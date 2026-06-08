Citadel Securities попереджає, що ФРС може бути змушена знову підвищити ставки

Глобальні фінансові ринки знову опинилися під тиском через побоювання щодо монетарної політики США. Ключові стратеги Citadel Securities застерігають, що Федеральна резервна система, скоріш за все, повернеться до циклу підвищення відсоткових ставок раніше, ніж очікували інвестори. Детальний аналіз прогнозів оприлюднило видання Bloomberg .

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Експерти фінансової групи вказують на стійку інфляцію та високий рівень споживчої активності, які не дозволяють регулятору швидко переходити до пом'якшення умов. Попри очікування ринку щодо зниження вартості запозичень, макроекономічні дані змушують ФРС зберігати «яструбину» позицію.

Чому ринки недооцінюють ризики

Аналітики Citadel Securities наголошують, що ринкові котирування надто оптимістичні щодо траєкторії ставок. Основна інтрига полягає у тому, чи зможе американська економіка втримати темпи зростання при поточному рівні вартості грошей, чи інфляційні очікування змусять центробанк до жорстких рішень.

Для інвесторів це створює невизначеність щодо декількох ключових активів:

державні облігації США (Treasuries), прибутковість яких може знову зрости;

ринок акцій, де високі ставки тиснуть на мультиплікатори оцінки компаній;

валютний ринок, де долар отримує підтримку на тлі вищих відсоткових диференціалів.

Критичним фактором залишається «завзятість» інфляції в секторі послуг, яка змушує регулятора напружуватися навіть за наявності ознак охолодження промислового виробництва.

Наслідки для інвесторів

Підвищення ставок означає, що епоха «дешевих грошей» відкладається на невизначений термін. У таких умовах довгостроковим інвесторам слід переглянути стратегію розподілу капіталу та зосередитися на компаніях із низьким рівнем боргів і високою маржинальністю. Паралельно варто збільшити частку інструментів із плаваючою ставкою та приділити більше уваги захисним активам, які допоможуть нівелювати ринкову волатильність.

Автори аналізу застерігають: реакція ФРС буде залежати від свіжих даних з ринку праці та споживчих витрат, тому будь-яке відхилення від прогнозів може спровокувати різкі коливання на біржах.

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