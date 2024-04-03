Депозитні ставки пішли врізнобій: 5 невеликих банків їх порізали, 2 — збільшили

Війна зміцнила довіру українців до банків: зараз їм довіряють 64% респондентів, тоді як у 2021 році таких було 56%. Такі дані наводить Фонд гарантування вкладів , за результатами чергового опитування. Щоправда, більшість коштів розміщено на рахунках до запитання і може бути будь-якої миті знята людьми в банкоматах і касах. Як фінансисти вирішують цю проблему та на яких умовах пропонують приватним особам розміщувати вклади банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Нацбанк продовжує коментувати своє несподіване рішення про зниження облікової ставки.

«Ми знизили ставку до 14,5%. Після брифінгу ми отримали зворотний зв'язок, що для деяких учасників ринку це рішення було досить неочікуваним. Проте, ми завжди комунікували, що готові гнучко реагувати на зміни в балансі ризиків для інфляції та курсової стійкості. Цього разу побачили те „вікно можливостей“, щоб без ризику для макрофінансової стабільності підтримати економіку, і скористалися ним», — написав голова НБУ Андрій Пишний на своїй сторінці у Фейсбук.

Щоправда, ключову ставку регулятор ріже дуже обережно, і робитиме так і надалі. Принаймні, про її зниження до рівня інфляції мова поки не йде.

«Очікувана інфляція є дійсно важливою для визначення відсоткових ставок. Щоб бути привабливим, гривневий депозит має приносити вкладнику дохід, вищий за інфляційне знецінення коштів. Якщо така умова забезпечена, людина готова зберігати частину коштів на строкових депозитах, замість того, щоб купувати валюту.

Обсяг депозитів, що осіли в банківській системі, стійко збільшується. Неважко уявити стан економіки, якби всі ці гроші не зберігалися на строкових рахунках у банках, а пішли б на валютний ринок. Тим паче, що на хвилі паніки до них приєдналися б ще й інші гривневі кошти", — пояснив Володимир Лепушинський, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ.

Слідом за ключовою ставкою знижується й дохідність депозитів.

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Дата UIRD 3 UIRD 6 UIRD 9 UIRD 12 1.01.24 13,68 14,52 14,58 14,32 14.03.24 14,38 14,40 14,18 14,28 1.04.24 14,19 14,22 13,88 14,13

З моменту прийняття рішення щодо зниження облікової ставки зменшилася середня дохідність вкладів на всі терміни, окрім середньої дохідності за вкладами на 3 місяці.

Індекс ставок на цей термін за січень-березень зріс на 0,51 в.п.

Станом на початок року більшість коштів приватних клієнтів було розміщено на рахунках до запитання (64%, або 695 млрд грн), переважно на карткових. За три місяці ситуація навряд чи кардинально змінилася. Така кількість «гарячих» грошей є потенційно небезпечною для банків, особливо невеликих. Тому, аби стимулювати клієнтів перевкладати кошти на строкові депозити, фінансисти збільшують дохідність найкоротших вкладів. Саме їх, насамперед, розглядають зараз люди.

Найкращі пропозиції за вкладами на 3 місяці наразі пропонують банк Асвіо та банк Український капітал (17% річних), Кристалбанк (16,75% річних) і Банк Інвестицій та Заощаджень (16% річних).

Найбільше — 16% річних — за вкладами на 6 місяців платять Асвіо банк, Полтава-Банк, Кристалбанк та банк Український капітал. 15,75% річних пропонують Кредитвест і Банк Інвестицій та Заощаджень. Ставку у 15,5% річних можна отримати в Альтбанку, Юнексі, РВС Банку та Агропросперісі.

За вкладами на 9 місяців найкращі умови у Полтава-Банку та банку Український капітал (16% річних). 15,75% річних пропонує Банк Інвестицій та Заощаджень. І відразу 5 банків пропонують рівень у 15,5% річних:

Агропросперіс,

Кристалбанк,

Міжнародний інвестиційний Банк,

Юнекс банк,

Кредитвест Банк.

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Як банки змінювали ставки

За два тижні дохідність строкових вкладів зрізали відразу п'ять невеликих банків-учасників нашого депозитного огляду.

