Які компанії здатні вистояти у кризові часи: рейтинг для довгострокових інвесторів

Сучасні технології та геополітичні зміни змушують бізнес адаптуватися до нестабільності з безпрецедентною швидкістю. Для інвесторів це означає, що традиційні фінансові звіти стають дедалі менш надійним індикатором успіху в майбутньому, про що зазначається у дослідженні The Wall Street Journal .

WSJ Leadership Institute спільно з Bendable Labs зробили рейтинг «Найкращі компанії для майбутнього», який варто розглядати як стратегічний орієнтир для формування довгострокових інвестиційних портфелів.

На відміну від традиційних рейтингів, що оцінюють лише поточні прибутки, цей фокусується на здатності компаній адаптуватися. Аналітики використали 30 показників, що оцінюють не тільки фінансову стійкість, а й інноваційність, готовність залучати в бізнес-процеси ШІ, кадровий потенціал та організаційну гнучкість.

Лідери цього рейтингу, на думку WSJ, мають найвищий запас міцності перед обличчям глобальних потрясінь у наступні 10−20 років.

Лідери рейтингу та їхні реальні ризики

Лідером списку стала компанія Nvidia. Вона отримала найвищі оцінки за готовністю до ШІ, операційною гнучкістю та фінансовими показниками. Проте автори рейтингу дають інвесторам важливий урок: навіть найкраща компанія світу має вразливі місця. За показником стійкості до зовнішніх ризиків Nvidia опинилася лише на 110-му місці через критичну залежність від виробничих ланцюжків на Тайвані та в Китаї.

До топ-6 рейтингу увійшли технологічні гіганти, які сьогодні є базовими для багатьох інвест-портфелів:

Alphabet

Microsoft

Meta

Cisco

Salesforce.

Першою нетехнологічною компанією стала Mastercard (7-ме місце), а єдиною представницею медичного сектору в першій двадцятці — Johnson & Johnson (20-те місце).

Важливий акцент: рейтинг демонструє, що для довгострокової інвестиції важливо обирати тих, хто вміє поєднувати технологічну перевагу з ефективним менеджментом людського капіталу.

Портфельні висновки: диверсифікація через інновації

Цікаво, що в окремих категоріях домінували несподівані гравці, що може бути цікавим для вузькоспеціалізованих інвесторів. Наприклад, за показником кадрового потенціалу найкращою стала авіакомпанія Delta Air Lines. А ось за фінансовою стійкістю лідерство захопила Texas Pacific Land, що володіє величезними земельними ресурсами.

Автори дослідження попереджають: склад індексу S&P 500 постійно оновлюється. Майже половина компаній, що входять до нього сьогодні, не були його частиною ще 20 років тому. Це означає, що для успішних довгострокових інвестицій потрібно слідкувати за тим, наскільки успішно обрані компанії освоюють штучний інтелект та зберігають гнучкість у кризових умовах.

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