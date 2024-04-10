Ставки за депозитами продовжують потроху знижуватись. Чи можуть вони «розвернутись», та скільки зараз пропонують своїм клієнтам банки з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд — у свіжому огляді «Мінфіну».
Відразу шість великих банків «порізали» депозитні ставки в гривні
З моменту зниження облікової ставки НБУ банки поволі знижують дохідність вкладів. Малих банків, які зменшували ставки минулого тижня, було 5. Тижнем раніше ще стільки ж великих банків також знизили дохідність гривневих вкладів.
Втім, за останній тиждень (з 2 до 9 квітня) Український індекс ставок за депозитами фізосіб за гривневими вкладами на 3 та 6 міс. навіть показав невеличке зростання.
Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб
|Дата
|UIRD 3
|UIRD 6
|UIRD 9
|UIRD 12
|1.01.24
|13,68
|14,52
|14,58
|14,32
|14.03.24
|14,38
|14,40
|14,18
|14,28
|2.04.24
|13,96
|14,09
|13,89
|14,02
|9.04.24
|14,03
|14,15
|13,88
|13,98
Причиною таких, нехай і невеличких, підвищень можуть бути зміни до розрахунку обсягів придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів. Цю зміну регулятор анонсував ще всередині березня, після перегляду облікової ставки. А днями — нагадав про них.
Отже, з 19 квітня 2024 року для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні депсертифікати приріст гривневих депозитів фізичних осіб терміном понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців, а не з 4 квітня 2023 року, як це було раніше.
Темпи залучення депозитів від населення можуть у кожного банка варіюватись від місяця до місяця: тобто, якщо в січні у банку відкрили багато депозитів, а в лютому, наприклад, мало, то банк все одно міг претендувати на те, щоб вийти на тендер за тримісячними сертифікатами. База розрахунку, коли ставки були доволі високими, а українці активно несли до фінустанов гроші, це дозволяла.
Тепер, коли ця база відв'язується від конкретної дати і фактично перетворюється на плаваючу, розрахунки за лімітами враховуватимуть лише останні 12 міс. Це означає, що деякі банки не зможуть собі дозволити «провали» з залученням депозитів в окремі місяці. Інакше, вони можуть втратити можливість заробляти на тримісячних депозитних сертифікатах.
Це й мав на увазі регулятор, коли казав, що ці зміни стимулюватимуть банки нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення.
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Як банки змінювали ставки
Цього разу шість великих банків зменшували дохідність гривневих вкладів, лише один — підвищив ставки. Три банки змінювали ставки в доларі та євро.
А-Банк додав по 0,5 в.п. до ставок за всіма строковими вкладами в гривні. Після змін найвищу ставку банк пропонує на рік (15,85% річних), найменшу — на 3 міс. (15% річних).
Серед тих, хто найменше знижував ставки, — банк Південний. Банк зменшив дохідність вкладів лише на 0,25 в.п. — до 14,25% річних на 3 міс., та до 14,75% річних — на півроку.
Ще два банки також незначно знижували ставки. Зокрема, по 0,5 в.п. відняли від дохідності всіх гривневих вкладів Укрексімбанк та Радабанк.
Ставки на 3 та 6 міс. в Укрексімбанку після змін становлять 14,25% річних, на 9 та 12 міс. — на 0,25 в.п. менше.
В Радабанку такі ж самі ставки на 9 та 12 міс., але дохідність вкладів терміном на 3 міс. та півроку вища — 17,5% та 16% річних відповідно.
Кредит Дніпро Банк знизив ставку за гривневими депозитами на півроку на 0,5 в.п. — до 15,5% річних, зрівнявши її зі ставкою на 3 міс. А дохідність вкладів на рік зменшилась відразу на 1 в.п. — до 13,5% річних.
Прокредит Банк зменшив ставки за всіма строковими вкладами у гривні на 1 в.п., і найбільше продовжує платити за короткими вкладами — на 3 та 6 міс. Їх дохідність наразі складає 15% річних. За річні вклади банк платить 14% річних.
