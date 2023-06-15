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15 червня 2023, 14:13 Читать на русском

НБУ дозволив резидентам переказувати за кордон кошти для погашення кредитів та позик

Національний банк з 16 червня 2023 року надає дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Національний банк з 16 червня 2023 року надає дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.

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Які перекази можна робити

Дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками, які:

  • забезпечені гарантією чи порукою міжнародної фінансової організації;
  • надані за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземної держави через уповноважену нею установу або через іноземну юридичну особу, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземний державний банк.

Національний банк також визначив, що резиденти матимуть змогу здійснювати такі операції згідно з термінами повернення коштів та сплати процентів, передбаченими умовами кредитного договору.

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Що це дасть

Цей запобіжний захід дасть змогу нівелювати непродуктивний відплив капіталу, захистити міжнародні резерви та стійкість валютного ринку.

За оцінками Нацбанку, завдяки запровадженню такого пом’якшення обсяг надходження нових кредитних коштів в Україну значно перевищить їх відплив унаслідок повернення та обслуговування існуючих позик.

Так, надання можливості переказувати за кордон кошти для погашення окремих категорій зовнішніх кредитів та позик поліпшить умови залучення коштів в Україну.

Крім того, такі зміни сприятимуть розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки.

Відповідні рішення про пом'якшення валютних обмежень НБУ ухвалив з огляду на стійку ситуацію на валютному ринку, достатньо високий обсяг міжнародних резервів та поліпшення ситуації зі строковістю коштів у банківській системі.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
15 червня 2023, 15:18
#
Тобто схема:
1) беремо кредит закордоном
2) пересилаємо кошти з України на погашення
3) ???
4) profit (вивели кошти з України)
працюватиме?
+
0
I. B.
I. B.
15 червня 2023, 16:01
#
Не волнуйся, скоро не кому будет запрещать своими деньгами распоряжаться. Способы забрать СВОЁ из недружественной юрисдикции есть.
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0
yarg
yarg
15 червня 2023, 16:28
#
Да. и это — не вшивая крипта. это — новое поколение финансовых инструментов !
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0
yarg
yarg
15 червня 2023, 16:28
#
Это «схема» ?

получить 1000000 долларов кредита.
через год заплатить 10000 долларов процентов.

СХЕМА !!! деньги-то вывели !!!
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0
bonv
bonv
15 червня 2023, 16:26
#
USDT рулить без жодних проблем. Облизуйтесь банки… зі своїми «обмеженнями».
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