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9 квітня 2024, 15:07

НБУ змінює параметри для розрахунку ліміту придбання банками тримісячних депсертифікатів

Національний банк України вносить зміни до параметрів для розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України вносить зміни до параметрів для розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів.
Фото: НБУ

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Що зміниться

З 19 квітня 2024 року для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні депсертифікати приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців, а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз.

Інші параметри для розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних депсертифікатів залишаться незмінними.

За оцінками НБУ, відповідні зміни стимулюватимуть банки нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення, що важливо для підтримання курсової стійкості та захисту міжнародних резервів.

Зазначені зміни внесені постановою правління НБУ від 8 квітня 2024 року № 40 «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22», що набирає чинності з 19 квітня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Kankakee
Kankakee
9 квітня 2024, 15:25
#
Це ж значить що НБУ знову і ще більше намагається перекласти на банки ризики знецінення гривні, А вдруг вони збанкрутіють завжди можна націоналізувати 😑 цікаво як НБУ буде пояснювати МВФ ситуацію ? — тіпа ось бачте : вимога не мати таку кількість державних банків виконується 🤷, ось ми тільки два продали, а тут ще два збанкрутували , — ну буває зараз ми їх продамо трошечки пізніше 👻. Ще й назовуть цю схєму якось красіво — тіпа , оновлення банківського сектору, чи щось таке
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0
sledopitgrom
sledopitgrom
9 квітня 2024, 18:29
#
Не на банки, а на пересічних громадяни,банки ж не свою гривню кладуть в НБУ на 3х місячні сертифікати,автор навіть посоромився написати ВІДСОТОК яро таких сертифікатах від НБУ ,яке покриває ці відсотки з БЮДЖЕТУ я тобто за грозі пересічних налогоплатників
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