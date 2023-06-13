Про інфляцію, курс та валютні обмеження: 5 відповідей Нацбанку на незручні питання «Мінфіну»

У Міноборони Великобританії прогнозують, що росія напередодні чергового завершення терміну дії зернової угоди продовжуватиме перешкоджати роботі зернового коридору. При цьому продовжує значною мірою визначати економічну та фінансову стабільність не лише нашого АПК, а й економіки загалом. «Мінфін» поставив Національному банку п'ять ключових запитань щодо впливу ситуації з функціонуванням зернового коридору на фінансову та макроекономічну стабільність у країні.

Про подальше блокування роботи зернового коридору йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії 9 червня. Чорноморську зернову ініціативу було продовжено на 60 днів 17 травня 2023 року. Проте, зазначають британські аналітики, росія майже точно продовжує перешкоджати експорту зерна, навмисно уповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна. Наразі перевіряють лише одне-два судна на день, порівнюючи з шістьма-вісьмома восени 2022 року.

Обсяги, які мали б бути відвантажені у травні-червні з портів, не виконані. Про це Тарас Висоцький, заступник голови МінАПК повідомив під час загальнонаціонального марафону «Єдині новини».

Українська зернова асоціація наприкінці травня оцінила збитки агросектору від простою суден у чергах коридору у розмірі $1 млрд. Це кошти, які потенційно могли б потрапити на валютний міжбанк. Наскільки критичною є ситуація для стабільності нацвалюти — у відповідях НБУ.

Який сценарій врахував НБУ під час прогнозування макроекономічної ситуації

Базовий сценарій квітневого прогнозу НБУ передбачає тимчасове ускладнене функціонування зернового коридору та обмеження експорту до сусідніх країн у ІІ кварталі 2023 року.

Що призведе до чистих втрат близько $200 млн, враховуючи можливості переорієнтації до третіх країн та надолуження експорту після налагодження роботи коридору.

Скільки може втратити Україна

Якщо проблеми з експортом продовольчих товарів затягнуться до кінця року, то середньомісячні втрати від недоотримання експортних надходжень у другому півріччі 2023 року можуть становити $270 млн, якщо вдасться переорієнтуватися на альтернативні шляхи доставки, але заборона на імпорт українського продовольства сусідніми країнами збережеться. Якщо зерновий коридор буде закрито, втрати становитимуть $290 млн, і близько $800 млн — за умови реалізації обох ризиків одночасно.

Показник ВВП залишиться незмінним, оскільки вироблена продукція за неможливості її вивезення буде врахована у запасах валового продукту. А погіршення експортних надходжень може бути нівельовано інтервенціями НБУ (особливо з огляду на значний обсяг міжнародних резервів), тому інфляція залишиться контрольованою.

Про ситуацію на валютному ринку

Національний банк традиційно не дає прогнозів обмінного курсу гривні, зокрема, оцінок розриву між готівковим та безготівковим курсом.

Динаміку готівкового курсу визначатиме співвідношення на цьому сегменті ринку попиту та пропозиції валюти, які формуватимуться під впливом низки факторів. Серед них, окрім надходжень експортної виручки, суттєвий вплив матимуть обсяги міжнародної допомоги, потреба в імпорті, швидкість адаптації/переорієнтації виробників та експортерів до зміни умов роботи, успіхи Збройних сил України на фронті.

Варто зазначити, що тиск на валютний ринок значно знизився завдяки проведенню НБУ послідовної монетарної політики, спрямованої на збільшення привабливості гривневих активів. Разом із впровадженими НБУ інструментами для зменшення попиту на готівкову валюту та збільшення її пропозиції (зокрема, депозиту з безготівковою купівлею валюти та депозиту із захистом від зміни курсу), це сприяло стабілізації девальваційних очікувань та підвищенню стійкості валютного ринку.

Скорочення валютних надходжень у разі виникнення проблем із експортом продовольчих товарів зменшить пропозицію іноземної валюти, що зумовить необхідність проведення НБУ інтервенцій з продажу валюти у більшому обсязі з метою балансування валютного ринку. Водночас, завдяки міжнародній допомозі НБУ має достатній рівень резервів, щоб підтримувати стійкість валютного ринку.

Рішення про коригування обмінного курсу у липні 2022 року ґрунтувалося на фундаментальних змінах української економіки та ситуації на світових фінансових ринках. Фактори, які зумовили необхідність коригування, наводилися у численних публікаціях НБУ.

Про можливе послаблення офіційного курсу та валютні обмеження

Національний банк поки що не бачить потреби у коригуванні офіційного курсу.

Щодо валютних обмежень, то пріоритетом НБУ на 2023 рік та перспективу є створення належних передумов для переходу до поступового пом'якшення адміністративних обмежень без шоків для економіки та валютного ринку.

При прийнятті рішень Національний банк враховуватиме розвиток подій на валютному ринку, інфляційну динаміку, стійкість міжнародної підтримки та результативність заходів щодо забезпечення привабливості гривневих інструментів. І у разі реалізації ризиків для цінової стабільності та курсової стійкості готовий застосовувати інструменти монетарної політики для нівелювання їхнього впливу.

Про можливі компенсатори валютних недонадходжень

У разі призупинення постачання в рамках зернового коридору частину експорту продовольчих товарів вдасться переорієнтувати на альтернативні маршрути, у тому числі на порти Дунаю, а також на автомобільні та залізничні перевезення через західний кордон.

Посилення перешкод для українського експорту продовольства з боку країн Євросоюзу, зі свого боку, звільнить додаткові логістичні потужності, якими можуть скористатися експортери продукції ГМК (гірничо-металургійного комплексу).

При стабільному функціонуванні енергосистеми розширення транспортних можливостей сприятиме нарощуванню виробництва та поставок залізняку та металургійної продукції, що частково компенсує втрати валютної виручки агроекспортерами.