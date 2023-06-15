Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер. Як йдеться в повідомленні ЄЦБ, базову процентну ставку за кредитами збільшено до 4%, ставку за депозитами — до 3,5%, ставку за маржинальними кредитами — до 4,25%.

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Рішення співпало з прогнозами аналітиків та учасників ринку. Інфляція в єврозоні сповільнюється, але ЄЦБ, як і раніше, очікує, що вона залишатиметься «надто високою надто довго», йдеться в повідомленні регулятора, опублікованому за підсумками засідання.

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Індикатори базової інфляції залишаються високими, хоча вже видно сигнали ослаблення деяких із них, зазначають у ЄЦБ.

Експерти Центробанку підвищили прогнози для темпів зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв на поточний та наступний роки відповідно до 5,1% з 4,6% та до 3% з 2,5%, зазначивши, що сильний ринок праці може уповільнити ослаблення інфляції.

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Раніше ухвалені європейським ЦП рішення поступово починають впливати на економіку: вартість запозичення суттєво збільшилася, а темпи зростання кредитування сповільнюються, йдеться у повідомленні регулятора. «Посилення фінансових умов є ключовою причиною очікуваного уповільнення інфляції, оскільки цей фактор дедалі більше стримує попит в економіці», — зазначають у ЄЦБ.

«Майбутні рішення ради керуючих забезпечать доведення ставок до рівнів, які дозволять обмежити економічну активність достатньою мірою для своєчасного повернення інфляції до середньострокового цільового показника ЄЦБ у 2% та її збереження на цьому рівні», — йдеться у пресрелізі.

Нагадаємо

Інфляція у країнах єврозони у травні прискорилася до рекордних за всю історію спостережень 8,1%. Європейський центральний банк (ЄЦБ) готується підняти вартість запозичень уперше з 2011 року.