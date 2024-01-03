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3 січня 2024, 12:05

У грудні українці купили рекордний за останні 11 років обсяг валюти

Українці встановили місячний рекорд за купівлею валюти за останні 11 років. У грудні чиста купівля становила $1,026 млрд. Більше було в листопаді 2012 року — тоді чиста купівля становила $1,523 млрд. Про це свідчать дані НБУ.

Українці встановили місячний рекорд за купівлею валюти за останні 11 років.

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Загалом громадяни протягом грудня продали банкам валюту на $1,57 млрд, а купили на $2,596 млрд.

Загалом із початку 2023 року українці продали $18,2 млрд і купили $23 млрд. Чиста купівля валюти склала $4,79 млрд.

Курс долара протягом грудня на готівковому ринку зріс у продажу із 37,6 до 39,05 грн у продажу.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти / Джерело: НБУ

Читайте також: Долар понад 40 грн і прискорення інфляції: що буде з економікою, цінами та курсом у 2024 році

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
3 січня 2024, 12:20
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Успокаивающий выброс😂
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