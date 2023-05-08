Курс долара та євро цього тижня: як довго євровалюта залишиться стабільною

Зовнішні фактори. Минулого тижня вже відіграли всі основні міжнародні новини, що серйозно вплинули на курс євро в Україні. Сюрпризів не сталося: ФРС та ЄЦБ підвищили свої ключові відсоткові ставки на очікувані 0,25% — до 5,25% річних у США та до 3,75% річних — у країнах ЄС .

Тепер пара євро/долар ненадовго зменшить свої коливання, що частково стабілізує курс євро щодо гривні в Україні.

Це позитивний чинник для покупців євровалюти під імпортні контракти та досить сумна новина для експортерів-продавців валютної виручки у євро. Адже перші пристойно втрачали у моменти стрибків євро на зовнішніх ринках щодо долара, а другі вже звикли на цих стрибках додатково заробляти.

Загалом же, для пересічного українця, який звик оцінювати економічну ситуацію в країні за цінниками найближчого обмінника, навіть короткочасне зниження коливань євро на зовнішніх ринках за досить спокійної ситуації з готівковим курсом долара останніх двох-трьох тижнів — це позитив. Адже в цьому випадку і євро не нервуватиме наших громадян своїми кульбітами цінників в обмінниках.

Але повного затишшя за євро теж не станеться. Цього тижня буде декілька новин, які можуть вплинути на курс євро щодо долара (читай: і на курс євро щодо гривні).

Із основних: 10 травня буде оприлюднено індекс споживчих цін у Німеччині та США, 11 травня - індекс цін виробників у США та 12 травня - індекс очікувань споживачів від Мічиганського університету США. Всі ці показники, так чи інакше, дають ринку інформацію про потенційну інфляцію в США та ЄС. І, відповідно, впливають на подальші рішення ФРС та ЄЦБ щодо грошово-кредитної політики.

Така інформація зазвичай відразу ж позначається на настроях інвесторів та поведінці пари євро/долар, що в результаті може вносити свої корективи в курс євро й в Україні. Але загалом, після валютних ралі 3 та 4 травня, - це відносно стабільний період для євровалюти.

Із внутрішніх чинників для українського валютного ринку, безумовно, позитивним є зростання ЗВР до рекордних за останні 11 років $35,943 млн, у тому числі «чистих» — до $23,847 млн. Це забезпечує покриття близько 4,7 місяців критичного імпорту та гарантує можливість Нацбанку без особливих зусиль і надалі утримувати курсовий коридор за доларом на міжбанку в межах 36,5686−36,9343 гривень.

Стабільність безготівкового долара дозволяє частково знижувати інфляційні ризики щодо імпортних товарів та залишає спекулянтам можливість «грати» за курсом здебільшого лише з безготівковим євро. Хоча в умовах обмежень Нацбанку на міжбанку і зараз це для них є досить проблематичним.

Періодичні спроби окремих гравців максимально заробити на євро на міжбанку триватимуть і цього тижня. Крім того, з 11 травня наш регулятор знову посилить вимоги до банків щодо резервування коштів на коррахунку в НБУ. Цей механізм завжди був стандартним інструментом центробанків у боротьбі з девальвацією національних валют, і Україна тут не є винятком.

Наразі Нацбанк ринковими методами жорстко змушує банкірів перегруповувати свої пасиви на користь зростання термінових вкладів громадян та депозитів юридичних осіб за рахунок скорочення поточних (гарячих) залишків на рахунках клієнтів.

Читайте також: Гривня під 20%, долар під 0: як банки планують змінювати депозитні ставки

Це не дуже «подобається» банкам, які змушені підвищувати свої витрати на оплату відсотків за терміновими ресурсами. Але в умовах війни та тиску на курс гривні це страхує гривню на валютному ринку та підвищує стійкість банківської системи.

