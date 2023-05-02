Валютні ОВДП: чи справді Мінфін здійснює погашення по них у гривні

За минулі два тижні об'єми покупок державних паперів зменшились. Значною мірою це відбулось через відсутність виплат у цей період за військовими та іншими ринковими ОВДП . А отримані клієнтами кошти з попередніх погашень майже на 80% вже були реінвестовані у нові папери. Як змінився ринок ОВДП за зва тижні, що минули, «Мінфіну» розповіла Євгенія Грищенко, заступниця директора ICU.

Що купують інвестори

Найбільшим попитом продовжують користуватися військові ОВДП з погашенням у вересні 2023 року, ці папери досить короткі та продаються з дохідністю вище 15%. В трійку лідерів повернулися облігації із погашенням на початку 2025 року. В цьому випадку клієнти надають перевагу саме дохідності, яка все ще вища за 22%. Загальний же об'єм торгівлі військовими ОВДП залишається на рівні 45%, незважаючи на менший вибір різних серій.

В останньому прогнозі НБУ значно покращив свої очікування щодо рівня інфляції на кінець року — із 18,7% до 14,8%. На цьому фоні попит покупців на довгі папери за найвищими ставками залишається головною тенденцією.

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В якій валюті платять відсотки за валютними ОВДП

Відслідковуючи коментарі та питання читачів під моїми колонками, хочу знову зупинитися на механізмах торгівлі валютними ОВДП. Наразі система торгів дійсно є непростою та залежить від багатьох параметрів:

типу інвестора (фізична особа, юридична особа, банк, інвестиційна фірма, нерезидент),

виду угоди (купівля чи продаж),

місця проведення (біржа чи неорганізований ринок)

інші умови.

Але спільною рисою для всіх буде те, що, не дивлячись на шлях та валюту купівлі, всі виплати від Міністерства фінансів завжди будуть саме у валюті номіналу паперу — у доларах чи євро. Не у гривні з прив’язкою до курсу, тому що і такі папери існували і мали назву «індексні», а саме у валюті номіналу і від цього їх назва — валютні.

Тепер розкриємо механізм роботи. Всі папери «зароджуються» на первинних аукціонах Мінфіну і саме там першу купівлю здійснюють банки-первинні дилери тільки за валюту номіналу паперу (долар, євро). Тобто, при залученні коштів Мінфін завжди отримує долар чи євро, тому і платить у кінці терміну також долар чи євро. А все те, що вже відбувається з папером на вторинному ринку, його мало цікавить.

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Як розраховуються за облігації на вторинному ринку

На вторинному ринку маємо наступну ситуацію. Купити та продати валютні папери на біржі та у банків можливо тільки за валюту любому типу інвестора. Купити валютні папери через інвестиційну фірму можливо як за гривню, так і за валюту.

Продаж валютних паперів може бути для всіх інвесторів (крім юридичних осіб), як за гривню так і за валюту. Тобто, юридичні особи можуть отримати валюту тільки від погашення Мінфіну, а достроковий продаж буде тільки за гривню з прив’язкою до ринкового курсу. А от фізичні особи мають змогу, як купувати, так і продавати валютні папери, як за гривню, так і за валюту (в залежності від умов угоди та контрагента).

У разі торгівлі через інвестиційні фірми саме всі ці опції технічно і законодавчо можливі. Але чому ця послуга не є загально поширеною я детально вже розповідала в попередніх колонках. Перешкоджає насамперед те, що структура таких угод складна, і не пропонується купівля в малих об'ємах, часто лоти стартують від $100 000 та вище.

Тому хочу ще раз розвінчати міф про те, що Міністерство фінансів здійснює у гривні погашення за валютними ОВДП. Жодного такого випадку не було, всі виплати були вчасні у валюті номіналу паперу. Такі папери гасяться майже кожний місяць. І підтвердженням цього також є структура портфелів фізичних осіб, що за об'ємом майже на 50% — у валютних паперах. Чи вкладали б інвестори (особливо фізичні особи) так завзято кошти у папери, погашення яких було вже здійснено з недотримання умов?

Якщо ви маєте будь-які питання щодо інвестування в ОВДП — будь ласка, залишайте їх в коментарях до цієї статті, відповім у наступних оглядах.