Водночас, банк збільшив ставки за вкладами у ВКВ. Зокрема, в доларі додав 0,5 в.п. до вкладів на 3 міс., та 0,25 в.п. — до вкладів на півроку, довівши дохідність за цими вкладами до 2% річних. В євро банк збільшив ставки лише за найкоротшими вкладами: на 0,25 в.п. більше стала ставка за вкладами на 3 міс. (до 1% річних).
Найбільше зменшив ставки за гривневими вкладами Райффайзен Банк. Ставки за всіма вкладами банк порізав відразу на 2 в.п. Дохідність впала до 10% річних за вкладами на півроку та рік, і до 9% річних — на 3 міс.
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Цього разу два банки не змінювали ставки в гривні, натомість, зменшили дохідність вкладів у доларі та євро.
Таскомбанк порізав ставки за всіма вкладами у ВКВ на 0,25 в.п. Найбільшу дохідність в доларі банк зараз пропонує на річні вклади — 2,75 в.п., найменшу — 1,75% річних — на вклади на 3 міс. В євро така ж сама картина, за виключенням рівня відсотків: найбільша дохідність у вкладів на рік (1,75% річних), найменша — на 3 міс. (лише 0,45% річних).
Сенс банк також зменшував ставки за вкладами в доларі та євро. Щоправда, в євро банк знизив ставки лише за річними вкладами, зрівнявши їх дохідність з дохідністю інших вкладів. Зараз за всіма ними банк платить лише 0,01% річних.
Найбільшу дохідність на тримісячні вклади — 17,5% річних — пропонує Радабанк. 16,5% зараз за цими строковими вкладами платить Акордбанк, та 15,75% річних — КомінБанк.
За піврічними вкладами 16% річних пропонують відразу 4 банки: Акордбанк, банк Глобус, КомінБанк та Радабанк. 15,75% річних можна отримати в А-Банку, а 15,5% річних — в Банку Львів, Ідея Банку та у Кредит Дніпро Банку.
За вкладами на 9 міс. найкращу дохідність пропонує банк Глобус (16,5% річних), 16% річних — КомінБанк, та 15,75% річних — Ідея Банк.
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,85%
|0,50%
|-
|-
|15,75%
|0,50%
|15,00%
|0,50%
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Акордбанк
|15,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|5,00%
|-
|Банк Львів*
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|5,00%
|-
|Універсал Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|monobank
|15,00%
|-
|14,90%
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|13,50%
|-
|4,50%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|14,00%
|-
|14,20%
|-
|14,50%
|-
|15,30%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|14,00%
|1,00%
|-
|-
|15,00%
|1,00%
|15,00%
|1,00%
|5,00%
|-
|ПУМБ
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|14,00%
|0,50%
|14,00%
|0,50%
|14,25%
|0,50%
|14,25%
|0,50%
|-
|-
|Радабанк *
|14,00%
|0,50%
|14,00%
|0,50%
|16,00%
|0,50%
|17,50%
|0,50%
|-
|-
|Сенс Банк*
|13,75%
|-
|-
|-
|13,25%
|-
|12,50%
|-
|4,00%
|-
|Альянс Банк
|13,50%
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|15,50%
|-
|6,00%
|-
|Восток Банк
|13,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|13,50%
|1,00%
|-
|-
|15,50%
|0,50%
|15,50%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Креді Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Правекс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Райффайзен Банк
|10,00%
|2,00%
|-
|-
|10,00%
|2,00%
|9,00%
|2,00%
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|11,00%
|-
|11,25%
|-
|3,00%
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|14,75%
|0,25%
|14,25%
|0,25%
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.03.2024−08.04.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
— Банк-переможець премії FinAwards 2023
Долар США
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|КомінБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|2,75%
|0,25%
|2,25%
|0,25%
|2,00%
|0,25%
|1,75%
|0,25%
|-
|-
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|0,25%
|2,00%
|0,50%
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,90%
|-
|1,70%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|0,50%
|-
|-
|1,25%
|0,50%
|1,00%
|0,25%
|0,01%
|-
|Укрексімбанк*
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.03.2024−08.04.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,75%
|0,25%
|1,25%
|0,25%
|1,00%
|0,25%
|0,45%
|0,25%
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Універсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|0,25%
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|0,24%
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
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У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.03.2024−08.04.2024.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
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