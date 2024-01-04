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4 січня 2024, 9:14

У Байдена заявили про відсутність грошей для нових пакетів допомоги Україні

У Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США. Про це на брифінгу для журналістів заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє «Європейська правда».

У Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

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Останній пакет

«Ми вже надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який у нас є кошти, якраз перед Новим роком та після Різдва. І ми повинні отримати підтримку Конгресу, щоб ми могли продовжувати це робити», — зазначив він.

За його словами, президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву у сфері безпеки, на який були кошти згідно з його повноваженнями.

Читайте: США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $250 мільйонів

«Це все. Нам потрібно, щоб ухвалили додатковий (пакет), щоб ми могли надати Україні додаткову безпекову допомогу», — додав Кірбі.

Він вказав, що після цього, за відсутності додаткового фінансування, немає іншого «чарівного горщика», в якому можна було б знайти підтримку для України.

Передісторія

Як відомо, Конгрес США до кінця 2023 року так і не схвалив додаткове фінансування для України, через що Білий дім не може оголошувати наступні пакети військової допомоги.

Раніше президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього в 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 січня 2024, 9:20
#
Брехня! «Алекс 006» краще знає є гроши чи ні!
+
+60
milon
milon
4 січня 2024, 9:34
#
Значит обычный украинец будет снаряжать 500 тысяч новомобилизированных
+
+30
Rubi0
Rubi0
4 січня 2024, 9:54
#
«У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А. Украина все равно продолжит борьбу, используя те ресурсы, которые ей предоставлены. И… то, что дают Украине, не является благотворительностью. Это инвестиции в защиту НАТО и защиту процветания американского народа», — добавил Кулеба.
https://www.slovoidilo.ua/2024/01/04/novyna/polityka/kuleba-pro-vijskovu-dopomohu-ukrayini-nas-nemaye-planu-my-vpevneni-plani-a

Походу Американский народ не в курсе как мы его защищаем на другом континенте.
+
+11
penetrator1963
penetrator1963
4 січня 2024, 10:37
#
Кулеба в очередной раз подтвердил отсутствие вариативности в долгосрочном планировании, которая присуща нормальному правительству. кроме плана А, у Украины должны быть планы Б, В. Г, Д, Е и т. д. если их нет, значит, страна не готова приспосабливаться к изменяющимся условиям. что, собственно, и доказали крайние 10 лет. война-войной, а дерибан по расписанию.
+
+30
Riojas
Riojas
4 січня 2024, 9:56
#
А где ленд-лиз и вот это все, про что пафосно рассказывали?
+
0
youknow
youknow
4 січня 2024, 9:56
#
Взагалі не дивно, мав статись стрес тест для України на вміння керувати коштами. Американці та європейці давно підрахували, що Україні цілком вистачить накопичених їю коштів та економічного потенціалу — до інтеграції в цивілізоване суспільство.
Звичайно що Україну не залишать на самоті, також локальні, покрапкові об'єми допомоги будуть надаватись і далі.
+
+45
VovsingL
VovsingL
4 січня 2024, 10:08
#
Оце так так. Тільки, но зібрався в гривнєвий депозитарій. От такі вони «справжні друзі» України!
+
0
NN NN
NN NN
4 січня 2024, 10:08
#
Ха ха ха

нет денег нет территорой тогда
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
4 січня 2024, 10:54
#
Дєнєг нєт, но ви дєржитесь.
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