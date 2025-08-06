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6 серпня 2025, 16:21

Депозити на 3 місяці: рахуємо, що вигідніше — валютний або гривневий вклад

На депозитному ринку запанував повний штиль. За останні два тижні всі дрібні банки-учасники (із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн) огляду «Мінфіну» зберегли незмінними ставки за вкладами як у гривні, так і у валюті, для приватних клієнтів. Не варто очікувати на серйозні коливання прибутковості банківських депозитів і в найближчій перспективі.

Депозитний огляд Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Для відсутності помітних коливань прибутковості депозитів є декілька причин.

По-перше, на останньому засіданні НБУ зберіг незмінною не тільки ключову ставку (15,5% річних), але й прибутковість своїх монетарних інструментів — 19% річних за 3-місячними депозитними сертифікатами, і 15,5% — за депсертифікатами овернайт. Це один із головних сигналів для фінансистів.

Вклади в депозитні сертифікати НБУ залишаються одним із основних джерел заробітку для банків, і, визначаючи власну депозитну політику, фінустанови орієнтуються на ставки цих інструментів.

Крім того, регулятор зберігатиме поточний рівень облікової ставки ще декілька місяців.

«Учасники дискусії вважають, що відновлення циклу пом’якшення відсоткової політики стане можливим лише після того, як НБУ переконається, що немає загроз для стійкого сповільнення інфляції до мети 5%.

На думку членів КМП, це, ймовірно, відбудеться ближче до кінця року — вже у IV кварталі, коли інфляція має закріпитися на траєкторії зниження, а перспективи достатнього фінансування на наступні роки стануть визначенішими", — йдеться у звіті про підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки 23 липня 2025 року.

По-друге, реальна дохідність депозитів не знижуватиметься, оскільки, як очікує Нацбанк, інфляція сповільнюватиметься. Тож, у банкірів не буде підстав корегувати ставки, з огляду на цей чинник.

У червні зростання споживчих цін у річному вимірі сповільнилося до 14,3%, із 15,9% у травні. Водночас їх рівень залишається вищим за попередній прогноз регулятора (13,7%). «За попередніми оцінками НБУ, траєкторія інфляції в липні й надалі випереджала попередній прогноз — інфляція, ймовірно, дещо прискорилася, проте тимчасово», — уточнює регулятор.

За умов відносної стабільності депозитних ставок у найближчій перспективі власникам депозитів простіше планувати свою стратегію вкладів. Єдине питання — в якій валюті вигідніше розмістити депозит? Оскільки найпопулярнішими в українців залишаються депозити на три місяці, ми вирішили взяти саме такий горизонт вкладу, а для спрощення розрахунків — розмір вільних коштів у розмірі 10 тис. грн.

Розрахунки для «Мінфіну» провів Тарас Котович, старший фінансовий аналітик інвестгрупи ICU.

Гривневий депозит

У серпні банки пропонують різні ставки за тримісячними депозитами. Візьмемо максимальну — 17,25% річних (її наразі пропонує Кредитвест Банк). За три місяці прибуток складе 435 грн. Із них буде сплачено податки: близько 78 грн ПДФО та 22 грн військового збору, тобто чистий дохід становитиме 335 грн.

Водночас припустимо, що інфляція в серпні-жовтні може скласти близько 2,5%, тобто купівельна спроможність наших коштів зменшиться приблизно на 258 грн. Чистий прибуток, скоригований на інфляцію, — близько76 грн.

Доларовий депозит

На 4 серпня середній курс купівлі банками долара США — 41,5 грн, продажу — 42 грн. Отже, на 10 тис. грн ми купимо близько $238. При максимальній можливій ставці 2% річних, за три місяці заробимо $1,2, після податків — $0,92. Після завершення депозиту отримаємо $239,04.

Якщо курс долара до листопада зросте на 30 копійок і складе 41,8 грн, продавши валюту для витрат, ми отримаємо близько 9 991 грн, тобто на 9 грн менше, ніж інвестували.

Депозит у євро

Середній курс євро на 4 серпня — купівля 47,9 грн, продаж 48,625 грн. Ми зможемо купити близько 206 євро. При ставці 2,25% річних прибуток складе 1,17 євро, після сплати податків — 0,9 євро. Після закінчення депозиту на рахунку буде 206,9 євро.

Якщо курс, за яким банк викупить євро у листопаді, буде 48,1 грн, отримаємо 9 935 грн — трохи менше, ніж інвестували. Але якщо курс зросте до 49,3 грн, отримаємо 10 183 грн, тобто заробимо 183 грн — у понад 2,5 раза більше, ніж на гривневому депозиті.

Усе залежатиме від поведінки валютного ринку. Якщо євро зміцниться щодо долара, ми можемо отримати непоганий прибуток. Якщо ж навпаки — долар посилиться, а євро втратить у вартості, інвестиція може виявитися менш вигідною.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - -
Український капітал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Агропросперіс 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Кристалбанк* 16,25% - 15,50% - 16,75% - 16,75% - 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Кредитвест Банк 16,25% - 16,75% - 17,25% - 17,25% - - -
Бізбанк 16,20% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Полтава-Банк 14,00% - 13,50% - 15,00% - - - 0,01% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 12,00% - 12,00% - 15,50% - 14,00% - 0,25% -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Кліринговий Дім - - 13,50% - 15,30% - 16,50% - - -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.07.2025−04.08.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бізбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 1,85% - 1,85% - 1,85% - - -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,90% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Кліринговий Дім - - 2,30% - 2,25% - 1,30% - - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.07.2025−04.08.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
РВС Банк 1,90% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Бізбанк 0,85% - - - 0,75% - 0,65% - - -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,10% - 1,35% - 1,00% - - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 22.07.2025−04.08.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Джерело: Мінфін
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