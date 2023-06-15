Національний банк з 16 червня 2023 року надає дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
НБУ дозволив резидентам переказувати за кордон кошти для погашення кредитів та позик
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Які перекази можна робити
Дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками, які:
- забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;
- надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.
Національний банк також визначив, що резиденти матимуть змогу здійснювати такі операції згідно з термінами повернення коштів та сплати процентів, передбаченими умовами кредитного договору.
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Що це дасть
Цей запобіжний захід дасть змогу нівелювати непродуктивний відплив капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку.
За оцінками Нацбанку, завдяки запровадженню такого пом’якшення обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їх відплив унаслідок повернення та обслуговування існуючих позик.
Так, надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик поліпшить умови залучення коштів в Україну.
Крім того, такі зміни сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки.
Відповідні рішення про пом'якшення валютних обмежень НБУ ухвалив з огляду на стійку ситуацію на валютному ринку, достатньо високий обсяг міжнародних резервів та поліпшення ситуації зі строковістю коштів у банківській системі.
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Коментарі - 5
1) беремо кредит закордоном
2) пересилаємо кошти з України на погашення
3) ???
4) profit (вивели кошти з України)
працюватиме?
получить 1000000 долларов кредита.
через год заплатить 10000 долларов процентов.
СХЕМА !!! деньги-то вывели !!!