Курс валют цього тижня: які сюрпризи і коли готують євро та долар

Минулий тиждень був насичений подіями, які серйозно «потріпали» міжнародний валютний ринок. Наступні сім днів лише частково знизять градус на українському валютному ринку. Тож місцевим гравцям буде на чому заробити. «Мінфін» розповість чому.

Міжнародні чинники. Новини щодо рішень Федрезерва та ЄЦБ за ключовими ставками відіграли своє.

Клієнти банків, інвестори та спекулянти у всьому світі вже скоригували свою стратегію щодо подальшої роботи, орієнтуючись на нові реалії. За парою євро/долар на ринок чекає корекція в межах коридору від 1,076 до 1,099 долара за євро, що негайно позначатиметься на курсі євро щодо гривні на українському міжбанку та на цінниках в обмінниках.

Проте, інтрига зберігається: тримає її поведінка міжнародного фондового ринку та ринку золота після розміщення Держказначейством США боргових паперів Штатів майже на $300 млрд.

Такий обсяг відкачування грошових ресурсів загрожує не лише дефіцитом доларової ліквідності у світі, а й посиленням спекулятивних ігор майже на всіх сегментах фінансового ринку - від акцій та облігацій до золота та сировинних ринків.

На цьому фоні долар може почати досить швидко відвойовувати у євро нещодавно втрачені позиції, а ЄЦБ навіть буде не проти, оскільки євро, що надто подорожчав за останні дні, є небезпечним для європейської торгівлі.

Тобто після «розігріву» євровалюти може наступити досить швидкий розворот тренду у бік зміцнення долара. І частина світових спекулянтів уже почали робити ставку на такий розвиток подій.

Крім того, на тижні буде ще декілька подій, які вплинуть на співвідношення пари євро/долар, та опосередковано — на курс євро в Україні:

20 червня, у вівторок, буде опубліковано індекс цін виробників у Німеччині та показники будівельної галузі у США. Також інвестори зможуть послухати виступи членів FOMC Джеймса Булларда та Джона Вільямса.

21 червня, у середу, виступить голова ФРС США Джером Пауелл із аналізом ситуації в економіці США, а пізніше відбудеться аукціон із розміщення 20-річних американських облігацій, і виступить ще один член FOMC — Лоретта Местер. Виступ голови Федрезерва та результати аукціону з розміщення «двадцятирічок» можуть наробити багато галасу на світовому фондовому та валютному ринках.

22 червня, у четвер, будуть опубліковані дані щодо ринку праці, безробіття та продажу житла на вторинному ринку США, також пройдуть виступи декількох чиновників Федрезерва та голови Бундесбанку Йоахіма Нагеля.

23 червня, у п'ятницю, будуть озвучені дані щодо індексів ділової активності в країнах ЄС та США.

Більшість із цих новин, коментарів чиновників та даних статистики здатні суттєво впливати на настрої інвесторів та спекулянтів. Пік стрибків пари євро/долар припаде на:

21 червня — під час виступу голови ФРС США;

22 червня — під час оголошення даних щодо ринку праці та продажу нерухомості у Штатах;

23 червня — під час опублікування даних щодо ділової активності в Європі та Америці.

Українські чинники. Рішення НБУ зберегти облікову ставку на рівні 25% річних та послаблення регулятора щодо погашення нашими компаніями кредитів, залучених міжнародними та державними фінансовими організаціями, не вплинуть на ситуацію на міжбанку.

По-перше, це не такі значні суми, порівнюючи з обсягами валютних позик, які залучав український бізнес за кордоном у приватних структур. А їх гасити поки що заборонено.

По-друге, надходження міжнародної допомоги та надії чиновників на її збільшення після згаданих валютних послаблень надійно страхують наші ЗВР від швидкого виснаження навіть в умовах дефіциту валюти на міжбанку та низької активності експортерів із продажу валютної виручки.

За наявності стабільної фінансової допомоги Заходу, навіть у разі загострення обстановки на фронті та досить низьких обсягах залучення коштів від розміщення ОВДП (на останньому аукціоні 13 червня паперів було продано лише на 2,539 млрд гривень), гривні поки що особливо нічого не загрожує.

