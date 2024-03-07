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7 березня 2024, 13:05

Мінсоц розкрив деталі пенсійної реформи: яку країну взяли за приклад

Що відбувається з пенсіями та як необхідно реформувати пенсійну систему, в інтерв'ю Обозревателю розповіла заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак. «Мінфін» публікує ключові тези.

На запит Мінсоцполітики Київська школа економіки провела соцопитування, частина питань якого стосувалась пенсійного забезпечення.

Чому індексацію пенсій відчувають не всі

За законом, індексується розмір пенсії, розрахований за формулою. Але дуже багато категорій громадян мають різні надбавки. Є категорії, у яких, за формулою, дуже низькі пенсії. Але отримають вони не пенсію, яку їм порахували за формулою, а пенсію, розмір якої їм гарантовано урядом (із урахуванням надбавок).

І коли їм підвищується лише «формульна» частина пенсії, яка інколи становить менш як половину загального розміру пенсійної виплати, то інші «дотяжки» поглинають таке підвищення, і, як результат: на руки людина отримує ту ж суму, що й до індексації.

Ми довго працювали для того, щоб зрозуміти, як і цим людям із найменшими пенсіями підвищити виплати. Їм ми вирішили підвищити весь розмір пенсій. Щоб зрозуміти, що ми нікого не забули, ми власноруч переглядали всі категорії, щоб переконатися, що всі отримають індексацію.

Частина громадян із найменшими пенсіями, фактично, «випадає» із кола тих осіб, хто відчував на собі результат індексації попередніми роками. Колеги розповідали, що раніше було дуже багато образ на уряд, коли людям із такими найнижчими пенсіями внаслідок індексації виплати підвищували на 2−5 грн. Багато і до Мінсоц зверталися.

Нинішня формула індексації працює так, що під час економічного зростання вона зменшує реальну купівельну спроможність пенсій, а під час кризи, навпаки, збільшує їхній розмір швидше, ніж зростає інфляція чи рівень заробітних плат. Зараз маємо ситуацію, що в нас за останні роки темпи індексації перевищують і середнє зростання зарплат, і річну інфляцію.

Але в довгостроковій перспективі ми маємо триваліший період зростання економіки. І під час зростання економіки, внаслідок чинної формули індексації, пенсії з часом знецінюються. І уряд, і депутати розуміють це, тому, аби якось компенсувати таке знецінення, за роки в нас ввели купу додаткових надбавок, доплат, дотяжок — сукупно їх зараз близько 160.

Але кількість і структура цих надбавок, дотяжок є дуже складною, і люди не розуміють, чому, в результаті, вони отримують на руки саме такий розмір пенсійної виплати.

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Що залежить від самих українців

У багатьох людей немає розуміння, що пенсія — результат твого професійного життя, а ще точніше — це результат тривалості й розміру сплати внесків із твоєї зарплати.

Дуже багато людей скаржаться на державу, що їхня пенсія низька, але, на жаль, я часто натрапляю на таке, що «формульна» складова пенсії в людини — взагалі 600−700 гривень, бо в неї дуже мало стажу, а все інше — доплати від держави, встановлені, аби допомогти цій людині хоч якось втриматися на пенсії «на плаву».

Важливо, щоб люди ще в молодому, зрілому віці цікавились своєю майбутньою пенсією вже зараз. Саме те, скільки вони податків і внесків платять зі своїх зарплат, безпосередньо впливає на розмір їхньої пенсії. Навіть якщо ви зараз думаєте, що вам не потрібна буде солідарна пенсія. А хто знає, як зміниться ваше життя? Солідарна пенсія — це ваша гарантія.

Хто платить за пенсії

У нас станом на сьогодні на одного пенсіонера є один працівник, який сплачує внески. Не важко порахувати: для того, щоб виплачувати пенсію в розмірі 40% середнього заробітку, треба, щоб на одного пенсіонера було хоча б двоє тих, хто працює. А в нас сьогодні — лише один.

