НБУ збільшить спред між обліковою ставкою та ставками за депсертифікатами та кредитами овернайт

Нацбанк вносить зміни до параметрів операційного дизайну відсоткової політики та з 4 квітня збільшує спред між обліковою ставкою та ставками за тримісячними депсертифікатами та кредитами рефінансування овернайт на 1 відсотковий пункт (в.п.). Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

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Що це дасть

«Це сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими гривневими інструментами, а відповідно — посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення. У результаті очікується зниження ризиків для цінової динаміки, валютного ринку та міжнародних резервів», — йдеться у повідомленні.

Після підвищення з 7 березня облікової ставки з 14,5% до 15,5% підвищено ставки за депозитними сертифікатами овернайт — до 15,5%, тримісячними депозитними сертифікатами — до 18% і кредитами рефінансування овернайт — до 18,5%.

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З урахуванням рішення НБУ, з 4 квітня ставка за тримісячними депозитними сертифікатами буде збільшена до 19% і кредитами рефінансування овернайт — до 19,5%.

Окрім того, зазначає Нацбанк, розширяться можливості банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах залежно від успішності нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком більше трьох місяців за рахунок підвищення мультиплікатора з 3 до 3,5.