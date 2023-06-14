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14 червня 2023, 21:21 Читать на русском

ФРС зберегла ставку без змін на рівні 5-5,25%

ФРС США за підсумками дводенного засідання 13−14 червня зберегла базову ставку у діапазоні 5−5,25% річних. Федеральна резервна система зробила паузу після найагресивнішої серії підвищень ключової ставки з 1980-х років.

Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС США залишив незмінним діапазон базової ставки (відсоток, під який комерційні банки США кредитують один одного на короткі терміни).

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Як змінювалася ставка

Раніше регулятор підвищував ставку 10 разів поспіль, щоб стримати рекордну інфляцію в країні: на піку у червні 2022 року темпи зростання цін досягали 40-річного рекорду 9,1%. З березня 2022 року ставка загалом зросла на 500 б.п. До цього протягом двох років вона була на рівні 0−0,25% річних.

Глава ФРС Джером Пауелл раніше неодноразово говорив про рішучість знизити інфляцію до цільового рівня 2%. Інфляція в США досі залишається вищою за мету ФРС і попередні підвищення ставки так і не змогли повернути темпи зростання цін до цільового значення.

За даними міністерства праці США, у травні зростання споживчих цін (CPI) у США сповільнилося до 4%. Показник річної інфляції виявився на мінімумі за два з лишком роки. У квітні 2023 року показник був на рівні 4,9%. Економісти, опитані агентством Reuters, очікували, що ціновий тиск у травні зменшиться, а основний індекс споживчих цін впаде до 4,1%.

Базовий індекс споживчих цін Core CPI, ключовий індикатор цін, за яким уважно стежить ФРС, у річному вираженні сповільнився до 5,3%. У квітні його значення становило 5,5%.

Рішення ФРС зберегти ставку на поточному рівні збіглося з очікуваннями ринку.

Більшість опитаних Reuters експертів прогнозували, що Федеральна резервна система залишить відсоткові ставки без змін, але при цьому збереже «яструбиний тон» через сильний ринок праці та підвищену інфляцію.

Діапазон 5−5,25% — максимальне значення ставки ФРС з 2007 року. Наступне засідання щодо ставок відбудеться 25−26 липня.

Очікування аналітиків

Аналітики Deutsche Bank не виключають, що після сьогоднішньої паузи ФРС продовжить посилення грошово-кредитної політики на засіданні у липні. На думку експертів банку Barclays, ФРС просигналить про подальше підвищення ставки у липні, і до вересня ставка може зрости на 50 б.п. У Citigroup також допускають підвищення ставки ФРС до рівня 5,5% — 5,75% на найближчих засіданнях.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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