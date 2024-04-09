НБУ змінює параметри для розрахунку ліміту придбання банками тримісячних депсертифікатів

Національний банк України вносить зміни до параметрів для розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних депозитних сертифікатів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Що зміниться

З 19 квітня 2024 року для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні депсертифікати приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців, а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз.

Інші параметри для розрахунку максимального обсягу придбання банками тримісячних депсертифікатів залишаться незмінними.

За оцінками НБУ, відповідні зміни стимулюватимуть банки нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення, що важливо для підтримання курсової стійкості та захисту міжнародних резервів.

Зазначені зміни внесені постановою правління НБУ від 8 квітня 2024 року № 40 «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22», що набирає чинності з 19 квітня 2024 року.