Для виконання нового нормативу резервування банки будуть змушені продовжити скорочення вкладень у депозитні сертифікати Нацбанку. А також збережуть акцент у своїй роботі на залучення гривневих депозитів населення та бізнесу терміном від 3 місяців. Збережеться інтерес фінансистів і до купівлі бенчмарк-ОВДП, щоб скоротити розрахункову суму резервування.

За рахунок такої зацікавленності виграє Мінфін, який продовжить цього тижня проводити аукціони з продажу військових облігацій та ОВДП. У вівторок, 9 травня, інвесторам будуть запропоновані гривневі облігації трьох випусків терміном від 308 до 819 днів, валютні — у доларі — на 169 днів та євро — на термін 288 днів.

Папери з обмеженням у сумі 8 млрд гривень на 819 днів є бенчмарк-ОВДП, які цікаві банкам за дохідністю та для нормативів резервування, а валютні облігації зазвичай добре купуються. Тому цей аукціон має всі шанси пройти успішно.

За моїми прогнозами, Мінфін зможе розмістити цього разу облігації на суму в еквіваленті від 9,9 млрд до 13,2 млрд гривень зі середньозваженою дохідністю у гривні від 18,5% до 19,69% річних, у доларі — до 4,75% річних та в євро — до 3% річних.

Читайте також: Валютні ОВДП: чи справді Мінфін здійснює погашення за ними у гривні

Надходження коштів від розміщення облігацій також знизить тиск на курс цього тижня. Щоправда, Мінфіну доведеться й обслуговувати у цей період свої борги у гривні та євро, що скоротить «чистий» приплив коштів до бюджету з ринку облігацій.

Дефіцит пропозиції валюти на міжбанку цього тижня збережеться, оскільки проблема отримання валютного виторгу від експорту агропродукції нікуди не зникла. Вона частково знизилася завдяки дозволу окремими європейськими країнами транзиту нашої агропродукції за межі ЄС. Але повністю зберігається щодо перспектив продовження «зернового коридору». Росія продовжує ускладнювати його подальшу роботу та шантажувати решту учасників цього процесу.

Фактично, країни Африки та Азії залишаються у підвішеному стані щодо продовольчої безпеки, Туреччина та ООН не можуть чітко розуміти обсяги такого українського аграрного експорту, а наші виробники-аграрії планувати свій бізнес.

У результаті, НБУ продовжить своїми інтервенціями за курсом 36,9343 гривні закривати дефіцит долара на міжбанку і витратить, за моїми розрахунками, цього тижня на це не менше $320−490 млн. Це поки що не критично для Нацбанку за наявності резервів у сумі майже $36 млрд. Але принципово для аграріїв, які не отримують валютної виручки за свою продукцію, і для українського бюджету, який не отримує з цього податків та зборів.

Прогноз курсу долара та євро на 8−12 травня

Міжбанк:

Безготівковий долар залишиться у межах коридору від 36,5686 до 36,9343 гривень. Щодо євровалюти, то, за моїми прогнозами, пара євро/долар на зовнішніх ринках перебуватиме цього тижня в межах коридору від 1,094 до 1,113 долара за євро, що призведе до коридору євро на нашому міжбанку в межах від 40,01 до 41,11 грн.

Готівковий ринок:

Спред за доларом у більшості обмінок фінкомпаній і в касах банків цього тижня перебуватиме в межах від 20−25 копійок до 40−50 копійок, а спред за євро - в межах від 25−30 копійок до, максимум, 1 гривні.

Курс готівкового долара у більшості банків у період із 8 до 12 травня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,05 до 38,10 гривень.

А в обмінниках фінкомпаній цей коридор становитиме від 37,30 до 37,95 грн.

Курс готівкового євро. У банках котирування готівкового євро цими днями при купівлі/продажу перебуватимуть у межах коридору від 40,20 до 42,00 грн.

А в обмінниках фінкомпаній цінники євровалюти перебуватимуть у межах коридору покупок та продажів від 40,75 до 41,90 грн.

На значні стрибки готівкового курсу валют цього тижня очікувати не варто.