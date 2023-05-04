Рекорд за останні 11 років: Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда

Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви за попередніми даними становили $35,9 млрд. Це оновлений рекордний рівень за останні 11 років. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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Упродовж квітня резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів, подальшому зниженню обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірним борговим виплатам країни в іноземній валюті.

Що вплинуло на резерви

Загалом упродовж квітня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5 851,6 млн дол. США. З цієї суми:

$2 706,5 млн — у межах нової програми розширеного фінансування МВФ;

$1 652,5 млн — макрофінансова допомога від ЄС;

$1 250,0 млн — від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

$242,6 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $446 млн, з яких $282,7 млн — за обслуговування та погашення валютних ОВДП, $113,1 млн — боргу перед Світовим банком, решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $107,4 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України

У квітні 2023 року Національний банк (відповідно до балансових даних) продав на валютному ринку $1 374,1 млн та викупив до резервів — $3,7 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з березнем 2023 року на $298,5 млн — до $1 370,4 млн.

Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються четвертий місяць поспіль. Така динаміка у квітні зумовлена як галузевими чинниками (зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної, певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств), так і подальшим обмеженням непродуктивного відпливу капіталу з України. Крім того, послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів, та відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету в 2023 році сприяли стабілізації курсових очікувань.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

У квітні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $128,7 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

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