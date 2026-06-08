За час повномасштабного вторгнення заробітна плата народних депутатів зазнала змін через регулярний перерахунок виплат. Про це розповів народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.
За час повномасштабного вторгнення зарплата депутатів ВР зросла на 20%
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За його словами, йдеться про індексацію зарплат за попередні п’ять років.
«Була індексація разом за 5 років — 4% річних, тобто плюс 4% на кожен рік», — зазначив Горбенко.
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Він пояснив, що підвищення відбулося не як окреме рішення про збільшення зарплат депутатам, а в межах механізму перерахунку виплат.
Таким чином, заробітні плати народних обранців були скориговані з урахуванням індексації за кілька років.
Яка зарплатня в українців
У першому кварталі 2026 року середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників в Україні становила 28 885 грн.
«Мінфін» писав, що за даними Держстату, середня зарплата в Україні у квітні 2026 року сягнула 30 515 грн. За місяць вона зросла лише на 159 грн, або 0,5%. На ринку праці також зберігається глибокий дисбаланс — як у регіональному розрізі, так і між різними секторами економічної діяльності.
Коментарі - 1
На сколько выросла мин зарплата? А теперь читайте какой алгоритм начисления зарплаты для народных депутатов!!!
Кремлевские брехни, манипуляции и маячня — вот смысл фиаловских СМИ!!!