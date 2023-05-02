За минулі два тижні об'єми покупок державних паперів зменшились. Значною мірою це відбулось через відсутність виплат у цей період за військовими та іншими ринковими ОВДП. А отримані клієнтами кошти з попередніх погашень майже на 80% вже були реінвестовані у нові папери. Як змінився ринок ОВДП за зва тижні, що минули, «Мінфіну» розповіла Євгенія Грищенко, заступниця директора ICU.
Валютні ОВДП: чи справді Мінфін здійснює погашення по них у гривні
Що купують інвестори
Найбільшим попитом продовжують користуватися військові ОВДП з погашенням у вересні 2023 року, ці папери досить короткі та продаються з дохідністю вище 15%. В трійку лідерів повернулися облігації із погашенням на початку 2025 року. В цьому випадку клієнти надають перевагу саме дохідності, яка все ще вища за 22%. Загальний же об'єм торгівлі військовими ОВДП залишається на рівні 45%, незважаючи на менший вибір різних серій.
В останньому прогнозі НБУ значно покращив свої очікування щодо рівня інфляції на кінець року — із 18,7% до 14,8%. На цьому фоні попит покупців на довгі папери за найвищими ставками залишається головною тенденцією.
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В якій валюті платять відсотки за валютними ОВДП
Відслідковуючи коментарі та питання читачів під моїми колонками, хочу знову зупинитися на механізмах торгівлі валютними ОВДП. Наразі система торгів дійсно є непростою та залежить від багатьох параметрів:
- типу інвестора (фізична особа, юридична особа, банк, інвестиційна фірма, нерезидент),
- виду угоди (купівля чи продаж),
- місця проведення (біржа чи неорганізований ринок)
- інші умови.
Але спільною рисою для всіх буде те, що, не дивлячись на шлях та валюту купівлі, всі виплати від Міністерства фінансів завжди будуть саме у валюті номіналу паперу — у доларах чи євро. Не у гривні з прив’язкою до курсу, тому що і такі папери існували і мали назву «індексні», а саме у валюті номіналу і від цього їх назва — валютні.
Тепер розкриємо механізм роботи. Всі папери «зароджуються» на первинних аукціонах Мінфіну і саме там першу купівлю здійснюють банки-первинні дилери тільки за валюту номіналу паперу (долар, євро). Тобто, при залученні коштів Мінфін завжди отримує долар чи євро, тому і платить у кінці терміну також долар чи євро. А все те, що вже відбувається з папером на вторинному ринку, його мало цікавить.
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Як розраховуються за облігації на вторинному ринку
На вторинному ринку маємо наступну ситуацію. Купити та продати валютні папери на біржі та у банків можливо тільки за валюту любому типу інвестора. Купити валютні папери через інвестиційну фірму можливо як за гривню, так і за валюту.
Продаж валютних паперів може бути для всіх інвесторів (крім юридичних осіб), як за гривню так і за валюту. Тобто, юридичні особи можуть отримати валюту тільки від погашення Мінфіну, а достроковий продаж буде тільки за гривню з прив’язкою до ринкового курсу. А от фізичні особи мають змогу, як купувати, так і продавати валютні папери, як за гривню, так і за валюту (в залежності від умов угоди та контрагента).
У разі торгівлі через інвестиційні фірми саме всі ці опції технічно і законодавчо можливі. Але чому ця послуга не є загально поширеною я детально вже розповідала в попередніх колонках. Перешкоджає насамперед те, що структура таких угод складна, і не пропонується купівля в малих об'ємах, часто лоти стартують від $100 000 та вище.
Тому хочу ще раз розвінчати міф про те, що Міністерство фінансів здійснює у гривні погашення за валютними ОВДП. Жодного такого випадку не було, всі виплати були вчасні у валюті номіналу паперу. Такі папери гасяться майже кожний місяць. І підтвердженням цього також є структура портфелів фізичних осіб, що за об'ємом майже на 50% — у валютних паперах. Чи вкладали б інвестори (особливо фізичні особи) так завзято кошти у папери, погашення яких було вже здійснено з недотримання умов?
Якщо ви маєте будь-які питання щодо інвестування в ОВДП — будь ласка, залишайте їх в коментарях до цієї статті, відповім у наступних оглядах.
Коментарі - 5
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/123278/
Я свои выплаты получил, вкладывать в подобное в ближайшем далеком будущем с такими гарантиями не собираюсь.
В Привате смысла нет покупать ОВГЗ — из-за неадекватных комиссий — выгоднее в депозиты вкладывать в других банках