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5 січня 2024, 12:25

Міжнародні резерви зросли до 40,5 млрд

Міжнародні резерви України зросли вперше з вересня до $40,507 млрд. Такі дані на початок року опублікували на сайті Нацбанку.

Міжнародні резерви України зросли вперше з вересня до $40,507 млрд.

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У грудні міжнародні резерви зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти регулятором та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Зокрема, Нацбанк продав на валютному ринку $3,56 млн та викупив до резервів $6,1 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив $3,55 млрд, збільшившись у 1,4 раза порівняно з листопадом.

Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником, зокрема через активізацію бюджетних видатків наприкінці року.

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Також минулого місяця Україна виплатила за обслуговування та погашення державного боргу $708,2 млн, з яких $420,9 млн — Міжнародному валютному фонду, $167 млн — за ОВДП, $62,8 млн — Світовому банку; $32,9 млн — Deutsche Bank AG, London та $24,6 млн — іншим міжнародним кредиторам.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $5,54 млрд. З цієї суми:

  • $2,46 млрд — через трастовий фонд Світового банку, зокрема від Японії, Норвегії та США;
  • $1,81 млрд — макрофінансова допомога від ЄС;
  • $881,6 млн — від МВФ;
  • $332 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • $56 млн — від інших міжнародних партнерів.

Крім того, у грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $426,7 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту», — йдеться у повідомленні.

Загалом упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
5 січня 2024, 12:42
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Ті хто закупився доларами по 42 у 2022 зараз у депресії
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Mr Bungle
Mr Bungle
5 січня 2024, 12:56
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У тих хто купляв по 42 , потім купляли по 36 і 37 и т. д. вони як їздили так і їздять на мерснднсах і статті в мінфінах не читають…
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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
5 січня 2024, 13:11
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Я скоро выйду с депрессии 39,85 грн… За 1 у.е… ето конечно не 42+…
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