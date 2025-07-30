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30 липня 2025, 15:58

Половина всіх вкладів — у руках 0,6% вкладників: головні тренди депозитного ринку 2025 року

Минулого тижня НБУ очікувано залишив облікову ставку на поточному рівні 15,5% річних. У свіжому депозитному огляді «Мінфін» розповість, як на це відреагували банки з портфелем вкладів фізосіб від 2 млрд грн, а також, як за останні 9 місяців змінилися уподобання і портрет приватного вкладника.

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Попри сповільнення інфляції (вона знизилася до 14,3% у річному вимірі, з 15,9% у травні), регулятор не поспішає пом’якшувати монетарну політику.

«Повернення інфляції до зниження влітку було очікуваним, зокрема, через високу минулорічну базу порівняння адміністративно-регульованих цін. Однак фактичні темпи зниження інфляції виявилися повільнішими, ніж прогнозувалося в Інфляційному звіті за квітень 2025 року», — прокоментував цінову ситуацію Нацбанк. Тоді, нагадаємо, регулятор орієнтувався на рівень річного зростання споживчих цін у 13,7%, за результатами І півріччя.

Крім того, з огляду на таку цінову динаміку і дедалі вищі витрати бізнесу, НБУ погіршив інфляційний прогноз на кінець 2025 року — з 8,7% до 9,7%, а цільового 5%-вого таргету має досягти лише у 2027 році.

Оновлений прогноз Нацбанку також передбачає триваліше збереження облікової ставки на рівні 15,5% (до IV кварталу 2025 року) та її повільніше зниження, порівнюючи з квітневим прогнозом.

Це означає, що й банки принаймні не знижуватимуть ставки за гривневими вкладами. А якщо інфляційна картина погіршуватиметься, то фінансисти можуть підвищити дохідність депозитів. Насамперед йдеться про невеликі банки, що відчувають потребу у ліквідності.

Наразі максимальний заробіток на річному депозиті у гривні у великих банках становить 17% річних. Таку ставку за цим видом вкладу пропонує Ідея Банк. З огляду на податки із депозитних доходів (23%, із яких 18% — ПДФО, і 5% — військовий збір), реальна дохідність становить близько 13% річних, що не перекриває інфляцію.

Попри це, приватні клієнти нарощують свої вклади в банках. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 липня ця сума склала 1 487,7 млрд грн, або плюс 86,4 млрд грн за перші шість місяців цього року. Але тут потрібно враховувати декілька важливих деталей.

По-перше, в структурі вкладів фізосіб за строковістю 70,2% припадає на вклади до запитання (тобто розміщені на поточних рахунках) і ще 17,24% — на надкороткі (до 3 місяців). Частка вкладів до запитання потроху зростає. На 1 вересня 2024 року вона складала 68,8%, а разом із вкладами до 3 місяців — 86,6%, проти 87,4% станом на 1 липня.

Частково той факт, що збільшення вкладів відбувається внаслідок зростання соціальних виплат, доводить і їх розподіл у розрізі груп банків: 61,6% всіх грошей приватних власників припадає на держбанки.

По-друге, українці продовжують тримати свої заощадження у гривні. Частка валютних вкладів знизилася з 35,79% із серпня 2024 року до 35,1% на 1 липня 2025 року.

І ще одне цікаве спостереження: найбагатші вкладники продовжують багатіти. Частка власників депозитів розміром від 600 тис. грн залишається практично незмінною — 0,58% зараз, проти 0,5% у серпні минулого року. Натомість частка їх грошей у банках із загального обсягу розміщених приватними особами за вказаний період збільшилася із 48,3% до 50,5%. Тобто за 9 місяців ця мізерна частка вкладників наростила загальну суму на своїх депозитах майже на 119 млрд грн.

Як змінилися депозитні ставки у великих банках за 2 тижні

Радабанк зрізав на 0,25 в.п. ставки всієї лінійки гривневих вкладів (окрім тримісячних) і тепер платить 15,75% за депозитами на рік, 17,5% — на 9 місяців, 17,25% — на 6 місяців.

Альянс Банк на 0,15 в.п. — до 15,5% річних — збільшив дохідність депозитів в нацвалюті на 9 місяців. Також банк додав 0,2 в.п. до ставок гривневих депозитів на 6 і 3 місяці. На них тепер приватні вкладники можуть заробити 15% річних.

За останні два тижні змінилися тут і ставки за вкладами у ВКВ. Банк знизив на 0,05 в.п. — до 1,2% річних — дохідність 9-місячних депозитів у доларі і підвищив на 0,1 в.п. ставки на вклади у цій валюті на 6 і 3 місяці — до 0,85% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Ідея Банк 17,00% - 16,75% - 16,50% - - - - -
МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,50% - - -
А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% -
Акордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
Таскомбанк 16,00% - 14,75% - 15,50% - 15,00% - 4,00% -
Універсал Банк 16,00% - - - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Радабанк * 15,75% 0,25% 17,50% 0,25% 17,25% 0,25% 17,00% - - -
КомінБанк* 15,75% - 15,35% - 15,35% - 14,80% - - -
Банк Львів* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 15,50% 0,15% 15,00% 0,20% 15,00% 0,20% 5,50% -
Кредит Дніпро Банк 14,50% - - - 16,50% - 16,00% - - -
Восток Банк 14,00% - - - 14,50% - 14,50% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% -
Укргазбанк 12,25% - 12,25% - 11,25% - 11,25% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Правекс Банк 11,50% - 13,00% - 13,00% - 14,00% - - -
Укрексімбанк* 11,35% - 11,85% - 10,80% - 11,30% - - -
Креді Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - -
Південний - - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.07.2025−28.07.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,25% - 2,25% - - -
Банк Львів* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Акордбанк 2,50% - - - 2,00% - 1,75% - 0,10% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,90% - 1,20% 0,05% 0,85% 0,10% 0,85% 0,10% 0,20% -
Кредит Дніпро Банк
 1,75% - - - 1,50% - 0,80% - - -
Універсал Банк 1,70% - - - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КомінБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,50% - 1,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрексімбанк* 0,30% - 0,40% - 0,15% - 0,25% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,40% - 1,45% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.07.2025−28.07.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львів* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Акордбанк 1,50% - - - 1,00% - 0,75% - 0,10% -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,60% - 1,50% - 1,30% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - 0,55% - - -
Універсал Банк 0,70% - - - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
ПУМБ 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
КомінБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
Укрексімбанк* 0,10% - 0,10% - 0,01% - 0,01% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,20% - 0,20% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 0,50% - 0,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.07.2025−28.07.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Джерело: Мінфін
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