Після закриття міжбанку у п'ятницю, 9 жовтня, курс долара подешевшав на 4 копійки у купівлі і на стільки же у продажу. Курс євро знизився на 20 копійок у купівлі і також на 20 коп у продажу.
9 жовтня 2026, 17:46
Міжбанк закрився падінням долара та євро
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Валютний ринок
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Відкриття 9 жовтня
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Закриття 9 жовтня
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Зміни
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44,93/44,96
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44,89/44,92
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4/4
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50,45/50,47
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50,25/50,27
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20/20
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,65−45,17 грн. Євро купують за 50,11 грн, а продають за 50,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,07−45,12, євро — 50,65−50,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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