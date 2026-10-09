Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні — 9−12 жовтня. Долар США подорожчав на 4 копійки, тоді як євро зріс на 17 копійок. Про це свідчать дані Національного банку.
9 жовтня 2026, 18:07
Долар і євро зростають: курс НБУ на вихідні
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Офіційний курс валют
На 9−12 жовтня НБУ встановив:
Для порівняння, до змін офіційний курс долара становив 44,85 грн, а євро — 50,14 грн.
Джерело: Мінфін
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