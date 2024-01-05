Міжнародні резерви зросли до 40,5 млрд

Міжнародні резерви України зросли вперше з вересня до $40,507 млрд. Такі дані на початок року опублікували на сайті Нацбанку.

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У грудні міжнародні резерви зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти регулятором та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Зокрема, Нацбанк продав на валютному ринку $3,56 млн та викупив до резервів $6,1 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив $3,55 млрд, збільшившись у 1,4 раза порівняно з листопадом.

Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником, зокрема через активізацію бюджетних видатків наприкінці року.

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Також минулого місяця Україна виплатила за обслуговування та погашення державного боргу $708,2 млн, з яких $420,9 млн — Міжнародному валютному фонду, $167 млн — за ОВДП, $62,8 млн — Світовому банку; $32,9 млн — Deutsche Bank AG, London та $24,6 млн — іншим міжнародним кредиторам.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $5,54 млрд. З цієї суми:

$2,46 млрд — через трастовий фонд Світового банку, зокрема від Японії, Норвегії та США;

$1,81 млрд — макрофінансова допомога від ЄС;

$881,6 млн — від МВФ;

$332 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$56 млн — від інших міжнародних партнерів.

Крім того, у грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $426,7 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту», — йдеться у повідомленні.

Загалом упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%.