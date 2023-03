Банкопад розоряє інвесторів: акції американського First Republic Bank впали на 72%

Злети тижня

Advanced Micro Devices Inc (NYSE:AMD) +18,5%

У вівторок акції AMD почали своє зростання після того, як компанія анонсувала своє останнє покоління вбудованих процесорів EPYC. Високопродуктивні та енергоефективні чипи серії 9004 призначені для вбудованих мереж, хмарних обчислень та промислових ринків.

Акції компанії продовжували зростання весь тиждень на фоні висловлювань аналітиків, що якщо продажі ПК та смартфонів дійсно незабаром знову почнуть зростати, це буде великим плюсом для AMD, яка за останні декілька років забрала у Intel значну частку ринку на ринку чипів для ПК.

Із початку року акції компанії AMD зросли на 53%.

Illumina Inc (NYSE:ILMN) +16%

Акції компанії Illumina Inc, біотеха та світового лідера з розробки систем генетичного аналізу, почали активно зростати після того, як компанія оголосила 14 березня про те, що її перший продукт, заснований на новій технології Illumina Complete Long Read, тепер доступний для замовлення.

Зростання акції Illumina Inc призвело до інформації від The Wall Street Journal про те, що мільярдер, активіст-нвестор Карл Ікан готує битву за довірених осіб, щоб отримати контроль над компанією.

Він планує просунути трьох «своїх» людей до Ради директорів, а причину пояснює тим, що поглинання компанією виробника тестів для виявлення онкозахворювань — Grail — обійшлося акціонерам у $50 млрд. Справа в тому, що поглинання провели без згоди регулюючих органів ЄС, які, у результаті, угоду заблокували і наказали розірвати.

Із початку року акції компанії Illumina Inc зросли на 13%.​

MarketAxess Holdings Inc (NYSE:MKTX) +12,5%

Акції фінтеху MarketAxess (MKTX) цього тижня зростали на більших обсягах. Позитивний ефект можна пояснити силою диверсифікованого набору продуктів, який продовжує збільшувати обсяги торгів MarketAxess. Його платформа Open Trading також збільшує обсяги торгів, сприяє зростанню доходів та підтримує довіру інвесторів до акцій.

Очікується, що цей оператор платформ для торгівлі облігаціями опублікує у своєму наступному звіті такі результати:

квартальний прибуток у розмірі $1,95 на акцію, що є зміною у річному вимірі на +12,7%;

виручка становитиме $203,29 млн, що на 9,3% більше, ніж у попередньому кварталі.

очікування щодо прибутку та зростання виручки, безумовно, дають гарне уявлення про потенційну силу акцій.

Із початку року ціна акцій компанії MarketAxes зросла на 39%.

Падіння тижня

First Republic Bank (NYSE:FRC) -72%

Акції FRC впали на понад 30% у п'ятницю після того, як багатомільярдна угода з порятунку, організована найбільшими банками США, не змогла переконати інвесторів, що проблемний кредитор має міцну основу.

Цей крок звів нанівець прибуток, отриманий у четвер, коли група банків, включаючи JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Bank of America Corp. та Wells Fargo & Co, вклала $30 млрд у First Republic, щоб відновити довіру до банківської системи, яка сильно постраждала від банкрутства двох банків.

Ціна акцій First Republic Bank від початку року показала зниження майже на 80%.

KeyCorp (NYSE:KEY) -26,5%

KeyCorp — банківська холдингова компанія Національної асоціації KeyBank — переглянула свій прогноз NIM (чистої відсоткової маржі) на 2023 рік у бік зниження на фоні зростання вартості фінансування. Негативом для ринку стала новина про те, що директор із інформаційних технологій KeyCorp Емі Бреді продала акції KeyCorp на суму $700 тис. минулого тижня.

Негативні новини по компанії, а також крах, що триває, в американському банківському секторі викликає в інвесторів недовіру до акцій компанії.

Із початку року ціна акцій KeyCorp знизилася на 33%.

Comerica Incorporated (NYSE:CMA) -26%

Цього тижня рейтингове агентство Moody's може знизити рейтинг фінансової компанії Comerica, заявивши, що це частково відбиває «високу залежність Comerica від чутливішої до довіри фінансування незастрахованих депозитів».

Федеральна комісія зі страхування депозитів страхує рахунки до $250 тис. на індивідуальних рахунках. Інвестори у банківські акції побоюються, що незастраховані депозити у різних банках відкликають, що завдасть шкоди ліквідності банку. Компанія Comerica Incorporated (CMA), що базується в Далласі, працює у фінансовому секторі.

Цього року ціна Comerica Incorporated змінилася на -34,93%.

Головні події тижня

20 березня — понеділок

Емітенти виплачують дивіденди: Amphenol Corporation (APH), J&J Snack Foods Corp (JJSF).

Звіти емітентів: PDD Holdings Inc. DRC (PDD), Foot Locker Inc (FL).

Німеччина опублікує індекс цін виробників (PPI) (р/р).

Єврозона опублікує сальдо торгівельного балансу (січ).

21 березня — вівторок

Емітенти виплачують дивіденди: Seagate Technology PLC (STX), Vistra Energy Corp (VST).

Звіти емітентів: Nike Inc (NKE), GameStop Corp (GME), AAR Corp (AIR).

У Німеччині та Єврозоні опублікують індекс економічних настроїв ZEW (бер).

США опублікує продажі на вторинному ринку житла (лют).

22 березня — середа

Емітенти виплачують дивіденди: Philip Morris International Inc (PM), VICI Properties Inc (VICI).

Звіти емітентів Chewy Inc (CHWY), Futu Holdings Ltd (FUTU).

У Британії вийде індекс споживчих цін (р/р) (лют).

У Британії опублікують індекс промислових замовлень (CBI) (бер).

У США ухвалять рішення щодо відсоткової ставки ФРС.

23 березня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: Altria Group (MO), International Flavors & Fragrances Inc (IFF).

Звіти емітентів: General Mills Inc (GIS), Accenture plc (ACN), Porsche Automobil Holding SE (PSHG_p), Carnival PLC (CCL).

У Британії ухвалять рішення щодо відсоткової ставки (бер).

США опублікує продаж нового житла (лют).

У Єврозоні вийде індекс довіри споживачів (бер).

24 березня — п'ятниця