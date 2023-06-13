На аукціоні 13 червня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 2,54 млрд грн, що на 2,24 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 4,78 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 2,5 мільярда
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Що пропонували інвесторам
13 червня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 1 млрд грн під 18,40% з погашенням 26 червня 2024 року;
- 1,49 млрд грн під 19,30% з погашенням 15 січня 2025 року;
- 42,9 млн грн під 19,75% з погашенням 18 лютого 2026 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
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