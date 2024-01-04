У Байдена заявили про відсутність грошей для нових пакетів допомоги Україні

Останній пакет

«Ми вже надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який у нас є кошти, якраз перед Новим роком та після Різдва. І ми повинні отримати підтримку Конгресу, щоб ми могли продовжувати це робити», — зазначив він.

За його словами, президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву у сфері безпеки, на який були кошти згідно з його повноваженнями.

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«Це все. Нам потрібно, щоб ухвалили додатковий (пакет), щоб ми могли надати Україні додаткову безпекову допомогу», — додав Кірбі.

Він вказав, що після цього, за відсутності додаткового фінансування, немає іншого «чарівного горщика», в якому можна було б знайти підтримку для України.

Передісторія

Як відомо, Конгрес США до кінця 2023 року так і не схвалив додаткове фінансування для України, через що Білий дім не може оголошувати наступні пакети військової допомоги.

Раніше президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього в 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.