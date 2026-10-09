НБУ послабив 154 валютні обмеження: які можливості відкрила валютна лібералізація

Регулятор підбив проміжні підсумки валютної лібералізації та пояснив , які операції вже доступні бізнесу, інвесторам і громадянам, а також від чого залежатиме подальше послаблення правил.

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Активна фаза валютної лібералізації почалася у травні 2024 року. Її мета — поступово повернути валютне регулювання до умов, які діяли до повномасштабної війни, але без надмірного тиску на гривню та міжнародні резерви.

Що вже дозволено бізнесу та інвесторам

Для українських компаній суттєво розширили можливості здійснення поточних валютних операцій. Також створили стимули для залучення іноземних інвестицій і позик.

Зокрема, іноземні інвестори можуть вкладати кошти в капітал українських підприємств або надавати їм позики, а потім за передбачених правилами умов переказувати за кордон отримані прибутки та платежі за обслуговування і погашення боргів.

Додаткові можливості передбачені в межах спеціальних лімітів: інвестиційного, донатного, позикового та додаткового. За даними НБУ, обсяг операцій у межах стимулюючої лібералізації становить $1,054 млрд, а невикористаний залишок доступного ліміту — $875 млн.

Банки отримали можливість поступово враховувати частину сформованих резервів під активні операції під час розрахунку валютної позиції. Страховики можуть здійснювати валютні розрахунки з іноземними перестраховиками та проводити в іноземній валюті визначені страхові виплати нерезидентам.

Які можливості мають фізичні особи

Українці можуть купувати готівкову іноземну валюту без обмежень. Для безготівкової купівлі валюти, банківських металів і цінних паперів іноземних емітентів діють установлені НБУ ліміти.

Також громадяни можуть розраховуватися картками на закордонних торговельних майданчиках. Для українців, які перебувають за кордоном, передбачені можливості оплачувати товари, послуги та оренду житла з гривневих рахунків — картками або SWIFT-переказами в межах установлених обмежень. Для валютних карток діють окремі правила: оплата товарів і послуг можлива без відповідного ліміту, тоді як для деяких інших операцій обмеження зберігаються.

Нерезиденти, своєю чергою, можуть купувати й переказувати валюту в межах коштів, отриманих як заробітна плата та прирівняні до неї платежі.

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Від чого залежатиме подальше пом'якшення обмежень

НБУ не планує скасовувати валютні обмеження одночасно. Наступні кроки залежатимуть від макроекономічної ситуації та стану фінансового ринку.

Регулятор оцінюватиме рівень інфляції та очікування щодо цін, обсяг міжнародних резервів, стійкість валютного ринку, процентні ставки, привабливість гривневих інструментів і загальні ризики для фінансової стабільності.

За оцінкою НБУ, досі впроваджені послаблення не створили значного додаткового тиску на валютний ринок: пов'язані з ними операції становлять близько 4% загального обсягу купівлі валюти та 6% закордонних переказів.

Як ми писали, Ліміт купівлі валюти збільшено — тепер до 200 000 грн на місяць