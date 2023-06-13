Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 2,5 мільярда

На аукціоні 13 червня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 2,54 млрд грн, що на 2,24 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 4,78 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

13 червня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1 млрд грн під 18,40% з погашенням 26 червня 2024 року;

1,49 млрд грн під 19,30% з погашенням 15 січня 2025 року;

42,9 млн грн під 19,75% з погашенням 18 лютого 2026 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.