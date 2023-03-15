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15 березня 2023, 10:44 Читать на русском

Воррен Баффет втратив $8 мільярдів через крах SVB

Ціна фінансових акцій у портфелі американського інвестора-мільярдера Воррена Баффета, ймовірно, впала на $8 млрд за кілька останніх днів через крах Silicon Valley Bank. Про це пише Forbes з посиланням на Business Insider.

Ціна фінансових акцій у портфелі американського інвестора-мільярдера Воррена Баффета, ймовірно, впала на $8 млрд за кілька останніх днів через крах Silicon Valley Bank.
Фото: frankrg.com

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Втрати Berkshire Hathaway Баффета

Berkshire Hathaway Баффета втратила близько $6,6 млрд зі своїх часток у Bank of America та American Express. Але водночас мільярдер може отримати вигоду з нинішнього хаосу на банківському ринку й купити акції банків за зниженою ціною.

Баффет зазвичай інвестує у довгостроковій перспективі, тому його навряд чи хвилює короткостроковий удар по портфелю. «Я був би здивований, якби Баффет зараз не вкладав капітал у свої улюблені регіональні банки», — написав у Twitter Білл Екман, ще один інвестор-мисливець за знижками.

Нагадаємо

На кінець грудня минулого року компанія Баффета володіла акціями банківських, страхових і фінансових послуг на $74 млрд, свідчить останнє оновлення портфеля Berkshire Hathaway. Його найбільші активи включали Bank of America ($33 млрд) і American Express ($22 млрд).

За останні кілька днів ціна акцій Bank of America впала на 12%, що призвело до зменшення ціни частки Berkshire у банку приблизно на $4 млрд. Акції American Express впали на 10% за останні три торгові дні, скоротивши вартість частки Berkshire в гіганті-операторі кредитних карток на $2,6 млрд.

Читайте: Найбільше банкрутство з часів фінкризи: В США закрили банк Кремнієвої долини

Акції інших фінансових компаній Berkshire також впали, включаючи Ally Financial (на 22%), US Bancorp (на 20%), Jefferies (на 15%), Citigroup (на 12%), BNY Mellon (на 11%) та Globe Life (на 10%). Загалом його 15 фінансових холдингів втратили $8 млрд за цей час.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
15 березня 2023, 12:30
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Чтобы купить что-то нужное,
сначала надо продать что-то ненужное…
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