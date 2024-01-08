Курс долара та євро «розігріли»: що буде з валютою далі

Цей тиждень буде дуже динамічним на валютному ринку України, і можуть бути сюрпризи щодо курсу. Докладніше про це — у свіжому огляді «Мінфіну».

Для всіх учасників ринку вже стало очевидним, що новорічного затишшя очікувати не варто. Практично відразу суми валютних операцій на міжбанку вийшли на звичайний воєнний обсяг у межах щоденних $150−200 млн. Нацбанк зберіг свою роль головного продавця долара, законодавця курсового тренда та координатора офіційного курсу. Рівень офіційного курсу в межах 38 гривень за долар влаштує НБУ й цього тижня.

Напруга щодо обсягів та графіків виділення міжнародної фінансової та військової допомоги Україні на цей рік досягне свого піку. На жаль, це критично важливе для нас питання перетворилося на розмінну карту у передвиборчих перегонах у США і стало каменем спотикання у багатьох країнах Європи. А гучні заяви окремих політиків із обох боків океану серйозно позначаються на психологічних, військових та економічних очікуваннях українського суспільства, в тому числі й на курсових.

Український Мінфін, уряд, НБУ, бізнес та населення в умовах підвищеної значущості питання міжнародної фінансової допомоги цього року поки що змушені закладати негативні сценарії, залишаючись при цьому оптимістами.

Саме зростання невизначеності стало головним фактором активного скуповування населенням валюти у грудні 2023 року: «чиста» купівля склала еквівалент $1,026 млрд. Із цієї ж причини український бізнес волів максимально закрити свої зовнішні зобов'язання, побоюючись курсових ризиків. Це збільшило обсяги міжбанківських операцій наприкінці 2023 року на фоні надходження компаніям коштів від бюджету на завершення року.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (12 місяців)

Безготівковий валютний ринок (12 місяців)

Тому, доки питання щодо розмірів та графіків міжнародної фінансової допомоги не будуть остаточно та офіційно вирішені, підвищена турбулентність валютного ринку в Україні триватиме. А НБУ доведеться постійно бути присутнім на ринку, щоб гасити курсові спалахи. І поточний тиждень буде дуже напруженим щодо цього.

Щоправда, Нацбанк має свої козирі у цій грі — гарні дані щодо зростання ЗВР, що за нинішніх обсягів і характеру торгів на українському міжбанку вселяє оптимізм щодо перспектив гривні. Але тільки, якщо регулятор і надалі продовжить «боротися» за курс своїми інтервенціями (на міжбанку), і забезпечить фінансистів безперебійним продажем долара на їхню валютну позицію для подальшої торгівлі цією валютою на готівковому ринку.

Динаміка міжнародних резервів

Поки що Нацбанк це робить, і подає меседжі ринку, що продовжить це робити весь час у необхідних обсягах. Хоча говорити про стабільність ситуації — поки що зарано.

Невизначеність щодо міжнародної допомоги у поєднанні з низькими обсягами експорту, в тому числі і через новий етап блокування митних пропускних пунктів нашими сусідами провокуватиме нові спроби «розігріти» котирування на готівковому ринку та міжбанку, якщо НБУ в якісь моменти не буде готовий активно заливати ринок дефіцитним доларом цього тижня.

Проведення Мінфіном першого цього року аукціону з розміщення ОВДП підстрахує гривню:

Пропоновані у гривні папери (на 315, 644 та 1 141 день), а також доларові облігації (на 386 днів) мають попит у інвесторів, що дозволяє Мінфіну навіть ставити обмеження щодо обсягів їх розміщення та боротися за зниження дохідності за рахунок конкуренції серед покупців. За сприятливого розвитку подій, за моїми прогнозами, Мінфін зможе розмістити облігацій на даному аукціоні в межах від 9,5 млрд до 13,7 млрд гривень в еквіваленті.

