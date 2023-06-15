Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%
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«Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Це сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції, що в комплексі формуватиме передумови для подальшого поступового пом’якшення валютних обмежень», — зазначив Пишний.
За словами голови НБУ, облікова ставка і надалі відіграє важливу допоміжну роль у забезпеченні стійкості валютного ринку та захисті міжнародних резервів.
«Утримання високої облікової ставки разом з іншими заходами НБУ стало визначальним чинником суттєвого зростання привабливості гривневих інструментів. Реальна дохідність гривневих інструментів продовжує зростати як за рахунок подальшого підвищення ставок банками, так і завдяки сталому зниженню інфляції та поліпшенню очікувань», — зазначив він.
Пишний зазначив, що збереження облікової ставки на поточному рівні підтримає позитивні ефекти від раніше запроваджених заходів та, відповідно, сприятиме подальшому зниженню ризиків для валютного ринку.
Нагадаємо
У червні правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.
Що означає зміна ставки
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.
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Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).
Коментарі - 6
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