Майже всі з них знизили ставки за всіма строковими вкладами у гривні, які вони пропонують, за виключенням Юнекс Банку. Він, як і обіцяв у нашому огляді минулого разу, зменшив ставки лише за вкладами на 3 та 6 місяців. Причому найбільше — за коротшими — на 3 місяці (-2 в.п.). Ставки на півроку зменшились на 0,25 в.п. Після всіх змін ставки за всіма строковими вкладами майже зрівнялися — 15,5% річних. А на депозитах у гривні на 3 місяці тут можна заробити 15% річних.

Інші 4 учасники знизили ставки за всіма строковими вкладами.

Найбільші зниження Кристалбанк провів для вкладів на півроку (-1 в.п.), ставки за депозитами на 9 місяців схудли на 0,75 в.п., річні — на 0,5 в.п., найменше постраждали вклади на 3 місяці (-0,25 в.п.). Банк продовжує тримати за цими вкладами найвищу дохідність — 16,75% річних, найменша — наразі у вкладів на 9 місяців (15,5% річних).

Банк також став єдиним із-поміж учасників огляду, хто цього разу змінював ставки у євро. На 0,2 в.п. він збільшив ставки за вкладами на 6 місяців (до 1,5% річних), та на 0,45 в.п. — за вкладами на 3 місяці (до 1,25% річних). Натомість, у доларі всі ставки пішли «під ніж». 0,5 в.п. банк відняв від дохідності піврічних вкладів, 0,25 в.п. — від 3-місячних, та 0,15 в.п. — від річних. За цими вкладами залишається найвища ставка — 3% річних, найменша — за найкоротшими вкладами (2,25% річних).

Банк Піреус зменшив дохідність всіх строкових вкладів у гривні на 1 в.п. Наразі банк пропонує 13% річних за вкладами на рік, та 15% - за вкладах на 3 та 6 місяців.

Банк Кліринговий Дім відмінусував 1,7 в.п. від дохідності гривневих вкладів на 3 місяці, та по 1,5 в.п. — від ставок вкладів на 6 та 9 місяців. Найменшу ставку банк тримає для піврічних вкладів (13,6% річних), найвищу — для коротких 3-місячних (15,8% річних).

Індустріалбанк відняв по 0,75 в.п. від ставок вкладів на 6 та 9 місяців, і зараз платить за ними 14,25% та 14% річних відповідно.

Але були й банки, які цього разу, навпаки, підвищували дохідність вкладів.

Асвіо банк збільшував ставки в гривні та доларі. Причому в гривні збільшення ставок різке: вклади на рік подорожчали відразу на 5,6 в.п., на півроку — на 3,4 в.п. Тепер банк платить за ними 16,6% та 16% річних відповідно.

В доларі банк додав до дохідності вкладів на рік 1,2 в.п. і довів її до 3,2% річних, а на півроку — 1,6 в.п. (до 2,6% річних).

Цього разу один банк не змінював ставки в гривні та євро, але переглянув в доларі, причому — в бік збільшення.

Банк інвестицій та заощаджень збільшив дохідність всіх доларових вкладів, додавши до неї по 0,5 в.п. Ставки за всіма вкладами, окрім 3-місячних, склали 2,35% річних. Дохідність за короткими вкладами склала 1,85% річних.

Що ще змінилось за останні два тижні

У депозитному огляді цього разу відбулися перестановки. Після перевірки даних за перший квартал, з переліку малих банків, тобто банків із депозитними портфелями до 2 млрд грн, були виключені Радабанк та банк Глобус.

Обидва банки будуть перенесені до переліку великих банків (із депозитними портфелями понад 2 млрд грн). Портфель Радабанку досяг 2,27 млрд грн, Глобусу — 2,69 млрд грн.

Натомість, до переліку малих додається банк Кредитвест. Депозитний портфель цього банку складає 336,19 млн грн.

Отже, після всіх змін, кількість учасників депозитних оглядів невеликих банків зменшилась до 18 фінустанов, кількість великих — збільшилась до 28.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.03.2024−01.04.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.03.2024−01.04.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.03.2024−01.04.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.