Не варто розраховувати на великі обсяги залучення коштів до бюджету на новому аукціоні Мінфіну, що відбудеться 20 червня. Чиновники хочуть розмістити:

Причини зниження статистики аукціонів:

потенціал купівлі банками бенчмарк-ОВДП для виконання нормативів резервування майже вичерпано;

рівень дохідності депсертифікатів Нацбанку на термін від 3 місяців (регулятор платить за ними 25% річних) переключає увагу фінустанов саме на розміщення коштів у них, а не в цінні папери Мінфіну. Тому робоча група Мінфіну та Нацбанку зараз працює над тим, як простимулювати подальший інтерес банків та інших інвесторів до купівлі облігацій.

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Мій прогноз: цього разу інвестори куплять саме гривневі облігації на пропоновані чиновниками терміни на суму від 2,6 до 4,7 млрд гривень без особливих зрушень у бік зростання дохідності, порівнюючи з попередніми аукціонами. Багато в чому, загальну статистику цього аукціону покращить розміщення військових облігацій в євро. Періодично на них виникає попит із боку банків для розміщення вільних коштів у євровалюті з дохідністю близько 3,25% річних. Але, загалом, погоду на валютному ринку даний аукціон не зробить.

Частково на активності гравців на валютному міжбанку позначиться чинник періоду сплати клієнтами податків і зборів. В умовах війни він суттєво знизив свою роль, але серед тієї частини компаній-експортерів, які продовжують зараз працювати, — це важливий стимул до продажу валютної виручки.

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Як і раніше, негативно на ситуацію в українській економіці і на валютний ринок впливають:

відсутність повноцінної роботи зернового коридору;

ситуація та витрати України на ліквідацію наслідків підриву росією Каховської ГЕС;

зростання негативного сальдо торгівлі;

дефіцит електроенергії, що періодично виникає та змушує закуповувати відсутні обсяги за кордоном.

У цій ситуації основним чинником стабільності для гривні наразі залишається міжнародна допомога.

Прогноз курсу долара та євро на 19−23 червня

Міжбанк:

Долар. Котирування безготівкового долара збережуться вже в стандартному коридорі 36,5686−36,9343 гривні. НБУ продовжить проводити інтервенції з продажу долара за 36,9343 гривні, щоб утримати дані курсових рамок. За моїми розрахунками, за 19−23 червня він витратить на це близько $210−380 млн резервів.

Євро. Коливання за парою євро/долар посиляться у період із середи до п'ятниці, коли оголошуватимуться важливі показники економіки США та ЄС. Насамперед, пік стрибків цієї пари припаде на час виступу голови ФРС США Джерома Пауелла у середу, 21 червня.

За моїми прогнозами, пара євро/долар цього тижня перебуватиме в межах коридору від 1,076 до 1,099 долара за євро. Це спричинить коливання курсу євро на українському міжбанку в межах від 39,34 до 40,59 гривень за євро.

Готівковий ринок:

У касах більшості банків та основної частини обмінників фінкомпаній цього тижня спред за доларом складе від 20 до 30 копійок, а за євро — від 25−35 копійок до 1 гривні.

Вже традиційно найширший спред до 1 гривні виставлятимуть обмінники у районах із незначною конкуренцією між пунктами обміну валют та у торгових центрах, де потреба населення у гривні є найбільшою.

Але основна частина обмінок працюватиме у форматі «з обороту» із середнім рівнем спреду. Хоча при цьому продовжить тактику періодичної зміни своїх цінників протягом дня, залежно від поведінки євро щодо долара на зовнішніх ринках. Особливо це буде актуальним у середу, 21 червня, коли коливання євровалюти на міжнародних ринках будуть максимальними.

Курс готівкового долара. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,55 до 37,60 грн.

В обмінниках фінкомпаній коридор курсів прийому та продажу американської валюти перебуватиме в межах від 36,70 до 37,50 грн.

Курс готівкового євро. У банках котирування готівкового євро при купівлі/продажі перебуватимуть у межах коридору від 39,50 до 41,25 грн.

А в обмінниках фінкомпаній курс євро перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 39,75 до 41,15 грн.