По-друге, у нас мало платників податків, у нас близько двох мільйонів осіб платять ЄСВ із мінімальної зарплати. Тому нам потрібно стимулювати зайнятість, треба, щоб люди зрозуміли, що вони самі зацікавлені в офіційному працевлаштуванні та білій зарплаті. Треба стимулювати українців платити внески чесно. Це допомагатиме і фінансувати пенсії тим людям, які отримують їх сьогодні, і збільшувати свій розмір пенсії, на який ви матимете право, коли досягнете пенсійного віку.

Прогноз Інституту демографії ім. Птухи свідчить, що наше суспільство ставатиме старшим, тобто частка людей поважного віку збільшуватиметься. Це невідворотні наслідки тих демографічних проблем, війни, падіння народжуваності, які маємо зараз. І це означає, що для нашої країни мусить стати нормою те, що людина повинна мати можливість бути активним учасником ринку праці і в 60, і в 65 років, і пізніше.

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Які ще проблеми залишаються та що змінюватиметься

Ми маємо проблему різних зарплатних баз, які використовуються для призначення пенсії. Зарплатна база — це середня зарплата за попередні три роки, які враховуються під час розрахунку пенсії. Але якщо придивитися, то виявиться, що ця зарплатна база різна для пенсіонерів, які виходили на пенсію в різні роки. Як наслідок, люди з однаковими пенсійними правами, але які вийшли на пенсію один через п’ять років після іншого, можуть мати розмір пенсій, який відрізняється до 60%.

Ми дослідили європейську практику, вивчили різні моделі. І модель, яку ми можемо запропонувати, відповідно до наших розрахунків, дозволятиме уникнути необхідності застосовувати всі ці дотяжки, надбавки. Це не наше ноу-хау, це модель, яку використовують багато європейських країн: Німеччина, Австрія, Литва, Кіпр тощо.

Я поки що не можу сказати про деталі. Коли ми фіналізуємо обрахунки, знайдемо відповіді на всі запитання, які виникають у процесі дизайну реформи, я обов’язково розкажу про це. Але хочу, аби всі розуміли, що ми бачимо проблеми та готуємо системні рішення.

Якщо проблеми не вирішити на рівні закону, то проблема і справді переноситиметься і на наступний рік, і далі. Тому ми переконані, що нам потрібне системне рішення, яке виправить і цю, і багато інших проблем пенсійної системи. Ми почали працювати над реформою, яка має прибрати дисбаланси, зокрема, й у частині формули обрахунку пенсії, і в частині індексації.

Нам потрібне прозоре, чітке пенсійне законодавство. Правила обрахунку пенсії, які розумітимуть і нинішні працівники, і пенсіонери. Правила, яким довірятимуть і які суспільство вважатиме справедливими. Саме для цього й готуємо проєкт реформи, щоб змінити цю ситуацію.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+84
bonv
bonv
7 березня 2024, 13:13
#
Не чекайте подачок від влади. Вона спить і бачить як обдурити пенсіонерів. Заробляйте собі самі на безбідне життя в старості.
+
0
bonv
bonv
7 березня 2024, 13:16
#
У нашій країні найпоширеніша форма мутації - коли руки ростуть з дупи.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/
+
+62
Criptor82
Criptor82
7 березня 2024, 13:53
#
На одного пенсіонера, один працюючий (хоча чимало нині пенсіонерів продовжують працювати і напевно рахуються в цій формулі щей як працюючи), а треба хочаб два працюючих. Ось ключове питання де взяти ще + 1 працюючого на пенсіонера. Тому яку формулу не придумай, яку модель не візьми (Австрія, Швейцарія) толку не буде. Війна триває, мобілізація теж, збитки від війни збільшуються, поляки кордон блокують, чимало людей втратили роботу, але офіційно працевлаштовуватися не хочуть, бо треба йти до ТЦК, тому в таких умовах думати про формулу пенсії це насмішка. Враховуючи смертність та народжуваність, питання пенсій в країні буде вирішене без всіляких формул. Я так розумію це питання підняв МВФ, через дефіцит бюджету ПФ.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 березня 2024, 14:38
#
Что? Опять?
Был такой «рехформатор» с «банды порошенко» гр рева, он говорил что украинцы бедные потому что много едят!
Ну, а новые «рехформаторы» будут говорить. что украинцам не нравятся пенсии. потому что ОНИ ДО НИХ ДОЖИЛИ.
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