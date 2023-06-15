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15 червня 2023, 16:39 Читать на русском

ЄЦБ підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер. Як йдеться в повідомленні ЄЦБ, базову процентну ставку за кредитами збільшено до 4%, ставку за депозитами — до 3,5%, ставку за маржинальними кредитами — до 4,25%.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.

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Рішення співпало з прогнозами аналітиків та учасників ринку. Інфляція в єврозоні сповільнюється, але ЄЦБ, як і раніше, очікує, що вона залишатиметься «надто високою надто довго», йдеться в повідомленні регулятора, опублікованому за підсумками засідання.

Читайте також: ЄЦБ всьоме поспіль підвищив ключову ставку

Індикатори базової інфляції залишаються високими, хоча вже видно сигнали ослаблення деяких із них, зазначають у ЄЦБ.

Експерти Центробанку підвищили прогнози для темпів зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв на поточний та наступний роки відповідно до 5,1% з 4,6% та до 3% з 2,5%, зазначивши, що сильний ринок праці може уповільнити ослаблення інфляції.

Читайте: ФРС та ЄЦБ ухвалюють рішення щодо ставки: чи варто чекати обвалу євро

Раніше ухвалені європейським ЦП рішення поступово починають впливати на економіку: вартість запозичення суттєво збільшилася, а темпи зростання кредитування сповільнюються, йдеться у повідомленні регулятора. «Посилення фінансових умов є ключовою причиною очікуваного уповільнення інфляції, оскільки цей фактор дедалі більше стримує попит в економіці», — зазначають у ЄЦБ.

«Майбутні рішення ради керуючих забезпечать доведення ставок до рівнів, які дозволять обмежити економічну активність достатньою мірою для своєчасного повернення інфляції до середньострокового цільового показника ЄЦБ у 2% та її збереження на цьому рівні», — йдеться у пресрелізі.

Нагадаємо

Інфляція у країнах єврозони у травні прискорилася до рекордних за всю історію спостережень 8,1%. Європейський центральний банк (ЄЦБ) готується підняти вартість запозичень уперше з 2011 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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