При цьому чиновники повинні погасити лише відсотки за одним гривневим випуском облігацій 10 січня, та облігації з відсотками в євро 11 січня, під які вони вже акумулювали євровалюту раніше. Тобто загальне сальдо погашень та розміщень цього тижня, найімовірніше, буде на користь залучення коштів до бюджету.

Психологічно позитивно на фондовий та, частково, на валютний ринок вплинуть і останні дані Депозитарію НБУ щодо ОВДП. Загалом, за минулий рік запозичення Мінфіну на внутрішньому ринку на 204 млрд грн в еквіваленті перевищили виплати за погашеннями. Роловер вкладень в ОВДП за підсумками 2023 року становив 150% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

З огляду на те, що Мінфін залучав ці ресурси за ринковими котируваннями, це вселяє оптимізм розвитку даного сегменту ринку і у 2024 році. Особливо, щодо залучення коштів населення, у якого на рахунках у банках понад 1 трлн гривень в еквіваленті.

Стабільно високими цього тижня залишаться і вкладення банків у депозитні сертифікати Нацбанку, що знижує тиск надмірної гривневої ліквідності на валютний ринок:

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

Більшість банків вже майже закрили норматив резервування на коррахунку в Нацбанку за періодом із 11 грудня 2023 до 10 січня 2024 року, що поки що дозволяє їм спрямовувати частину ресурсів на валютний ринок.

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Але кінець цього тижня припадає вже на початок нового періоду резервування. І банки (особливо державні та «іноземці») до кінця тижня вже триматимуть високий рівень залишків коштів на коррахунках у НБУ, щоб не розпочинати новий період резервування «з мінусів». Це також створить додаткове підстрахування для курсу гривні на валютному ринку.

Тому, попри очевидний підвищений психологічний, економічний та військовий тиск на курс гривні, Нацбанк і Мінфін зараз мають всі можливості спільними зусиллями тримати ситуацію під повним контролем. І це добре для гривні. Хоча при цьому треба бути реалістами та визнавати, що виклики для стабільності валютного ринку наразі залишаються серйозними.

Прогноз курсу долара та євро на 8−12 січня

Міжбанк:

Долар. Традиційно попит на валюту перевищуватиме пропозицію, що вимагатиме постійної присутності Нацбанку на торгах із інтервенціями з продажу долара. ЗВР, що збільшилися, поки що дозволятимуть це робити з бажаним для Нацбанку трендом за курсом.

За моїм прогнозом, у період 8−12 січня котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах 37,98−38,45 гривень.

Євро. Співвідношення євро/долар цього тижня, за моїми прогнозами, перебуватиме в межах коридору від 1,087 до 1,1060 доларів за євро. У цьому разі, курс євро на міжбанку перебуватиме в межах від 41,28 до 42,53 гривні.

Готівковий ринок:

Спроби максимально розгойдати курс на напруженому фоні цього тижня триватимуть. У разі зростання котирувань міжбанку власники обмінників підвищуватимуть свої цінники продажу валюти, щоб тримати умовну різницю між курсом міжбанку та готівковим ринком у межах не менше 1−1,5 гривень на доларі та євро.

Якщо курси міжбанку та готівкового ринків активно зростатимуть, продовжиться і зростання обсягів покупок валюти громадянами на свої картки та тримісячні конверсійні депозити, як альтернативи покупкам готівкової валюти в обмінниках. Це дещо стримуватиме апетити власників обмінників щодо максимального збільшення курсів продажу валюти в пунктах обміну, але лише частково.

Адже ключовим для фінансистів залишиться обсяг реального платоспроможного попиту з боку населення у конкретному регіоні та рівень конкуренції. У регіонах, де вона низька, власники обмінників будуть агресивнішими щодо підвищення своїх цінників.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар у період із 8 до 12 січня перебуватиме в межах досить широкого коридору купівлі та продажу від 38,20 до 40,05 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 38,30 до 40,00 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євро при купівлі-продажу перебуватимуть у межах коридору від 41,40 до 43,75 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде меншим — у межах від 41,45 до 43,70 грн.