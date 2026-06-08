Реальні доходи в Європі: чому динаміка зарплат не відповідає інфляції

Економічна ситуація в ЄС на тлі глобальної нестабільності та зростання цін на енергоносії змушує європейців по-новому оцінювати свій рівень життя. Останній звіт Indeed Hiring Lab демонструє тривожну тенденцію: у першому півріччі 2026 року споживча інфляція в єврозоні почала випереджати зростання номінальних зарплат, закладених у нових вакансіях.

За даними Eurostat та Indeed, у квітні 2026 року інфляція в ЄС сягнула 3,2%, тоді як річне зростання зарплат у оголошеннях про роботу становило лише 2,3%. Це означає, що реальна купівельна спроможність працівників продовжує знижуватися.

Де зарплати ще тримаються: винятки на ринку

Хоча в цілому по єврозоні спостерігається «зарплатна стагнація», певні країни демонструють кращі показники завдяки специфіці локальних ринків:

Велика Британія: Залишається винятком, де зарплати зростають на 4% у річному вимірі, що поки що випереджає інфляцію в 2,8%.

Німеччина: Попри загальну напругу, зарплати в вакансіях зросли на 3,2%, що трохи вище за інфляцію в 2,9%.

Ірландія: Тут також фіксується невеликий позитивний розрив: приріст зарплат становить 3,7% при інфляції 3,6%.

Ключовим фактором у цих країнах залишається гострий дефіцит кваліфікованих кадрів, який змушує роботодавців переглядати оклади в бік підвищення, щоб залучити персонал.

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Хто втрачає: стагнація в Західній Європі

У розвинених економіках ситуація виглядає складніше. Стагнація продуктивності праці та високі ціни на енергоносії тримають реальні доходи на низькому рівні:

Франція: Ситуація вкрай складна. Темпи зростання зарплат у нових вакансіях залишаються на вкрай низькому рівні — лише 1,1%, тоді як інфляція підскочила до 2,5%.

Італія: Країна відчуває серйозний тиск. Тут приріст зарплат у вакансіях залишається на рівні 0,6%, що значно нижче за інфляцію у 2,8%.

Аналітика ринку свідчить, що через таке стрімке зростання цін реальні доходи в Італії та Франції демонструють стагнацію, яка фактично «з'їдає» добробут населення.

Парадокс «інфляції способу життя»

Економісти Indeed наголошують на важливому нюансі: навіть у країнах з позитивною динамікою зарплат (як-от Ірландія) реальний рівень добробуту не зростає пропорційно.

Причина полягає у випереджаючому зростанні цін на оренду житла та комунальні послуги, що становить до 40% витрат середнього домогосподарства. Номінальна надбавка у 3% повністю нівелюється зростанням цін на оренду на 6−7% у великих містах.

Компанії в ЄС намагаються мінімізувати постійні витрати на персонал, надаючи разові «антиінфляційні» премії замість підвищення базових окладів. Такий метод дозволяє бізнесу виживати в умовах кризи, але залишає працівників у стані фінансової невизначеності на 2027 рік.

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