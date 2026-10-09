НБУ послабив 154 валютні обмеження: які можливості відкрила валютна лібералізація

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 жовтня 2026, 16:06

НБУ послабив 154 валютні обмеження: які можливості відкрила валютна лібералізація

Регулятор підбив проміжні підсумки валютної лібералізації та пояснив, які операції вже доступні бізнесу, інвесторам і громадянам, а також від чого залежатиме подальше послаблення правил.

Регулятор підбив проміжні підсумки валютної лібералізації та пояснив, які операції вже доступні бізнесу, інвесторам і громадянам, а також від чого залежатиме подальше послаблення правил.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниАктивна фаза валютної лібералізації почалася у травні 2024 року.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Активна фаза валютної лібералізації почалася у травні 2024 року. Її мета — поступово повернути валютне регулювання до умов, які діяли до повномасштабної війни, але без надмірного тиску на гривню та міжнародні резерви.

Що вже дозволено бізнесу та інвесторам

Для українських компаній суттєво розширили можливості здійснення поточних валютних операцій. Також створили стимули для залучення іноземних інвестицій і позик.

Зокрема, іноземні інвестори можуть вкладати кошти в капітал українських підприємств або надавати їм позики, а потім за передбачених правилами умов переказувати за кордон отримані прибутки та платежі за обслуговування і погашення боргів.

Додаткові можливості передбачені в межах спеціальних лімітів: інвестиційного, донатного, позикового та додаткового. За даними НБУ, обсяг операцій у межах стимулюючої лібералізації становить $1,054 млрд, а невикористаний залишок доступного ліміту — $875 млн.

Банки отримали можливість поступово враховувати частину сформованих резервів під активні операції під час розрахунку валютної позиції. Страховики можуть здійснювати валютні розрахунки з іноземними перестраховиками та проводити в іноземній валюті визначені страхові виплати нерезидентам.

Які можливості мають фізичні особи

Українці можуть купувати готівкову іноземну валюту без обмежень. Для безготівкової купівлі валюти, банківських металів і цінних паперів іноземних емітентів діють установлені НБУ ліміти.

Також громадяни можуть розраховуватися картками на закордонних торговельних майданчиках. Для українців, які перебувають за кордоном, передбачені можливості оплачувати товари, послуги та оренду житла з гривневих рахунків — картками або SWIFT-переказами в межах установлених обмежень. Для валютних карток діють окремі правила: оплата товарів і послуг можлива без відповідного ліміту, тоді як для деяких інших операцій обмеження зберігаються.

Нерезиденти, своєю чергою, можуть купувати й переказувати валюту в межах коштів, отриманих як заробітна плата та прирівняні до неї платежі.

Читайте також: Більше можливостей для валютних операцій: нові ліміти НБУ вже діють у МТБ Банку

Від чого залежатиме подальше пом'якшення обмежень

НБУ не планує скасовувати валютні обмеження одночасно. Наступні кроки залежатимуть від макроекономічної ситуації та стану фінансового ринку.

Регулятор оцінюватиме рівень інфляції та очікування щодо цін, обсяг міжнародних резервів, стійкість валютного ринку, процентні ставки, привабливість гривневих інструментів і загальні ризики для фінансової стабільності.

За оцінкою НБУ, досі впроваджені послаблення не створили значного додаткового тиску на валютний ринок: пов'язані з ними операції становлять близько 4% загального обсягу купівлі валюти та 6% закордонних переказів.

Як ми писали, Ліміт купівлі валюти збільшено — тепер до 200 000 грн на місяць

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами