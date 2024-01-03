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3 січня 2024, 9:09

Мінфін минулого року залучив від продажу облігацій 566 млрд

У 2023 році уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах 566 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану — майже 818 млрд грн в еквіваленті. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

У 2023 році уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах 566 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану — майже 818 млрд грн в еквіваленті.

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Статистика 2023 року

За даними Депозитарію НБУ, упродовж 2023 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401 785,1 млн грн, 3 688,3 млн дол. США та 735,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216 034,2 млн грн, 3 342,3 млн дол. США та 588,0 млн євро.

Протягом 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 204 112,8 млн грн в еквіваленті перевищували виплати погашення за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в грудні — на 39 131,9 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень у ОВДП за підсумками 2023 року становить 150% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

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Загалом з початку повномасштабної війни до 31 грудня 2023 року урядом на первинних аукціонах було залучено 554 175,7 млн грн, 5 617,3 млн дол. США та 1 713,1 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 429 371,9 млн грн, 6 135,7 млн дол. США та 1 250,6 млн євро.

У грудні 2023 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, становила у гривні 18,60% річних, в доларах США — 4,66% річних, в євро — 3,20% річних.

Військові облігації

Нижче наведено детальну статистику Депозитарію НБУ станом на 1 січня 2024 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 січня 2024 року він становив:

  • 42 588,8 млн грн або 28,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 грудня 2023 року — 33 692,8 млн грн або 26,9%);
  • 1 011,9 млн дол. США або 55,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 грудня 2023 року -1 022,0 млн дол. США або 60,3%);
  • 102,8 млн євро або 17,4% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 грудня 2023 року -101,0 млн євро або 17,1%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 січня 2024 року становив 85,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 34,5 млрд грн в еквіваленті на 1 січня 2023 року — зростання майже у 2,5 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 січня 2024 року становив 14 779,3 млн грн, 24,2 млн дол. США та 0,1 млн євро, збільшившись за рік більш ніж у 5,2 раза.

Міністерство фінансів у грудні 2023 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 167,0 млн. доларів США.

Джерело: Мінфін
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