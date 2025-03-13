В яких банках шукати найвищу дохідність за депозитами та як вона зміниться до літа

Банки поки що не відреагували на підвищення облікової ставки НБУ, але найближчим часом змушені будуть переглянути свої пропозиції для власників вкладів. Скільки зараз платять своїм приватним клієнтам фінустанови із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, і як змінюватимуть ставки на популярні 3-місячні вклади, — у свіжому огляді «Мінфіну».

За останні два тижні ставки змінили чотири великі фінустанови:

Восток Банк зменшив ставку за 3-місячними гривневими вкладами на 1 в.п. — до 13% річних.

Радабанк додав по 0,5 в.п. до дохідності вкладів у гривні. І тепер платить за депозитами на 3 місяці 16,5% річних, на 6 місяців — 17% річних, на 9 і 12 місяців — 15,5% річних.

ПУМБ збільшив дохідність гривневих вкладів на 3 місяці на 1 в.п. — до 14% річних, та на 6 місяців — на 2 в.п. — до 15% річних.

Прокредит Банк на 0,25 в.п. знизив ставки у доларі за вкладами на 3 та 6 місяців — до 0,75% річних.

Які сигнали дав НБУ банкам

Прискорення інфляції змушує НБУ закручувати монетарні гайки. Підвищення облікової ставки та дохідності депозитних сертіфікатів дасть змогу банкам підвищити дохідність депозитів. Це має зробити цей інвестиційний інструмент цікавішим для населення, що, за задумом регулятора, дозволить зв'язати додаткові обсяги гривні, аби вони не тиснули на валютний та споживчий ринки.

«Спред між обліковою ставкою та ставкою за тримісячними депозитними сертифікатами (ДС) на рівні 3,5 в.п. спонукатиме банки конкурувати за вкладників та повністю використовувати наявний ліміт за такими ДС. Зв’язування гривневої ліквідності у строкових інструментах, зі свого боку, обмежує тиск на валютному ринку», — пояснюють в Ощадбанку.

Начальник управління депозитних продуктів Сенс Банку Ірина Стрєпєтова уточнює: це створить додаткові умови для зростання дохідності строкових вкладів, особливо в сегменті короткострокових депозитів.

«Думаю, що банки, які зацікавлені в розміщенні коштів у депозитні сертифікати, найближчим часом почнуть збільшувати ставки за депозитами, від 3-х місяців особливо, щоб нарощувати портфель, та мати цю можливість розміщувати його в 3-місячні депозитні сертифікати у більших обсягах», — вважає директор департаменту роздрібних клієнтів Олександр Супрунович.

Вирішити це завдання мають допомогти й інші зміни.

«НБУ не лише розширює спред між обліковою ставкою і ставкою за тримісячними депозитними сертифікатами, а й збільшує мультиплікатор, що розширить можливості банків щодо інвестування в останні», — каже головний експерт із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

Успішність нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком понад три місяці НБУ оцінюватиме за мультиплікатором 3,5, замість 3, повідомляв регулятор, за підсумками останнього засідання Монетарного комітету.

Збільшення мультиплікатора, за яким для кожного банку обраховуються максимальні ліміти розміщення коштів у 3-місячний інструмент, каже голова правління Юнекс Банку Іван Світек, означає, що НБУ стимулює учасників ринку до активнішого залучення коштів на строкові вклади від 93 днів.

«Ми не очікували на збільшення мультиплікатора до 3,5, але отримали це, і зараз в тримісячні депсертифікати банки зможуть розміщувати суму в 3,5 раза вищу за річний приріст за вкладами строком понад 93 дні», — каже начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов.

Як зростатиме дохідність депозитів

«Ставки за депозитами однозначно зростатимуть, але це відбуватиметься поступово, з огляду на динаміку самих депозитів та внутрішніх управлінських рішень банків», — каже Сергій Колодій з Райффайзен Банку.

З тим, що підвищення ставок відбуватиметься поступово, погоджується й Іван Світек. Про повільне зростання гривневих депозитних ставок для фізосіб кажуть й у Піреус Банку. Там очікують на стриману реакцію ринку протягом найближчих тижнів: банки запропонують «незначні підвищення ставок», причому підвищення торкнеться коротких та середних строкових вкладів.

З тим, що привабливість коротких та середніх вкладів залишатиметься на високому рівні, і банки підвищуватимуть ставки, згодні й в Ощадбанку. «Збільшення ставки за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ сприятиме зростанню ставок за строковими депозитами, особливо на аналогічний строк», — повідомили в Укргазбанку.

