 15% річних.
За останні два тижні змінилися тут і ставки за вкладами у ВКВ. Банк знизив на 0,05 в.п. — до 1,2% річних — дохідність 9-місячних депозитів у доларі і підвищив на 0,1 в.п. ставки на вклади у цій валюті на 6 і 3 місяці — до 0,85% річних.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ідея Банк
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,00%
|-
|14,75%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Універсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|15,75%
|0,25%
|17,50%
|0,25%
|17,25%
|0,25%
|17,00%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|15,75%
|-
|15,35%
|-
|15,35%
|-
|14,80%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|15,50%
|0,15%
|15,00%
|0,20%
|15,00%
|0,20%
|5,50%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,25%
|-
|12,25%
|-
|11,25%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правекс Банк
|11,50%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|11,35%
|-
|11,85%
|-
|10,80%
|-
|11,30%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.07.2025−28.07.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
— Банк-переможець премії FinAwards 2025
Долар США
Програма БОНУС до депозитів
Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:
Оберіть банк та отримайте бонус!
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,90%
|-
|1,20%
|0,05%
|0,85%
|0,10%
|0,85%
|0,10%
|0,20%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|1,70%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,30%
|-
|0,40%
|-
|0,15%
|-
|0,25%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.07.2025−28.07.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.07.2025−28.07.2025.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Коментарі