ФРС підвищила ставку вдесяте поспіль

Федеральна резервна система (ФРС) США підвищила діапазон базової ставки на 0,25 процентного пункту — до 5−5,25% річних. Це найвищий рівень ставки за 16 років та десяте її підвищення поспіль.

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Прогнози аналітиків

Перед оголошенням Financial Times написала, що засідання ФРС проходить у складний момент для економіки та фінансової системи США, яка останнім часом пережила аварію трьох банків. Перед чиновниками ФРС стояло завдання повернути довіру до банківського сектору. Через падіння акцій кількох регіональних банків після краху First Republic деякі аналітики припускали, що Федрезерв утримається від підвищення ставки вже 3 травня, зазначає Bloomberg.

Однак інфляція в США залишається вищою за мету ФРС і попередні підвищення ставки недостатньо вплинули на темпи зростання цін, через що більшість аналітиків все ж таки сходилися в прогнозах, що ФРС вкотре підвищить ставку.

Банкопад у США

На початку травня влада Каліфорнії закрила банк First Republic і передала його в управління Федеральній корпорації зі страхування вкладів. Вона продасть всі депозити, включаючи незастраховані та інші активи First Republic найбільшому банку США JPMorgan.

First Republic став третім банком, що обвалився в США за останні два місяці після каліфорнійського Silicon Valley Bank і нью-йоркського Signature Bank.

Однією з причин проблем банків стало агресивне підвищення ставки ФРС у 2022 році для боротьби з інфляцією — з 0−0,25 до 4,5−4,75%. Значні обсяги активів банки зберігали у держоблігаціях та іпотечних облігаціях, вартість яких на тлі підвищення ставки сильно впала.

В результаті вартість фондування для банків зросла, маржа знизилася, і вони не змогли впоратися із відпливом клієнтських коштів із депозитів.

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