«Якщо тенденція до підвищення ставок триватиме, інтерес до короткострокових вкладів залишатиметься високим. Це дає вкладникам можливість не лише отримати вигідну дохідність зараз, а й у майбутньому перерозмістити заощадження під ще привабливіші умови чи інвестувати в інші, дохідніші інструменти», — вважають у Піреус Банку.

Підтримує це й Сергій Колодій. Короткі депозити, за його словами, завжди характеризуються високою ліквідністю, а можливість достатньо швидкого та безвитратного переведення їх у гроші на рахунку і формує попит на них, попри достатньо низькі ставки. «Гроші для повсякденних та запланованих на коротке майбутнє трансакцій завжди потрібні, тому краще зробити короткостроковий депозит під низький відсоток, а потім, за необхідністю, переказати кошти на поточний рахунок та здійснити платіж», — радить він.

Але дохідність збільшиться не лише за цими строковими вкладами.

«Деякі комерційні банки вже підвищили ставки за вкладами строком від 3 до 6 місяців, що може сприяти поступовому зміщенню інтересу клієнтів у бік довших строків розміщення коштів», — припускають в Укргазбанку.

«Підвищення ставки дає імпульс не тільки 3−4-місячним вкладам, вкладники на 6−12 місяців отримають ставки привабливіші, ніж ставки на 3 місяці» — вважає Сергій Гнезділов.

«За нашими очікуваннями, найближчими тижнями, порівнюючи з початком року, приріст нових вкладників складе 10%. І переважна більшість нових вкладників, а це близько 60−70%, розміщуватимуть кошти на вкладах строком 6−9 місяців», — вважає директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

Які відсотки пропонуватимуть банки

Начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин припускає, що протягом березня та квітня дохідність вкладів може зрости в середньому в межах 0,5−1 в.п. Такої ж думки дотримується й Дмитро Замотаєв із Глобус Банку.

Він вважає, що середня дохідність вкладів строком від 3 до 6 місяців може збільшитися до 11,5−12% річних, вклади на строк від 9 місяців до 1 року принесуть середній дохід в розмірі 12,5−13% річних. Середня ж дохідність вкладів строком 6−9 місяців та від 1 року і вище може скласти 15−16%, а з бонусними відсотками — 17% річних.

Інші банкіри припускають суттєвіші збільшення. Так, на думку Сергія Гнезділова, до середини квітня ставки можуть збільшитися на 1,0−1,5% річних. На таке збільшення орієнтується й директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Микола Войтків, і уточнює, що відбуватиметься це з певним часовим лагом.

«Якщо два попередні зростання облікової ставки не суттєво вплинули на поведінку банків в частині збільшення ставок за депозитами, то після останнього збільшення облікової ставки на 1% ринок почне поступово збільшувати ставки. Спочатку відреагують невеликі банки, але й найбільші банки прогнозовано розпочнуть підвищувати ставки за вкладами населення», — вважає він.

Олекандр Супрунович із Кредобанку прогнозує збільшення дохідності гривневих строкових вкладів у межах 1−2%, а в Укргазбанку прогнози ще вищі - 2−3%.

Ці відсотки не будуть зайвими для вкладників, які стикаються з прискоренням інфляції (у лютому зросла на 0,8%, і у річному вимірі склала 13,4%), підвищенням оподаткування доходів від вкладів (23%) та зниженням дохідності вкладів.

Середні ставки за вкладами на 3 місяці у великих держбанках із початку року коливаються на рівні 9% річних, дохідність піврічних — скоротилась до 11,14% річних (-2,81 в.п.), на 9 місяців — до 11% (-3 в.п.), річних — до 11,5% річних (-2,65 в.п.).

У великих банках із іноземним капіталом ставки за 3-місячними строковими вкладами становлять 9,47% річних (-3,03 в.п.), піврічними — 11,07% річних (-1,79 в.п.), 9-місячними — майже не змінилися і становлять 9,75% річних (+0,5 в.п. із початку року), заробітки за річними — скоротились до 9,92% річних (-1,75 в.п.).

Найпривабливіші ставки пропонують українські приватні банки, до того ж у них найменші показники знижень, порівнюючи з іншими великими банками. Середні ставки у них за вкладами у гривні на 3 місяці становлять 14,54% (-0,54 в.п. із початку року), 6 місяців — 14,93% (-0,22 в.п.), 9 місяців — 13,86% (-1,12 в.п.), 12 місяців — 14,63% (-0,36 в.п.).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.02.2025−11.03.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.02.2025−11.03.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.02.2025−11.03.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.