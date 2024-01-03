Українці встановили місячний рекорд за купівлею валюти за останні 11 років. У грудні чиста купівля становила $1,026 млрд. Більше було в листопаді 2012 року — тоді чиста купівля становила $1,523 млрд. Про це свідчать дані НБУ.
3 січня 2024, 12:05
У грудні українці купили рекордний за останні 11 років обсяг валюти
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Загалом громадяни протягом грудня продали банкам валюту на $1,57 млрд, а купили на $2,596 млрд.
Загалом із початку 2023 року українці продали $18,2 млрд і купили $23 млрд. Чиста купівля валюти склала $4,79 млрд.
Курс долара протягом грудня на готівковому ринку зріс у продажу із 37,6 до 39,05 грн у продажу.
Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти / Джерело: НБУ
Читайте також: Долар понад 40 грн і прискорення інфляції: що буде з економікою, цінами та курсом у 2024 році
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1